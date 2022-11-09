临床决策支持系统市场在预测期内以 17.9% 的复合年增长率增长

预计临床决策支持系统市场 将在 2021-2028 年的预测期内经历市场增长。数据桥市场研究分析，市场在预测期内以 17.9% 的复合年增长率增长。大数据和移动健康工具的重要性和使用日益增加，将有助于加速临床决策支持系统市场的增长。

临床决策支持系统 (CDSS) 是健康信息学领域的权威。技术突破支持 CDSS 的实施，简化了患者护理中更快的决策、数据处理和渐进式工作流程功能。

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临床决策支持系统 市场范围和市场规模

临床决策支持系统市场根据组件、产品、类型、模型、交付模式、应用、交互水平和患者护理环境进行细分。这些细分市场之间的增长有助于做出战略决策，以分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力来识别市场中的关键应用。

根据组件，临床决策支持系统市场分为服务、软件和硬件。

根据交付模式，临床决策支持系统市场分为本地和基于云的。

根据产品，临床决策支持系统市场分为集成 CDSS 和独立 CDSS。

根据应用，临床决策支持系统市场分为高级 CDSS 和传统 CDSS。

在此模型的基础上，临床决策支持系统市场根据知识而不是知识进行细分。

根据类型，临床决策支持系统市场细分为治疗和诊断。

根据交互水平，临床决策支持系统市场分为主动、被动。

在患者护理框架的基础上，临床决策支持系统市场被细分为门诊患者护理设置。

临床决策支持系统市场报告中涵盖的主要参与者是 Cerner Corporation、Siemens Healthcare GmbH、McKesson Corporation、Epic Systems Corporation、Medical Information Technology, Inc.、Koninklijke Philips NV、Wolters Kluwer、Hearst Communications, Inc.、Elsevier、IBM Corporation no看。. , Allscripts Healthcare, LLC, National Decision Support Society, Zynx Health Incorporated, VisualDx, GIDEON Informatics, Inc., Evidera, EBSCO Industries, Inc., 3M, Promantra Inc., MEDITECH, Wolters Kluwer Health, Zynx Health, Elsevier BV, IBM Watson Health、Allscripts Healthcare Solutions 以及其他国内和全球公司。市场份额数据是全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、

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临床决策支持系统市场 的国家级分析

临床决策支持系统市场按国家、组件、产品、类型、模型、交付方法、应用、交互水平和患者护理环境分析并提供市场规模信息和趋势，如上所述。临床决策支持系统市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、欧洲；中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

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由于医疗保健领域对医疗信息技术解决方案的需求不断增长，北美在临床决策支持系统市场中占据主导地位。此外，快速的技术进步和医疗保健价值的重要性将在未来几年推动该地区临床决策支持系统市场的增长。亚太地区预计将见证临床决策支持系统市场的显着增长，因为它拥有更多的老年人口和更严格的政府法规。

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