欧洲实验室自动化市场规模、增长、需求、发展、细分、趋势、份额、供应链、动态、范围和预测

Data Bridge Market Research 分析，欧洲实验室自动化市场 预计在 2021-2028 年的预测期内以 4.80% 的复合年增长率增长。

在自动化采用必须提供的速度、一致性和准确性需求的推动下，医疗保健行业正在经历许多变化。实验室自动化使技术人员和科学家能够更有效地生成结果。有专门的工作站和软件来实时分析结果。实验室自动化也已在生物技术和制药行业实施，它成功地减少了体力劳动并节省了时间。

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欧洲实验室自动化市场报告中涵盖的主要参与者有 BROOKS AUTOMATION, INC.、Hamilton Company、Abbott、bioMérieux SA、Eppendorf AG、Siemens、F. Hoffmann-La Roche Ltd、QIAGEN、Tecan Trading AG Switzerland、PerkinElmer Inc.、Thermo . 国内外公司包括Fisher Scientific、Danaher、Agilent Technologies, Inc.、BioTek Instruments, Inc.、BD、Cerner Corporation。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

欧洲实验室自动化市场的范围和规模

欧洲实验室自动化市场根据设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力，帮助他们做出战略决策，识别关键市场应用。

据该团队介绍，市场分为自动液体处理器、自动板处理器、机器人系统、自动存储和检索系统以及交钥匙自动化工作单元。机器人系统又细分为机械臂和履带式机器人。现成的自动化工作单元已细分为自动化预分析系统、自动化后分析系统和全自动实验室系统。

在软件的基础上，市场分为实验室信息管理系统、实验室信息系统、色谱数据系统、电子实验室笔记本和科学数据管理系统。

在分析仪的基础上，市场分为生化分析仪、基于免疫学的分析仪和血液学分析仪。

根据应用，市场分为药物发现、基因组学、蛋白质组学、蛋白质工程、生物分析、分析化学、系统生物学、临床诊断和冻干。药物发现已细分为高通量筛选 (HTS)、ADME 筛选、化合物称重和溶出以及化合物管理。临床诊断已细分为样品制备、分类、储存和EIA。

根据最终用户，市场分为生物技术和制药、医院、研究机构、大学和私人实验室。

有关市场分析的更多信息 请参阅研究报告摘要：https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-lab-automation-market

欧洲实验室自动化市场国家分析

如上所述，通过分析欧洲实验室自动化市场，我们按国家、设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户提供市场规模信息和趋势。欧洲实验室自动化市场报告涵盖的国家有德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、奥地利、挪威、匈牙利、立陶宛、爱尔兰、波兰和欧洲其他地区。

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