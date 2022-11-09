到 2029 年，乳房成像市场预计将达到 80.2 亿美元，在预测期内以 8.97% 的复合年增长率增长

乳房成像是一种用于识别或诊断女性乳腺癌的医疗技术 。 医学乳房成像技术通过提供女性乳房的 X 射线图像来帮助诊断许多与乳房相关的疾病。核成像、乳房 X 线摄影、乳房超声和磁共振成像 (MRI) 是乳房成像技术的类型。该测试的主要目的是在可治疗的情况下尽早发现乳腺癌和其他与乳房相关的疾病。

根据 Data Bridge Market Research 的数据，2021 年乳房成像市场价值 40.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 80.2 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 8.97%。Bridge 的市场研究团队包括深入分析。专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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乳房成像市场的一些主要参与者包括 Koninklijke Philips NV（荷兰）、日立有限公司。（日本）、西门子医疗保健有限公司（德国）、佳能医疗系统公司（日本）、通用电气（美国）。.)。.)，Aspect Imaging Ltd. （以色列）、布鲁克（美国）、Aurora Health Care（美国）、FONAR Corp. （美国）、ESAOTE SPA（意大利）、东软公司（中国）、东芝公司（日本）、Sanrad Medical Systems Private Limited（印度）、FUJIFILM Holdings Corporation（日本）、ONEX Corporation（加拿大）、Hologic, Inc.（美国） ) ) )、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司（中国）、Imaging Diagnostic Systems, Inc.（美国）、Agfa-Gevaert Group（比利时）和 Koning Health（中国）。

预计全球乳房成像市场将在预测期内快速增长。继宫颈癌之后，乳腺癌是女性的第二大死因。研究表明，乳腺癌是女性最常见的癌症形式，2012 年发现了 167 万例新病例，预计到 2020 年将影响超过 197 万人。因此，发展乳腺影像技术对于减少乳腺癌至关重要。乳腺癌的发病率和相关的危险因素。因此，乳腺癌患病率的增加有望增加乳腺成像技术的市场份额。因此，乳腺影像的市场需求不断增加。

要了解有关市场分析的更多信息 请参阅 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-breast-imaging-market 上的研究报告摘要

全球乳腺成像市场范围

乳房成像市场根据技术和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于他们做出战略决策，分析行业内低增长的细分市场，识别市场中的关键应用，为用户提供有价值的市场洞察和洞察。

技术

电离乳腺成像技术

非电离乳腺成像技术

在技​​术的基础上，乳腺成像市场分为离子化乳腺成像技术和非离子化乳腺成像技术。电离乳腺成像技术又细分为FFDM、3D模拟乳腺X线摄影、CT和CBCT。非电离乳腺成像技术分为乳腺超声、乳腺MRI、AWBU和乳腺热成像。

最终用户

医院

影像诊断中心

ETC

在最终用户的基础上，诊断成像市场分为医院、诊断成像中心等。

区域乳腺成像市场分析/总结

如上所述，它分析了乳房成像市场，并按国家、技术和最终用户提供了有关市场规模的见解和趋势。乳房成像市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。. . 、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东 中东其他地区和非洲（MEA），非洲，是巴西（MEA）的一部分；

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由于越来越多地采用先进的医学成像技术和该地区的主要市场参与者，北美在乳房成像市场上占据主导地位。此外，乳腺癌患病率的上升将进一步推动该地区市场的增长。由于该地区患者数量的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，老年人口的增长和个人可支配收入的增加将推动该地区市场的增长率。

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