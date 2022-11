在到 2029 年的预测期内，医用膜市场预计将以 10.45% 的复合年增长率增长

数据桥市场研究 分析了医用膜市场。 预计在 2022-2029 年的预测期内,其复合年增长率为 10.45%。新的医用膜技术正在推动医用膜市场的增长。膜技术对于医疗应用至关重要,特别是对于各种救生治疗方法。作为一种分离技术,膜用于解决膜技术的一些高级应用,例如浓缩、分离和纯化。医用膜分离精度高,易于加工高纯度产品。它还对关键组分具有高选择性,有助于改善废水处理。

世界疾病流行率上升;生物技术、生命科学和医疗保健的进步、对高纯度产品的需求不断增加以及医疗保健行业对医用膜的消费增加只是该行业的一些主要驱动力。医用膜的世界。此外,近来全球老年人口增加和肥胖人口增加,终末期肾病和糖尿病的发病率也在增加。随着世界人口老龄化,制药、医疗和生物技术产业在发展中国家迅速发展。

의료용 멤브레인 시장에서 활동하는 주요 업체로는 3M, NIPRO, GENERAL ELECTRIC, Merck KGaA, Koch Membrane Systems, Inc, Sartorius AG, Abbott, Aethlon Medical, Inc., Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Inc. …… Inc., Pall Corporation, Medtronic, KCWW., Johnson & Johnson Services, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., WL Gore & Associates, Inc., Cantel Medical, B. Braun Melsungen AG, BD, Baxter, Asahi Kasei Corporation 下载 Amniox Medical, Inc.

全球医用膜市场范围和市场规模

医用膜市场根据化学品、技术、应用、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场,并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力,帮助他们做出战略决策,识别关键市场应用。

按化学性质,医用膜市场可分为改性丙烯酸、聚乙烯、聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜等。

根据技术,医用膜市场可分为反渗透、微滤、超滤、纳滤和微滤。

根据应用,医用膜市场细分为血液透析、药物输送、药物过滤、静脉输液过滤器和无菌过滤、医疗行业的水净化、蛋白质纯化和细胞分离以及血液微滤器。

在分销渠道的基础上,医用膜市场分为零售和直接招标。

在最终用户的基础上,医用膜市场细分为医院、日间护理中心、诊所、社区护理等。

医用膜市场 国别分析

医用膜市场按上面列出的化学、技术、应用、分销渠道和国家最终用户进行分析,并提供市场规模洞察和趋势。医用膜市场报告涵盖的国家有:美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列;

由于更好的诊断设施的可用性越来越高,终末期肾病患者数量的增加,以及高血压和糖尿病等慢性病的高发病率和流行率,欧洲在医用膜市场上占据主导地位。糖尿病和高血压约占欧洲所有 ESRD 病例的 60%。

医用膜市场报告的国家部分还提供了国内市场的个别市场影响因素和监管变化,这些变化将影响当前和未来的市场趋势。消费、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、正向和正向价值链分析等数据点是用于预测情景的一些关键指标。每个国家的市场。此外,全球品牌的存在和可用性、与区域和国家品牌的重大或不频繁竞争所面临的挑战。

