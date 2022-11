在到 2029 年的预测期内，眼科粘性手术器械市场预计将以 8.85% 的复合年增长率增长

眼科粘膜手术设备 用于各种眼科手术,以保护眼睛的脆弱结构并确保前部空间,从而实现更快、更安全的手术。透明质酸钠、硫酸软骨素和羟丙基甲基纤维素构成了这些装置。这些眼科粘性手术装置通常用作白内障、青光眼和玻璃体切除手术的手术辅助工具,因为它们有助于在手术期间维持前房。

眼科黏膜手术器械市场的一些主要参与者包括博士伦公司、蔡司国际、强生私人有限公司、雷纳眼内透镜有限公司、Bohus Biotech AB、NIDEK CO., LTD.、Novartis AG、Ellex Medical Lasers ltd没看到。. ., Ziemer Ophthalmic Systems, HOYA Corporation, Lumenis, STAAR SURGICAL, IRIDEX Corporation, TOPCON CORPORATION, Takagi Ophthalmic Instruments Europe LTD., ACB MOLTENO, Medical Engineering Products, BVI, Amring Pharmaceutical Inc., Truviz Ophthalmic, Alcon, Abbott, Lens Precision和美敦力等人。

随着改善视觉健康的创新方法的出现和预测期内市场需求的增加,眼科粘性手术器械市场在预测期内将显着增长。尽管 COVID-19 大流行对市场产生了负面影响,但预计市场将转向 COVID-19 后的增长。

根据数据桥市场研究,眼科粘性手术器械市场预计在预测期内以 8.85% 的复合年增长率增长。“白内障手术”代表了预测期内眼科粘性手术器械市场的最大应用。

全球眼科黏膜手术器械市场范围

眼科粘性手术器械市场根据类型、来源、应用和最终用途进行细分。这些细分市场之间的增长有助于做出战略决策,以分析行业内的低增长细分市场,并通过为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力来识别市场中的关键应用。

带走

分散

有凝聚力的

调解

根据类型,眼科粘性手术器械市场细分为分散式、内聚式和耦合式。

资源

动物

基本的

半合成

据消息人士称,眼科粘性手术器械市场分为动物、生物和半合成。

要求

白内障手术

玻璃体视网膜手术

屈光手术

角膜移植术

根据应用,眼科粘性手术器械市场细分为白内障手术、玻璃体视网膜手术、屈光手术和角膜移植术。白内障手术在市场应用领域占据主导地位。

最终用途

医院

诊断中心

眼科诊所

ETC

根据最终使用水平,眼科粘性手术器械市场分为医院、诊断中心、专科眼科诊所等。

区域分析/眼科粘性手术器械市场概述

如上所述,对眼科手术器械市场进行了分析,并按国家、类型、来源、应用和最终用途提供了市场规模信息和趋势。眼科手术器械市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥,北部。美国、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、欧洲、中国、日本和印度。、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东 中东其他地区和非洲 (MEA) 非洲 (MEA) 的一部分,

由于老年人口的高患病率、获得眼科设施的改善以及该地区完善的医疗基础设施,北美在眼科粘性手术器械市场占据主导地位。另一方面,预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内出现显着增长,随着糖尿病人口的增长,现有的各种市场参与者将集中。

