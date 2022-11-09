精子库市场规模、增长、需求、发展、动态、细分、范围、趋势、共享、细分、供应链和预测 2028

预计精子库 市场将在 2021-2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2021-2028 年的预测期内，市场的复合年增长率为 5.1%。肥胖发病率的上升有助于加速精子库市场的增长。

精子库是购买、储存和销售人类精子的倡议或机构。精子银行服务为女同性恋夫妇、单身女性或异性恋夫妇提供怀孕的机会。随着精子库提供的服务范围扩大，提供了更多解决生殖问题的夫妇选择。

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精子库市场报告中涵盖的主要参与者是伦敦精子库、印度精子技术公司、新英格兰低温中心、Androcryos、遗传学和体外受精研究所、Lifecell International Pvt。Ltd.、Baby Quest Cryobank SA Ltd.、欧洲精子库、CryoChoice、Cordlife Sciences India Pvt. Ltd.、California Cryobank.、Seattle Sperm Bank、Xytex 等国内外公司。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

精子库市场范围 和市场规模

精子库市场按捐赠者类型、服务类型、小瓶类型和最终用途进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

精子库市场根据捐赠者类型分为已知捐赠者、匿名捐赠者和公开披露捐赠者。

根据服务类型，精子库市场细分为精子储存、精子分析、遗传咨询、样本储存、供体筛选和其他服务。

根据小瓶类型，精子库市场分为宫内受精 (IUI)、宫颈受精 (ICI) 和体外受精 (IVF)。

根据最终用途，精子库市场分为供体受精、体外受精。

要了解有关市场分析的更多信息，请参阅 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sperm-bank-market 上的研究报告摘要

各国 精子银行市场 分析

它分析了精子库市场，以按国家、捐助者类型、服务类型、小瓶类型和上述最终用途提供有关市场规模和趋势的信息。精液精子库市场包括美国、加拿大和墨西哥。, 北美, 德国, 法国, 英国, 荷兰, 瑞士, 比利时, 俄罗斯, 意大利, 西班牙, 土耳其, 其他欧洲 欧洲, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚洲其他地区亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲 (MEA) 中东和非洲 (MEA) 其他地区、巴西、阿根廷和南美洲其他地区在南美洲。

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由于美国人口中不孕症的发病率不断增加，北美主导着精子库市场。此外，发达辅助生殖技术的可及性、可支配收入和医疗保健成本的增加、普通人群意识的提高和高流产率将在此期间进一步推动该地区精子库市场的增长。预测期。由于不育和流产的增加，预计亚太地区的精子库市场将出现显着增长。此外，随着中国空气污染水平的上升，质量、

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