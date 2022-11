实践管理系统 상업 산업에 대한 일반적인 설명, 참여, 趋势, 供应链, 收入, 市场范围, 整体市场描述的细分和预测

Data Bridge Market Research 分析, 在 2021-2028 年的预测期内,实践管理系统市场将以 6.50% 左右的复合年增长率增长。卫生部门越来越多地采用新的改革,卫生部门的数字化和自动化程度不断提高,公共和私人对卫生基础设施建设的支出增加,尤其是在新兴经济体中,这些都是关键因素。实践管理系统市场。

动手管理系统包括使用桌面软件、客户端-服务器软件和基于 Internet 的软件来管理日常活动。护理管理系统用于多种用途,例如管理账户和账单、记录患者人口统计数据、安排患者预约以及为员工生成报告。理赔管理系统可以加快还款速度。事实上,这消除了对发票和纸质文件的要求。

实践管理系统市场报告中涵盖的主要参与者是 eClinicalWorks、athenahealth、Greenway Health, LLC、Allscripts Healthcare, LLC、CollaborateMD Inc.、Pegasystems Inc.、InfoMC、Incedo Inc.、HealthTec Software, Inc.、GENERAL ELECTRIC COMPANY、Cerner。公司。., Epic Systems Corporation., McKesson Corporation, Productivity-Quality Systems, Inc., AdvantEdge Healthcare Solutions., Henry Schein, Inc., G2.com, Inc., Medical Information Technology, Inc., NXGN Management, LLC. 和 AllegianceMD Software, Inc.,其他国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

全球实用管理系统市场范围和市场规模

实践管理系统市场根据产品类型、组件、交付模式和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场,并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力,帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

根据产品类型,实践管理系统市场分为集成和独立。

按组件,全球实践管理系统市场分为软件和服务。

根据交付方法,实践管理系统市场分为基于 Web、基于云和本地的。

在最终用户方面,护理管理系统市场分为医院、医疗实践、医疗保健支付者、药房等。

实践管理系统市场的国家级分析

如上所述,分析了实践管理系统市场,并按国家、产品类型、组件、运输方式和最终用户提供了市场规模信息和趋势。实践管理系统市场报告涵盖的国家有美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 东非和非洲 (MEA) )、巴西、阿根廷和南美洲其他地区是南美洲的一部分。

北美在实践管理系统市场中占主导地位,并将在预测期内继续发展主导趋势。这是因为该地区拥有更好的医疗基础设施和有利的还款方案。另一方面,由于老年人口的增长和医疗保健基础设施的改善,预计亚太地区将在预测期内实现最高增长率。

