预计到2029年静脉采血设备市场规模将达到92.7亿美元

血癌是全球流行的主要癌症类型之一。 根据白血病和淋巴瘤协会 (LLS) 的数据，美国大约每 3 分钟就有一个人 被 诊断出患有血癌。因此，需要一种可以收集血液样本并保持其完整的医疗设备。静脉采血装置的作用就在这里。

根据 Data Bridge Market Research 的数据， 预计静脉采血设备市场 在预测期内的复合年增长率为 6.27%。 这预示着2021年57亿美元的市值将在2029年增至92.7亿美元。南。

获取示例 PDF 报告：-

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-venous-blood-collection-devices-market

谁是静脉采血设备市场中最杰出的参与者？

漫画（美国）

Hematonic (EE. UU.)

Terumo BCT (EE. UU.)

费森尤斯卡比公司（德国）

南非格里福尔斯（西班牙）

Nipro 医疗公司（日本）

格莱纳控股（奥地利）

任务诊断 (EE. UU.)

SARSTEDT AG & Co.（德国）

Macopharma（法国）

史密斯医疗（美国）

康德乐（美国）

可伸缩技术（美国）

浏阳三立医疗科技发展（中国）

FL Medical SRL（意大利）

AB 医疗（韩国）

APTCA SPA（意大利）

江苏迈克安全医疗科技有限公司 （陶瓷制品）

Disera医疗物资物流工贸股份有限公司(터키)

Ajosha Bio Teknik Pvt. 限制。（印度）

Preq 系统（印度）

CML 生物技术（印度）

Lmb Technology GmbH（德国）

Mitra Industries Private Limited(인도)

Neomedic Limited（英国）

静脉采血设备 市场动态

司机

疾病流行率增加

由于各种因素，全球急慢性疾病的增长率是推动市场增长的关键因素之一。 例如，血癌、乙型肝炎（HBV）、丙型肝炎（HCV）、人类免疫缺陷病毒（HIV）、疟疾、梅毒和布鲁氏菌病等传染病发病率的增加对市场的增长产生了直接和积极的影响。正在伸出援手。

研发技术。

在医疗器械和设备方面，增加研发技术支出，特别是在发达国家和发展中国家，将在市场上创造更多利润丰厚的增长机会。 与医疗器械进步相关的持续研发技术也在推动市场的增长速度。

扩大医疗设施投资

市场增长的另一个主要驱动力是越来越关注改善医疗设施的状况和改善整体医疗基础设施。 在新技术和改进技术的融资和应用方面，公共和私营部门之间的战略伙伴关系和合作不断增加，这正在创造更有利可图的市场机会。 此外，越来越多的政府举措以提高人们对早期诊断重要性的认识，进一步推动了市场的增长率。

机会

此外，增加对某些研究活动的公共和私人资金、增加生活方式相关疾病的发病率、增加交通事故、增加老年人口，以及世界各地技术进步推动的创新和产品开发的增加，将为市场参与者扩大有利可图的机会。. 此外，献血和采血领域的增加、互联网普及率的提高、液体活检检测的兴起、采血程序和产品的不断进步、人均医疗保健支出的提高

有关市场的更详细分析，请参阅研究报告摘要。@:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-venous-blood-collection-devices-market

全球 静脉采血设备市场 范围

静脉采血设备市场根据类型、材料、应用和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长有助于做出战略决策，以分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力来识别市场中的关键应用。

带走

采血管

针

真空采血系统

微流控系统

ETC

根据类型，静脉采血设备市场分为采血管、针头、真空采血系统、微流体系统、微血管、微血细胞比容管、加热器等。 其他装置包括静脉插管和血袋。 采血管进一步细分为血浆分离管、肝素管、血清分离管和EDTA管。

成分

塑料

玻璃

不锈钢

ETC

在材料的基础上，静脉采血设备市场分为塑料、玻璃、不锈钢、陶瓷等。

要求

静脉血气采样

手术期间的血液恢复

根据应用，静脉血采样设备市场分为静脉血气采样和术中血采样。 静脉血气采样进一步细分为疾病诊断和酸碱状态监测。

最终用户

医院及诊所、服务点、献血中心

诊断中心

ETC

根据最终用户，静脉采血设备市场分为医院和诊所、护理点、献血中心、诊断中心等。

静脉采血设备区域分析 /市场洞察

对静脉采血设备市场进行了分析，并按国家、类型、材料、应用和上面列出的最终用户提供了市场规模和趋势信息。 静脉血液采集设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、欧洲、中国。， 日本。. , 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列,

完整目录搜索：- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-venous-blood-collection-devices-market

由于医疗机构的强大基础、药物的广泛使用、医疗成本的上升、乳腺癌血液的患病率增加以及该地区研究活动的增加，北美在静脉血液采集设备市场上占据主导地位。 . 亚太地区受到政府意识提高、医疗旅游增加、该地区研究活动增加、巨大的未开发市场的可用性、庞大的人口基数以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长的推动。

最佳医疗报告链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mirtazapine-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brutons-tyrosine-kinase-bkt-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-familial-adenomatous-polyposis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-advanced-glycation-end-products-ages-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bowens-disease-treatment-market

数据客户信息：

决定未来是一种方式！ 数据桥市场研究将得出看似遥不可及的见解。 我们致力于为您提供最好的服务。 Data Bridge 对此有一个解决方案，您可以信赖它。 Data Bridge 于 2015 年制定，是对 arugula 环境的一种体验。

数据桥市场研究包括 500 多个详细信息。 为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，我们的客户网络拥有 5,000 人。 根据我们的偏好，我们的高优先级客户可以使用 Data Bridge。 我们以 99.9% 的客户满意度而自豪。

联系我们： –

数据市场研究

美国：+1 888 387 2818

灾难：+44 208 089 1725

待定：+852 8192 7475

电子邮件： – corporatesa les@databridgemarketresearch.com