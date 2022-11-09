在到 2029 年的预测期内，失眠症市场预计将以 5.4% 的复合年增长率增长

失眠市场 预计 将 在 2022-2029 年的预测期内 经历市场增长 。Data Bridge Market Research 分析，在上述预测期内，市场将以 5.4% 的复合年增长率增长。该市场的增长动力是新兴市场和对研发的重大投资。

失眠是一种睡眠障碍，使人难以入睡或入睡。 体力低下、白天嗜睡、抑郁和易怒是一些症状。 这是一种非常常见的疾病，影响着全世界数百万人。 昼夜节律紊乱、慢性疼痛、甲状腺机能亢进、更年期、心理压力和其他疾病都会导致失眠。 此外，过量摄入咖啡因、酒精和尼古丁等药物也会导致失眠。 睡眠实验室使用各种诊断设备来诊断这种疾病。

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失眠症市场的主要参与者包括武田制药有限公司。Reddy’s Laboratories Ltd., Pfizer Inc., Endo International plc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mylan NV, Novartis AG, Lupin., Cipla Inc., Aurobindo Pharma., Torrent Pharmaceuticals Ltd., Alvogen., Merck Sharp & Dohme Corp.、Apotex Inc.、Zydus Cadila.、Saneca Pharmaceuticals、Unichem Laboratories、Neuland Laboratories Ltd.、Divi’s Laboratories Limited 和 HIKAL Ltd. . . .等等。

这份失眠症市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和地方市场参与者的影响、机会分析。在新兴收入方面，市场法规的变化，市场增长的战略分析，市场规模，类别市场增长，利基和应用，产品批准，产品发布，地域扩张，市场技术创新。 有关失眠市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，

全球失眠市场范围 和市场规模

失眠症市场根据治疗类型、药物类型、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。 这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

根据治疗类型，全球失眠症市场分为非药物治疗和药物治疗。

根据药物类型，全球失眠症市场分为褪黑激素拮抗剂、抗抑郁药、苯二氮卓类药物、非苯二氮卓类药物等。

全球失眠症市场的给药途径分为口服、非肠道和其他。

根据最终用户，全球失眠市场细分为医院、家庭护理、专科诊所等。

全球失眠市场按分销渠道分为医院药店、在线药店和零售药店。

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失眠症市场 的国家层面分析

如上所述，失眠症市场按国家、治疗类型、药物类型、给药途径、最终用户和分销途径进行分析并提供市场规模信息。 失眠症市场报告涵盖的国家 有美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利。立陶宛。 , 奥地利, 爱尔兰, 挪威, 波兰, 其他欧洲国家, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 越南, 其他亚太地区, 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 埃及,以色列、科威特、南非、中东和非洲其他地区。

北美在全球失眠症市场占据主导地位，并将在预测期内扩大其主导地位，原因是研发活动处于全球领先地位，建立了批准程序的框架，增加了 FDA 批准的药物数量，增加了患有失眠症的患者数量。精神疾病。障碍。麻烦。疾病障碍 。 在不断增长的医疗保健机构、多家仿制药制造商、政府举措和专家社区的推动下，预计亚太地区将创下最高增长率。

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失眠市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个人市场影响者和国家市场的监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情况的一些关键指标。 它还考虑了全球品牌的存在和可用性、与区域和国家品牌的激烈或不频繁竞争所面临的挑战，以及通过提供数据预测分析的销售渠道的影响。

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