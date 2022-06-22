2028 年亚太生物农药市场规模、份额、趋势、驱动因素、竞争格局、研究、应用和全球行业分析

生物农药市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 16.3% 的复合年增长率增长，预计将达到 33.2325 亿美元到 2028 年。

全球亚太生物农药市场报告揭示了该行业的主要市场动态。该情报报告包括基于当前情景、历史记录和未来预测的调查。该报告包含与市场规模、收入、生产、复合年增长率、消费、毛利率、图表、图表、饼图、价格和其他重要因素相关的不同市场预测。该报告在强调该市场的主要驱动力和制约力的同时，还对市场的未来趋势和发展进行了全面研究。它还研究了该行业的主要市场参与者的作用，包括他们的公司概况、财务摘要和 SWOT 分析。它提供了行业竞争格局的 360 度概览。

生物农药是从植物、动物、细菌和某些矿物质等天然材料中提取的农药类型。例如，菜籽油和小苏打具有杀虫作用，它们被认为是一种生物杀虫剂。截至 2016 年 4 月，共有 299 种生物农药活性成分上市，1,401 种活性生物农药产品注册。生物农药主要分为三大类：生化农药、微生物农药和植物保护剂（PIP）。这些生物杀虫剂的毒性通常低于化学杀虫剂，并且只影响目标害虫和密切相关的生物。

因此，由于其潜在的应用，对生物农药的需求正在增加。生物农药具有多种优势，例如有助于减少环境污染、土壤污染，还可以减少食物链中的有毒痕迹。与化学农药相比，生物农药更容易分解，也有助于提高作物产量。生物农药通常用作综合虫害管理 (IPM) 计划的组成部分，以获得最有效的结果。

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在生物农药市场运营的一些主要参与者是先正达作物保护公司、Bionema、Vegalab SA、STK 生物农业技术、安德马特生物控制公司、科珀特生物系统、Corteva、拜耳公司、Biobest Group NV、Certis USA LLC、Valent BioSciences LLC , Novozymes, BASF SE, IPL Biologicals Limited, Terramera Inc., Khandelwal Bio Fertilizer, Isagro, Gowan Company, Parry America, Inc., Barrix Agro Sciences Pvt Ltd, BioWorks Inc., Marrone Bio Innovations, FMC Corporation, UPL, Nufarm, Bioline AgriSciences ltd、Biofa GmbH、BioConsortia, Inc.、McLaughlin Gormley King Company、W. Neudorff GmbH KG 等国内企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

亚太生物农药市场报告的范围：

该研究详细研究了全球亚太生物农药市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见全球亚太生物农药业务未来的竞争趋势。

本研究根据价值（百万美元）和数量（百万单位）（K 单位）估计市场规模。自上而下和自下而上的技术均用于估计和验证亚太生物农药市场的市场规模，以及整个市场中其他各种相关子市场的规模。为了确定重要的市场参与者，利用了二级研究，并利用初级和二级研究来确定他们的市场份额。所有百分比份额拆分和细分均使用二手来源和经过验证的来源进行计算。

生物农药市场根据类型、来源、形式、应用、类别和作物分为六个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据类型，生物农药市场分为生物杀虫剂、生物杀菌剂、生物杀线虫剂、生物除草剂等。到 2021 年，生物杀虫剂领域预计将主导市场，因为农民越来越意识到可以使用生物杀虫剂来消灭昆虫。

根据来源，生物农药市场分为微生物、生化和昆虫。到 2021 年，由于对易于生物降解的目标特异性生物农药的需求增加，以及对农民对环境破坏的担忧增加，预计微生物细分市场将占据市场主导地位。

在形式的基础上，生物农药市场分为干燥和液体。到 2021 年，由于对易于使用且保质期更长的生物农药产品的需求不断增加，预计液体部分将主导市场。

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亚太生物农药市场区域分析：

全球亚太生物农药市场研究报告详细介绍了当前的市场趋势、发展大纲和几种研究方法。它说明了直接操纵市场的关键因素，例如生产策略、开发平台和产品组合。根据我们的研究人员的说法，即使产品配置文件中的微小变化也可能对上述因素造成巨大破坏。

➛ 北美（美国、加拿大和墨西哥）

➛ 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

➛ 亚太地区（中国、日本、韩国、印度和东南亚）

➛ 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚等）

➛ 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

后covid-19展望：

本部分的读者将了解亚太地区生物农药市场情景在大流行期间和大流行后如何在全球范围内发生变化。研究是根据生产、需求、消费和供应链等方面的变化进行的。市场专家还强调了有助于为参与者创造机会并在未来几年稳定整体市场的关键因素。

亚太生物农药市场报告为读者提供了哪些见解？

➜ 基于产品类型、最终用途和地区的亚太生物农药碎片化

➜ 综合评估上游原料、下游需求、市场现状

➜ 每个亚太生物农药厂商的合作、研发项目、收购和产品发布

➜ 各国政府对亚太地区生物农药消费的各项规定详解

➜ 大数据和分析、人工智能和社交媒体平台等现代技术对全球亚太生物农药市场的影响。

共有13个版块展示全球亚太生物农药市场：

第 1 章：市场概述、驱动因素、限制和机会、细分概述

第二章：制造商的市场竞争

第 3 章：按地区划分的产量

第四章：地区消费

第 5 章：按类型划分的产量、收入和市场份额

第 6 章：按应用分列的消费、市场份额 (%) 和按应用分列的增长率

第 7 章：完整的制造商概况和分析

第 8 章：制造成本分析、原材料分析、区域制造费用

第九章：产业链、采购策略和下游买家

第 10 章：营销策略分析，分销商/贸易商

第11章：市场影响因素分析

第 12 章：市场预测

第 13 章：亚太生物农药市场研究结果和结论、附录、方法和数据源

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