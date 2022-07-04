外科吻合器市场行业分析，按主要参与者、细分、应用、需求和预测

借助世界一流的全球外科缝合器市场调查报告，您可以轻松获得最高水平的市场洞察力并获得进入特定市场的最佳市场机会的专业知识。该报告列出了主要市场参与者和品牌的公司概况，探讨了他们在产品发布、产品增强、合资企业、并购方面的行动对销售、进口、出口、收入和复合年增长率值的影响。为了获取特定于利基和业务需求的最优质的市场数据和信息，全球外科缝合器市场研究文件提供了很多内容。

手术数量的增加正在加速外科缝合器市场的增长。2021 年全球外科吻合 器市场价值 45.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 80.7 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.52%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

对传统缝合线愈合的担忧日益增加，这支持了外科缝合装置的发展。众所周知，与缝合线相比，现代外科缝合器不易泄漏和分离。

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全球外科吻合器市场 定义

外科缝合器是指在手术中用于连接、闭合和移除部分肠或肺的专用缝合器。订书机比缝合线更受欢迎，因为它们比手工缝合线更快、更一致、更容易且使用准确。现代外科缝合器由塑料或不锈钢制成。

外科吻合器市场 动态

驱动程序

外科手术的兴起

目标患者群体的激增以及随之而来的外科手术数量的增加是推动外科缝合器市场增长的主要因素之一。

首选微创手术

由于恢复快、疼痛小等优势，对微创手术的偏好增加，加速了市场的增长。

手术吻合器的倾斜度

由于缝合线更快、一致、更容易、更准确，因此更倾向于使用外科缝合器而不是缝合线，这进一步影响了市场。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，整容手术的普及为市场参与者提供了盈利机会。此外，发展中经济体的医疗旅游将进一步扩大市场。

限制/挑战 全球外科吻合器市场

另一方面，与设备相关的高成本和替代伤口护理技术的可用性预计将阻碍市场增长。此外，预计在 2022-2029 年的预测期内，缺乏训练有素的专业人员以及与使用外科缝合器相关的并发症将挑战外科缝合器市场。

这份外科缝合器市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关外科缝合器市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对 外科吻合器市场的影响

由于择期手术的减少，COVID-19 对外科缝合器市场产生了负面影响。医院的准入仅限于非必要的护理，在大流行期间，O&P 诊所暂时关闭。社交距离的实施、人口的封锁和诊所的限制极大地影响了市场。病人流动和转诊的放缓，以及创伤和工伤的减少也影响了市场的增长。然而，由于先前施加的限制放松，市场将在大流行后恢复增长。

最近的发展

Baxter International Inc. 于 2020 年 2 月推出了带有 Veritas 胶原基质 (PSDV) 产品的新一代 Peri-Strips Dry。该产品也被称为 PSDV，带有一个牢固的手柄，可在外科手术中可靠地加固钉线。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-staplers-market

全球 外科吻合器市场 范围和市场规模

外科缝合器市场根据产品类型、应用、机制、类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

腹腔镜手术吻合器

开放式手术吻合器

直线切刀订书机

皮肤吻合器

订书机重装

根据产品类型，外科缝合器市场可细分为腹腔镜外科缝合器、开放式外科缝合器、直线切割器缝合器、皮肤缝合器和重新加载缝合器。

应用

腹部和盆腔手术

普通外科

心脏和胸外科

骨科手术

其他手术应用

根据应用，外科缝合器市场分为腹部和骨盆外科、普通外科、心脏和胸外科、骨科手术和其他外科应用。

机制

手动手术吻合器

动力手术吻合器

基于机制，外科缝合器市场分为手动外科缝合器和动力外科缝合器。

类型

一次性手术吻合器

可重复使用的手术吻合器

根据类型，外科缝合器市场分为一次性外科缝合器和可重复使用的外科缝合器。

最终用户

医院

门诊手术中心 (ASC)

诊所

外科缝合器市场也根据最终用户细分为医院、门诊手术中心 (ASC) 和诊所。

手术吻合器市场 区域分析/见解

如上所述，对外科缝合器市场进行了分析，并按国家、产品类型、应用、机制、类型和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

外科缝合器市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区疾病发病率的增加和老年人口的增长，北美在外科缝合器市场上占据主导地位。

由于该地区手术数量的增加，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

外科缝合器市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、外科缝合器市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在外科缝合器市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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竞争格局和 外科吻合器市场 份额分析

外科缝合器市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的外科吻合器市场有关。

在外科缝合器市场经营的一些主要参与者是：

Ethicon USA, LLC（美国）

美敦力（爱尔兰）

直觉外科（美国）

康梅德公司（美国）

史密斯+侄子（英国）

BD（美国）

3M（美国）

B. Braun Melsungen AG（德国）

紫色手术（英国）

弗兰肯曼国际有限公司（香港）

福利医疗有限公司（英国）

Zimmer Biomet（美国）

史赛克（美国）

梅里尔生命科学列兵。有限公司（印度）

Touchstone International Medical Science Co. Ltd. (中国)

顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kidney-renal-function-test-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-arthroscope-in​​struments-market

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