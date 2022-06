到 2029 年的医疗保健互操作性解决方案市场规模、关键技术和行业趋势

医疗保健互操作性解决方案是集成在不同医疗保健设施中的不同医疗保健 IT 解决方案的集合,以确保这些设施能够获得优于传统医疗保健交付方法的优势。这些解决方案旨在以更有效的方式在其他组织和医疗机构之间共享医疗信息。

医疗机构和组织专注于提供以患者为中心的医疗服务,以及不同医疗机构之间对具有成本效益的患者信息系统的高需求是医疗互操作性解决方案市场的主要驱动因素。尽管如此,整个市场也普遍存在许多缺点,例如缺乏完整的互操作性和共享始终有效的患者信息技术,这些都是市场增长的制约因素。

广泛的医疗保健互操作性解决方案市场分析报告中提供的信息肯定有助于提高业务的知识和决策技能,从而提供巨大的增长机会。本报告的市场洞察力将有助于提高退货率并推动内部竞争优势。这份定制的市场报告提供针对具体挑战量身定制的服务。无论是调查工作、深入访谈,还是多种方法的组合,医疗互操作性解决方案营销报告都会将正确的方法和人员与业务需求相匹配。熟练的分析师团队收集、分析和综合数据以完成具有挑战性的任务,同时不会设定不切实际的期望。

市场的标题部分和子部分如下所示

按类型(EHR 互操作性解决方案、医疗保健信息交换互操作性解决方案、企业互操作性解决方案、成像系统互操作性解决方案、其他)、产品(服务、软件解决方案)

按软件(集成、独立)、互操作性级别(基础、语义、结构)

按最终用户(患者、医疗保健支付者、医疗保健提供者、药房、研究机构)

顶级关键制造商或参与者(这可能不是完整的列表,可以根据要求添加额外的公司):

Allscripts Healthcare, LLC

Cerner Corporation

Epic Systems Corporation

Infor、iINTERFACEWARE Inc

InterSystems Corporation

Jitterbit、NXGN Management, LLC

Koninklijke Philips NV

ViSolve Inc

Orion Health 集团公司、OSP Labs

AM HEALTHCARE TECHNOLOGY

Deevita LLC

GENERAL ELECTRIC COMPANY

IBM Corporation

….

市场竞争

本报告涵盖了最近的 COVID-19 发病率及其对全球医疗保健互操作性解决方案市场的影响。大流行对经济形势产生了广泛影响。本研究评估了不断发展的商业部门的当前格局以及 COVID-19 对市场的当前和未来影响。研究文件中介绍的每家公司都经过研究,考虑了各种因素,例如产品及其应用组合、市场份额、增长潜力、未来计划以及并购、合资企业、产品发布等发展活动。读者将能够获得完整的信息了解和了解竞争格局。最重要的是,该报告阐明了关键和新兴参与者为保持其在全球医疗保健互操作性解决方案市场中的排名而采取的重要策略。该研究强调了未来几年竞争将如何改变动态,以及为什么玩家准备自己保持领先地位。

报告范围:

市场报告列出了最重要的竞争对手,并提供了对影响市场的关键因素的战略行业分析。本报告将帮助您建立医疗保健互操作性解决方案市场的产业发展格局和特征。为国际市场提供全球医疗保健互操作性解决方案市场分析,包括发展趋势、竞争格局分析和重点区域发展状况。讨论了发展政策和计划,并分析了制造过程和成本结构。该报告还说明了进出口消费、供需数据、价格、成本、收入和毛利率。

根据区域细分,医疗保健互操作性解决方案市场提供的信息涵盖以下区域:

北美

南美

亚太

欧洲

MEA(中东和非洲)

每个地区的主要国家也被考虑在内,例如美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、南非、尼日利亚、突尼斯、摩洛哥、德国、英国 (UK)、荷兰、西班牙、意大利、比利时、奥地利、土耳其、俄罗斯、法国、波兰、以色列、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国、日本、台湾、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和新西兰等。

该报告还关注全球医疗保健互操作性解决方案市场的全球主要领先行业参与者,提供公司简介、产品图片和规格、价格、容量、成本、生产、收入和联系信息等信息。还进行了上游原材料和设备以及下游需求分析。分析了全球医疗保健互操作性解决方案市场发展趋势和营销渠道。最后,评估新投资项目的可行性并提供总体研究结论。

全球医疗保健互操作性解决方案市场范围和市场规模

医疗保健互操作性解决方案市场根据类型、产品、软件、互操作性级别和最终用户进行细分。分析每个细分市场的增长,随后考虑这些见解,然后为您提供市场概览,这可以帮助您了解和识别您在广阔市场中的核心应用程序。

根据类型,医疗保健互操作性解决方案市场已细分为电子健康记录 (EHR) 互操作性解决方案、医疗保健信息交换互操作性解决方案、企业互操作性解决方案、成像系统互操作性解决方案等。其他包括实验室系统互操作性解决方案。

基于产品,医疗保健互操作性解决方案市场已细分为服务和软件解决方案。

医疗保健互操作性解决方案市场已根据软件分为集成和独立。

基于互操作性级别,医疗互操作性解决方案市场已细分为基础、语义和结构。

医疗保健互操作性解决方案市场也已根据最终用户细分为患者、医疗保健支付者、医疗保健提供者、药房和研究组织。医疗保健提供者已细分为长期护理中心、诊断和影像中心、医院和诊所以及其他提供者。

TOC 的一些主要亮点包括:

1 报告概述

1.1 研究范围

1.2 主要市场细分

1.3 涵盖的参与者

1.4 按类型划分的市场分析

1.5 按应用划分的市场

1.6 研究目标

1.7 年考虑

2 全球增长趋势

2.1 全球医疗互操作解决方案市场规模

2.2 医疗互操作解决方案按地区增长趋势

2.3 行业趋势

3 主要参与者的市场份额

3.1 制造商的全球医疗保健互操作性解决方案市场规模

3.2 全球医疗保健互操作性解决方案主要参与者总部和服务区域

3.3 主要参与者产品/解决方案/服务

3.4 进入医疗保健互操作性解决方案市场的障碍

3.5 合并、收购、扩展计划

4 按产品分列的医疗保健互操作性解决方案市场

4.1 按产品分列的全球医疗保健互操作性解决方案销售额

4.2 按产品分列的全球医疗保健互操作性解决方案收入

4.3 按产品分列的全球医疗保健互操作性解决方案价格

5 Healthcare Interoperability Solutions Market by End User

5.1 Overview

5.2 Healthcare Interoperability Solutions by End User

Continued ……!!!

