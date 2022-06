健康保险市场最新趋势、收入增长率和应用范围

下载免费样本报告@https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-health-insurance-market&AB

健康保险市场的细分和子部分如下所示:

按类型(产品、解决方案)

按服务(住院治疗、门诊治疗、医疗援助、其他)

按覆盖级别(青铜、白银、黄金、白金),

按服务提供者(公共健康保险提供者、私人健康保险提供者)、健康保险计划(服务点 (POS)、独家提供者组织 (EPOS)、赔偿健康保险、健康储蓄账户 (HSA)、合格小型雇主健康报销安排) (QSEHRAS)、首选提供者组织 (PPO)、健康维护组织 (HMO)、其他)

按人口统计(成人、未成年人、老年人)

按保险类型(终身保险、定期保险)

按最终用户(公司、个人、其他)

按分销渠道(直销、金融机构、电子商务、医院、诊所、其他)

全球健康保险市场情景

根据数据桥市场研究,在健康保险市场,市场领导者联合健康集团在全球健康保险市场的市场份额估计约为 10% 至 15%。在北美健康保险市场,美国健康保险领域的领导者联合健康集团持有约 30% 至 33% 的市场份额。医疗保险政策中的区域存在。联合健康集团的健康险销售收入较2018年大幅增长约12%,2019年实现销售收入2260亿美元。

2019 年 11 月,UnitedHealth Group care 宣布该公司将与 Walgreens 合作开设 14 个 UnitedHealthcare Medicare 服务中心。此举将帮助该公司为更多客户提供对其服务的访问。

该报告有助于了解市场并据此制定业务扩展战略。在战略分析中,从营销渠道和市场定位到潜在增长战略的洞察,为健康保险行业的新进入者或现有竞争对手提供深入分析。该报告还说明了进出口消费、供需数据、成本、价格、收入和毛利率。对于涵盖的每个制造商,本报告分析了他们的健康保险生产基地、产能、产量、出厂价、收入和全球市场份额。

健康保险市场报告中的主要参与者名单是

UnitedHealth Group

Anthem Insurance Companies, Inc.(Anthem, Inc. 的子公司)

Aetna Inc.(CVS Health 的子公司)

Centene Corporation

Cigna

ALLIANZ CARE(ALLIANZ 的子公司)

AXA

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Bupa

AIA Group Limited

Aviva

BMI Healthcare

Broadstone Corporate Benefits Limited

HBF Health Limited

HealthCare International Global Network Ltd.

International Medical Group, Inc.(Sirius International Insurance Group Ltd. 的子公司)

MAPFRE

Now Health International

Oracle

VHI Group

….

全球健康保险市场报告的主要亮点

全球健康保险市场内容表中涵盖的战略要点:

第 1 章: 健康保险市场研究和研究范围的市场驱动力产品目标

第 2 章: 独家摘要 – 健康保险市场的基本信息。

第 3 章: 显示市场动态 – 健康保险的驱动因素、趋势和挑战与机遇

第 4 章: 介绍健康保险市场因素分析、搬运工五力、供应/价值链、PESTEL 分析、市场熵、专利/商标分析。

第 5 章: 按类型、最终用户和地区/国家显示 2016-2022

第 6 章: 评估健康保险市场的领先制造商,包括其竞争格局、同行群体分析、BCG 矩阵和公司简介

第 7 章: 按细分市场、国家和制造商/公司评估市场,按这些不同地区的主要国家/地区划分收入份额和销售额(2022-2029 年)

第 8 章和第 9 章: 显示附录、方法和数据源

最后,健康保险市场是个人和公司的宝贵指导来源。