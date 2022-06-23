生物农药市场规模、份额、趋势、驱动因素、竞争格局、研究、应用和全球行业分析 2028

全球生物农药市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 15.2% 的复合年增长率增长，预计将达到 4 美元，到 2028 年将达到 80542 万。由于其潜在的应用，对生物农药的需求正在增加。

全球 生物农药市场 报告揭示了该行业的主要市场动态。该情报报告包括基于当前情景、历史记录和未来预测的调查。该报告包含与市场规模、收入、生产、复合年增长率、消费、毛利率、图表、图表、饼图、价格和其他重要因素相关的不同市场预测。该报告在强调该市场的主要驱动力和制约力的同时，还对市场的未来趋势和发展进行了全面研究。它还研究了该行业的主要市场参与者的作用，包括他们的公司概况、财务摘要和 SWOT 分析。它提供了行业竞争格局的 360 度概览。

生物农药是一种来源于天然材料的农药，如植物、动物、细菌和某些矿物质。例如， 菜籽油 和小苏打有杀虫作用，它们被认为是一种生物杀虫剂。生物农药主要分为三大类，即生化农药、微生物农药和植物保护剂（PIPs）。这些生物杀虫剂的毒性通常低于化学杀虫剂，并且只影响目标害虫和密切相关的生物。生物农药具有多种优势，例如有助于减少环境污染、土壤污染，还可以减少食物链中的有毒痕迹。与化学农药相比，它们更容易分解，也有助于提高作物产量。它们通常被用作综合虫害管理 (IPM) 计划的组成部分，以获得最有效的结果。

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在这个市场上运营的一些主要参与者是 先正达作物保护公司、Bionema、Vegalab SA、STK 生物农业技术、安德马特生物控制公司、科珀特生物系统、Corteva、拜耳公司、Biobest Group NV、Certis USA LLC、Valent BioSciences LLC , Novozymes, BASF SE, IPL Biologicals Limited, Terramera Inc., Khandelwal Bio Fertilizer, Isagro, Gowan Company, Parry America, Inc., Barrix Agro Sciences Pvt Ltd, BioWorks Inc., Marrone Bio Innovations, FMC Corporation, UPL, Nufarm, Bioline AgriSciences ltd、Biofa GmbH、BioConsortia, Inc.、McLaughlin Gormley King Company、W. Neudorff GmbH KG 等

生物农药市场报告的范围：

该研究详细研究了全球 生物农药 市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见未来全球生物农药业务的竞争趋势。

本研究根据价值（百万美元）和数量（百万单位）（K 单位）估计市场规模。自上而下和自下而上的技术都用于估计和验证生物农药市场的市场规模，以及整个市场中其他各种相关子市场的规模。为了确定重要的市场参与者，利用了二级研究，并利用初级和二级研究来确定他们的市场份额。所有百分比份额拆分和细分均使用二手来源和经过验证的来源进行计算。

全球生物农药市场根据类型、来源、形式、应用、类别和作物分为六个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据类型，生物农药市场分为生物杀虫剂、生物杀菌剂、生物杀线虫剂、生物除草剂等。2021 年，由于对天然和环保农药的需求增加等因素，生物杀虫剂市场份额最大，这些农药也具有广泛的致病作用。

根据来源，生物农药市场分为微生物、生化和昆虫。到 2021 年，由于农民对人类健康和环境的日益关注以及对生物基农药的需求增加以减少环境污染和有毒残留水平等因素，微生物细分市场的市场份额最大。

在形式的基础上，生物农药市场分为干燥和液体。到 2021 年，液体部分拥有最大的市场份额，因为生物农药形式可用于保护农作物免受各种栽培环境（如田地、苗圃和受保护的栽培系统）中各种植物病原体的侵害。

在应用的基础上，生物农药市场细分为叶面施用、施肥、土壤处理、种子处理等。到 2021 年，叶面施用部分的市场份额最大，因为它需要较少的土壤相互作用。此外，叶面施用是优选的施用方法，因为它避免了潜在的养分束缚。

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生物农药市场的区域分析：

全球生物农药市场研究报告详细介绍了当前的市场趋势、发展大纲和几种研究方法。它说明了直接操纵市场的关键因素，例如生产策略、开发平台和产品组合。根据我们的研究人员的说法，即使产品配置文件中的微小变化也可能对上述因素造成巨大破坏。

➛ 北美（美国、加拿大和墨西哥）

➛ 欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

➛ 亚太地区（中国、日本、韩国、印度和东南亚）

➛ 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚等）

➛ 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

后covid-19展望：

本部分的读者将了解大流行期间和大流行后全球生物农药市场情景如何变化。研究是根据生产、需求、消费和供应链等方面的变化进行的。市场专家还强调了有助于为参与者创造机会并在未来几年稳定整体市场的关键因素。

生物农药市场报告为读者提供了哪些见解？

➜ 基于产品类型、最终用途和地区的生物农药碎片化

➜ 综合评估上游原料、下游需求、市场现状

➜ 每个生物农药厂商的合作、研发项目、收购和产品发布

➜ 政府对生物农药消费的各种规定的详细说明

➜ 大数据和分析、人工智能和社交媒体平台等现代技术对全球生物农药市场的影响。

有 13 个部分展示了全球生物农药市场：

第 1 章： 市场概述、驱动因素、限制和机会、细分概述

第二章： 制造商的市场竞争

第 3 章： 按地区划分的产量

第四章： 地区消费

第 5 章： 按类型划分的产量、收入和市场份额

第 6 章： 按应用分列的消费、市场份额 (%) 和按应用分列的增长率

第 7 章： 完整的制造商概况和分析

第 8 章：制造成本分析、原材料分析、区域制造费用

第九章： 产业链、采购策略和下游买家

第 10 章：营销策略分析，分销商/贸易商

第11章： 市场影响因素分析

第 12 章： 市场预测

第 13 章： 生物农药市场研究结果和结论、附录、方法和数据源

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