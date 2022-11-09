验光/眼科检查设备市场预计到 2029 年将达到 53.1 亿美元

眼部疾病在全球范围内呈上升趋势。原因有很多，包括眼睛长时间暴露于人造光、遗传和遗传因素。这扩大了验光/眼科检查设备市场的增长范围。验光/眼科检查设备的引入已经成功了一段时间，特别是在发展中国家。

根据数据桥市场研究， 验光/眼科检查设备 市场预计在预测期内以 7.20% 的复合年增长率增长。这意味着2021年28.5亿美元的市值将在2029年达到53.1亿美元。Databridge 市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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在验光/眼科检查设备市场运营的主要参与者是 Carl Zeiss AG（德国）、Haag-Sreit（瑞士）、Topcon（日本）、NIDEK（日本）、Heidelberg Engineering（德国）和 Escalon（美国）。, Novartis (瑞士), Valent (加拿大), Canon, Inc. (日本), Essilor (法国), Heine Optotechnik (德国), Novartis AG (瑞士), Johnson & Johnson Services, Inc. (美国), Zimmer Biomet (美国）、TOPCON CORPORATION（日本）、NIDEK CO. 有限的。（中国）、Luneau Technology Group（法国）、Luneau Technology（法国）等

验光/眼科检查设备 市场动态

司机

眼部疾病的数量有所增加。

眼科疾病在各个年龄段都在增加，是推动市场增长的主要因素之一。 眼部疾病 病例的增加，特别是青光眼、糖尿病视网膜病变和视力障碍 ，正在推动市场价值的增长。

研发技术。

在医疗器械和设备方面，增加研发技术支出，特别是在发达国家和发展中国家，将在市场上创造更多利润丰厚的增长机会。诊断设备开发的持续研发技术也在推动市场增长率。

医疗基础设施支出不断增长

增加对医疗保健基础设施发展的资金，特别是在发展中国家，可以进一步为市场增长铺平道路。公共和私人参与者之间更多的合作和战略联盟导致市场价值的增长。

机会

此外，增加 对特定研究活动的公共和私人资金， 增加 对疾病早期和准确检测的需求，引入先进的外科眼科设备，以及通过全球技术进步增加创新和产品开发，将扩大有利可图的机会。看不到。它适用于 2022-2029 年预测期内的市场参与者。此外，寻求或需要医疗救助的老年人数量的快速增长、互联网普及率的提高以及人均健康支出的上升将进一步提高未来市场的增长率。

有关市场分析的更多信息，请参阅研究报告摘要：- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-optometry-eye-exam-equipment-market

全球 验光/眼科检查设备市场 范围

验光/眼科检查设备市场根据类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于做出战略决策，以分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力来识别市场中的关键应用。

锐化

视网膜和青光眼检查产品

一般检验产品

角膜和白内障检查产品

根据类型，验光/眼科检查设备市场分为视网膜和青光眼检查产品、一般检查产品以及角膜和眼科检查产品白内障。青光眼和视网膜检查产品已细分为 OCT 扫描仪、眼底照相机、现场/周边分析仪、检眼镜和视网膜镜。一般检查产品分为自动验光仪和角膜曲率计、眼科超声扫描仪、眼压计、裂隙灯、光度计和图表投影仪。角膜和白内障检查产品分为波前像差仪/分析仪、光学生物识别系统、角膜地形图系统和镜面显微镜。

最终用户

医院，诊所

门诊手术中心

ETC

验光/眼科检查设备市场的最终用户细分为医院、诊所、门诊手术中心等。

验光/验光设备 区域分析/市场洞察

分析了验光/眼科设备市场，并按上面列出的国家、类型和最终用户提供了有关市场规模的见解和趋势。验光/验光设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国和日本。、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列和其他中东和非洲 (APAC) MEA)在东非 (MEA)、巴西、

由于其强大的医疗保健设施基础、完善的眼保健医疗保健框架以及强大的支持性报销网络，北美在验光/眼科检查设备市场占据主导地位。该地区的政府资助和该地区增加的研究活动。亚太地区受到越来越多的政府意识举措、医疗旅游的增加、该地区研究活动的增加、巨大的未开发市场的可用性、庞大的人口池、

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国内市场的个别市场影响因素和监管变化。上下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。它还提供预测数据分析，考虑全球品牌的存在和可用性、区域和国家品牌之间重大或不频繁竞争所面临的挑战，以及国家关税和贸易路线的影响。国家。

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