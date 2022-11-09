在到 2028 年的预测期内，亚太实验室自动化市场预计将以 7.24% 的复合年增长率增长

在 2021-2028 年的预测期内，实验室自动化 市场预计将以 7.24% 的速度增长。实验室自动化提供对预计将在预测中占主导地位的各种因素的分析和洞察。时期。同时影响市场的增长。不断增长的老年人口正在加速实验室自动化市场的增长。

在自动化采用必须提供的速度、一致性和准确性需求的推动下，医疗保健行业正在经历许多变化。实验室自动化使技术人员和科学家能够更有效地生成结果。有专门的工作站和软件来实时分析结果。实验室自动化也已在生物技术和制药行业实施，它成功地减少了体力劳动并节省了时间。

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实验室自动化市场报告中涵盖的主要参与者是 BROOKS AUTOMATION, INC.、Hamilton Company、Abbott、bioMérieux SA、Eppendorf AG、Siemens、F. Hoffmann-La Roche Ltd、QIAGEN、Tecan Trading AG Switzerland、PerkinElmer Inc.、Thermo。Fisher Scientific、Danaher、Agilent Technologies, Inc.、BioTek Instruments, Inc.、BD 和 Cerner Corporation。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

亚太实验室自动化市场 的范围和规模

实验室自动化市场根据设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力，帮助他们做出战略决策，识别关键市场应用。

据该团队介绍，市场分为自动液体处理器、自动板处理器、机器人系统、自动存储和检索系统以及交钥匙自动化工作单元。机器人系统又细分为机械臂和履带式机器人。现成的自动化工作单元已细分为自动化预分析系统、自动化后分析系统和全自动实验室系统。

在软件的基础上，市场分为实验室信息管理系统、实验室信息系统、色谱数据系统、电子实验室笔记本和科学数据管理系统。

在分析仪的基础上，市场分为生化分析仪、基于免疫学的分析仪和血液学分析仪。

根据应用，市场分为药物发现、基因组学、蛋白质组学、蛋白质工程、生物分析、分析化学、系统生物学、临床诊断和冻干。药物发现已细分为高通量筛选 (HTS)、ADME 筛选、化合物称重和溶出以及化合物管理。临床诊断已细分为样品制备、分类、储存和EIA。

根据最终用户，市场分为生物技术和制药、医院、研究机构、大学和私人实验室。

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实验室自动化市场的国家级分析

实验室自动化市场根据设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户进行细分。实验室自动化市场报告涵盖的国家有：中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和亚太其他地区 (APAC)。

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由于医疗行业的吸引力，日本​​在制药行业的研发增长中占据主导地位。此外，政府减少医疗保健支出的举措将进一步推动实验室自动化市场在预测期内的增长。由于全球对各种疫苗的需求不断增加，预计印度的实验室自动化市场将出现显着增长。

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