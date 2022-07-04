单细胞分析市场规模、份额增长、应用、趋势、区域概览、领先公司分析

在设计全球单细胞分析市场研究报告时，营销管理部门以正式的管理方法仔细考虑了目标市场的思想、感受、偏好、态度、信念和价值体系。为了在本地、区域和国际层面开展业务，这种高质量的全球市场研究是最终的解决方案。在世界级的全球单细胞分析市场业务报告中完成的研究有助于猜测几个重要方面，包括但不限于对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。

2021年 单细胞分析市场 价值 31.0 亿美元，预计到 2029 年将达到 98.9 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 15.6%。由于细菌单细胞分析案例的增加和 HAI 患病率的上升，“细菌”在预测期内占单细胞分析市场中最大的病原体部分。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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在单细胞分析市场运营的一些主要参与者是

BD（美国）

丹纳赫（美国）

默克 KGAA（德国）

QIAGEN NV（荷兰）

Thermo Fisher Scientific Inc.，（美国）

Luminex 公司（美国）

10x 基因组学（美国）

Promega 公司（美国）

Illumina, Inc.（美国）

Bio-Rad 实验室（美国）

Fluidigm（美国）

安捷伦科技公司（美国）

Tecan Trading AG (瑞士)

Sartorius AG（德国）

Takara Bio Inc.，（日本）

Fluxion Biosciences Inc.，（美国）

美纳里尼硅生物系统（意大利）

生物梅里埃（法国）

牛津纳米孔技术公司 （英国）

Cytek Biosciences（美国）

康宁公司（美国）

Apogee Flow Systems Ltd.（英国）

NanoCellect 生物医学（美国）

Rarecyte Inc（美国）

On-chip Biotechnologies Co., Ltd.（日本）

单细胞分析是在单细胞水平上对基因组、转录组学、蛋白质组学和代谢组学的研究，用于癌症研究和各种慢性和感染性疾病的治疗。它对于揭示种群、识别感兴趣的市场亚群、揭示单个细胞的独特性状和发现异质性很有用。

全球单细胞分析市场范围

单细胞分析市场根据产品、细胞类型、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

消耗品

仪器

在产品的基础上，单细胞分析市场分为耗材和仪器。耗材细分为珠子、微孔板、试剂、检测试剂盒和其他耗材。检测试剂盒还包括免疫检测和基于细胞的检测。其他消耗品包括培养皿、烧瓶、试管、比色皿、冷冻管、过滤装置、培养皿、插入物和圆盘。这些仪器细分为流式细胞仪、NGS 系统、PCR 仪器、分光光度计、显微镜、细胞计数器、HCS 系统、微阵列和其他仪器。

细胞类型

动物细胞

微生物细胞

人体细胞

根据细胞类型，单细胞分析市场分为动物细胞、微生物细胞和人体细胞。

技术

流式细胞术

下一代测序

聚合酶链式反应，显微镜

质谱

其他技术

在技​​术的基础上，单细胞分析市场细分为流式细胞仪、下一代测序、聚合酶链反应、显微镜、质谱等技术。

应用

研究应用

医疗应用

在应用的基础上，单细胞分析市场分为研究应用和医疗应用。

最终用户

医院和 诊断 实验室

细胞库和体外受精中心

生物技术和生物制药公司

研究和学术实验室

根据最终用户，单细胞分析市场分为医院和诊断实验室、细胞库和体外受精中心、生物技术和生物制药公司以及研究和学术实验室。

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单细胞分析市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

全球癌症负担日益加重

癌症患病率的上升是推动该市场增长的最重要因素。导致癌症的增长因素也有望加速市场的整体增长。

经济快速增长

快速的城市化和数字化、增强的医疗基础设施和意识的增长也预计将促进市场的增长。

此外，对个性化医疗的日益关注以及干细胞研究的增长也有望推动市场增长。此外，单细胞分析设备的日益普及也缓冲了市场在预测期内的增长。

机会

不断增长的投资和进步

此外，据估计，单细胞分析产品的技术进步以及制药和生物技术行业不断增加的研发活动将为市场创造有利可图的机会。医疗诊断领域投资和政府资金的增加，以及单细胞扩增和操作技术的出现，导致高通量技术在分析中的应用，将进一步为市场提供大量增长机会。

限制/挑战 全球单细胞分析市场

高成本

这些仪器的成本很高，因此由于预算限制，各种研究和学术实验室无法负担得起，预计这将阻碍市场增长。

技术限制

此外，预计各种技术限制将在 2022-2029 年的预测期内挑战单细胞分析市场。

这份单细胞分析市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关单细胞分析市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

Covid-19 对单细胞分析市场的影响

单细胞分析市场受到 COVID-19爆发的积极影响. 大流行的经济和社会损失促使世界各国政府增加对疫苗开发和生产的资金，导致单细胞分析产品在 COVID-19 研究中的使用增加。虽然政府的各种限制措施影响了整体的生产和销售，但增加了单细胞分析产品的需求。为了更好地构建预后和诊断指标并为患有严重疾病的患者建立适当的治疗方法，更好地了解整个疾病进展过程中的宿主免疫反应至关重要。单细胞分析可以帮助研究人员在单细胞水平上更好地了解免疫细胞，以及功能细胞如何促进免疫保护和发病机制，

因此，在 COVID-19 期间增加的产品需求和正在进行的研究活动（通过探索单细胞分析技术在 SARS-CoV2 中的应用），预计市场在大流行期间将有良好的增长机会。

最近的发展

2020 年 10 月，全球领先的医疗技术公司 BD 凭借其新集成的 BD FACSDuet 样品制备系统的 BD FACSLyric 流式细胞仪获得了美国 FDA 的 510 (K) 许可。新的集成系统允许临床实验室完全自动化样本应答过程，减少错误并减少执行 BD FACSLyricTM 流式细胞仪检测所需的手动用户联系次数。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

单细胞分析市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、 单细胞分析市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化以及它们对单细胞分析市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。