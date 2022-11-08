全球碳纤维市场 – 行业趋势、挑战、市场份额、规模、主要参与者、行业趋势和到 2029 年的预测

Data Bridge Market Research 分析，碳纤维市场在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率将达到 8.95%，到 2029 年可能达到 80 亿美元。

碳纤维市场预计将随着风能行业不断增长的需求而扩大。此外， 卫星 和二次飞机零部件制造的需求扩大以及严格的环保法规以提高碳纤维及相关公司在汽车应用中的采用率，这些都是将加速碳纤维市场增长率的主要市场驱动力。由于碳纤维在 3D 打印中的使用率不断提高，以及包括等离子氧化技术在内的低成本制造工艺的开发，该市场也在增长。

这份碳纤维市场报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关碳纤维市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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全球碳纤维市场范围和市场规模

碳纤维市场根据类型、纤维类型、应用、原材料、模量和最终用户进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据 类型 ，碳纤维市场分为连续、长和短。

根据 纤维类型 ，碳纤维市场分为原生碳纤维和再生碳纤维。

根据 应用 ，碳纤维市场分为复合材料、纺织品、柔性加热和微电极。

根据 原材料 ，碳纤维市场分为 PAN 基碳纤维、沥青基、人造丝基碳纤维和气相生长。

根据 模量 ，碳纤维市场分为标准模量、中模量和高模量。

根据 最终用户 ，碳纤维市场细分为航空航天和国防、运动/休闲、风力涡轮机、模塑和复合材料、 汽车 、压力容器、土木工程、 海洋 、拉挤成型杂项、医疗行业、帆船/游艇制造和其他。

竞争格局与全球碳纤维市场份额分析

碳纤维市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注碳纤维市场有关。

在碳纤维市场上运营的一些主要参与者有TORAY INDUSTRIES Inc.、SGL Carbon、Hexcel Corporation、Mitsibishi Chemical Corporation、TEIJIN LIMITED、Farmosa Plastic Corporation、Solvay、JEC Group、Nippon Graphite Fiber Co. Ltd.、SABIC、Kemrock , HYOSUNG, DowAksa, NIPPON STEEL CORPORATION, OJSC «SvetlogorskKhimvolokno», 和 KUREHA CORPORATION等。

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碳纤维市场国家层面分析

分析碳纤维市场并按国家、类型、纤维类型、应用、原材料、模量和最终用户提供市场规模、数量信息，如上所述。

碳纤维市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于电动汽车中碳纤维的大量使用、大型飞机制造商的普遍存在以及该地区主要关键参与者的存在，欧洲在碳纤维市场上占据主导地位，并将在预测期内继续繁荣其主导地位。

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关于数据桥市场研究 (DBMR)：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理 咨询 公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队全天候工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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