重症监护设备市场行业增长统计、毛利率和预测研究报告

一份包罗万象的全球重症监护设备市场调查报告为行业提供了一个理想的窗口，解释了市场定义、分类、应用、参与和市场趋势是什么。该报告还识别和分析了新兴趋势以及市场中的主要驱动因素、挑战和机遇。该业务报告重点介绍了市场在 2022-2029 年预测期内的复合年增长率值波动。报告中计算的基准年被认为是 2021 年，而历史性年份是 2020 年，这将 通过提供有关几个市场见解的信息来说明全球重症监护设备市场在预测年份将如何采取行动。

重症监护设备 包括用于患者重症监护的大量设备。2021 年全球重症监护设备市场价值 47.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 90.7 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.80%。

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在创伤中心或重症监护病房为面临危及生命的情况的患者提供重症监护。这些患者需要持续监测和全面护理。重症监护室使用的主要重症监护设备是疼痛管理设备、紧急复苏设备和患者监护设备等。

重症监护是指为面临危及生命的情况的患者提供的专门护理。这种类型的护理是为需要持续监测和全面护理的患者提供的。心血管疾病的增加正在加速重症监护设备市场的增长。

全球重症监护设备市场范围和市场规模

重症监护设备市场根据产品类型、监测类型、患者、应用、最终用户、分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

病人监护仪

睡眠呼吸暂停设备

除颤器

麻醉机

呼吸机

输液泵

血液加热器

根据产品类型，重症监护设备市场分为患者监护仪、睡眠呼吸暂停设备、除颤器、麻醉机、 呼吸机、 输液泵和血液加温器。

监控

血流动力学监测

生命体征监测

神经系统监测

脑功能监测

根据监测类型，重症监护设备市场分为血流动力学监测、生命体征监测、神经系统监测和脑功能监测。

病人

成人

老年病学

儿科

新生儿

根据患者，重症监护设备市场分为成人、老年人、儿科和新生儿。

应用

手术

冠状动脉成形术

心房颤动

急性冠状动脉综合征

肺

栓塞

深静脉血栓形成

血液透析

根据应用，重症监护设备市场分为手术、冠状动脉成形术、心房颤动、急性冠状动脉综合征、肺、栓塞和深静脉血栓形成、血液透析。

最终用户

医院

门诊手术中心

诊所

家庭护理设置

创伤中心

根据最终用户，重症监护设备市场分为医院、门诊手术中心、诊所、家庭护理机构和创伤中心。

分销渠道

直接招标

经销商

投标

根据分销渠道，重症监护设备市场分为直接招标、分销商和招标。

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在重症监护设备市场运营的一些主要参与者包括 Koninklijke Philips NV（荷兰）、通用电气（美国）、Integra Life Sciences Corporation（美国）、Edwards Lifesciences Corporation（美国）、Getinge AB（瑞典）、HEYER Medical AG （德国）、B. Braun Melsungen AG（德国）、Drägerwerk AG and Co. KGaA（德国）、Medtronic（爱尔兰）、Fresenius SE and Co. KGaA（德国）、Smiths Medical, Inc.（美国）、NIHON KOHDEN CORPORATION . （日本）、MAQUET Holding BV and Co. KG（德国）、永旺医疗（中国）、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司（中国）、旭化成株式会社。（日本）、Fisher and Paykel Healthcare Limited（新西兰）、Löwenstein Medical UK Ltd.（英国）、Hamilton Medical（瑞士）、Baxter（美国）等。

限制/挑战

另一方面，重症监护设备的更高成本预计将阻碍市场增长。此外，预计更便宜的重症监护设备制造商的存在将在 2022-2029 年的预测期内挑战重症监护设备市场。

这份重症监护设备市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关重症监护设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对重症监护设备市场的影响

COVID-19 对重症监护设备市场产生了影响。在大流行期间见证了患者寻求帮助的数量增加。在大流行期间，来自农村地区的求助呼声也有所增加，因为在此期间农村地区也遭受重创。因此，医院急救服务在初期和随后的浪潮中都遭受了挫折。

最近的发展

美敦力在 2020 年 4 月将其高性能呼吸机的产量提高了 40%。该公司正在与第三方合作，探索其他非传统机制来升级呼吸机的生产。

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重症监护设备市场区域分析/见解

分析了重症监护设备市场，并按国家、产品类型、监测类型、患者、应用程序、最终用户、分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

重症监护设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于支持性的政府法规和该地区的快速投资，北美在重症监护设备市场占据主导地位。

由于先进的医疗基础设施和该地区老年人口的快速增长，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

顶级 DBMR 医疗保健报告：

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