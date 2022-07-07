采购即服务市场战略、行业增长、主要参与者、挑战和 2029 年预测

综合采购即服务市场报告中估计了对核心行业趋势、市场规模和市场份额的分析和讨论。这份市场研究报告识别、估计和分析新兴趋势以及市场中的主要驱动因素、限制因素、挑战和机遇。企业可以对完整的背景分析有所了解，其中包括对母公司市场的评估。此外，它还可以确定买家、替代品、新进入者、竞争对手和供应商对市场的影响。

市场分析和概述

采购即服务涉及企业的运营活动，例如管理和确保供应。这是一个提高员工可见性和 MSP 管理以控制费用的技术系统。越来越多的中小型最终用户越来越了解供应即服务的重要性。Hewlett Packard Enterprise Development LP（美国）、HCL Technologies（印度）、Tata Consultancy Services Limited（印度）、Xchang（英国）、Aegis（印度）、Corbus（印度）和 CA Technologies（美国）是该市场的主要参与者.

Data Bridge Market Research 分析，2021 年采购即服务的市场价值为 62.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 111.7 亿美元，预测期内的复合年增长率为 7.60%。由于中小型企业越来越多地采用采购即服务，“制造”代表了采购即服务市场的最大垂直部分。购物即服务市场报告还包括价格分析、专利分析和深入的技术进步。

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对于任何业务的发展，采购即服务市场调查报告都起着非常重要的作用。通过这份报告获得详尽的市场分析，以便在这个竞争激烈的环境中茁壮成长。这份市场报告肯定有助于促进销售和提高投资回报率 (ROI)。报告中涵盖的 CAGR 值、市场驱动因素和市场限​​制的估计有助于企业确定多种策略。DBMR 团队以有希望的承诺和预期的方式提供市场报告。

分割：

采购即服务市场根据组件、组织规模和垂直方向进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

编造

战略采购

费用管理

分类管理

流程管理

合同管理

事务管理

基于组件的采购即服务市场已细分为战略采购、支出管理、类别管理、流程管理、合同管理和交易管理。

组织规模

大公司

中小企业

在组织规模的基础上，采购即服务市场已细分为大型企业、小型和中型企业。

垂直的

制造

零售和包装消费品

银行、金融服务和保险 (BFSI)

IT 和电信

能源和公用事业

旅行和款待

卫生保健

其他

供应即服务也根据制造业的垂直方向进行了细分；零售和消费包装商品；银行、金融服务和保险 (BFSI)、IT 和电信、能源和公用事业、旅游和酒店、医疗保健等。

购物即服务市场报告中审查的领先公司包括：

思科系统公司（美国）

瞻博网络（美国）

帕洛阿尔托网络（美国）

Hewlett Packard Enterprise Development LP（美国）

Skybox Security, Inc.（美国）

埃森哲（爱尔兰）

Infosys（印度）

EPG（美国）

Genpact（美国）

关闭（英国）

WNS (Holdings) Ltd. (Inde)

凯捷（法国）

IBM（美国）

维普罗（印度）

HCL 技术（独立）

塔塔咨询服务有限公司（印度）

Xchange (Royaume-Uni)

神盾（当时）

柯布斯（当时）

CA Technologies（美国）

浏览更多信息@https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-procurement-as-a-service-market

采购即服务市场报告的吸引力：-

呈现最新的市场动态、发展趋势和增长机会，以及行业壁垒、发展威胁和风险因素

供应即服务市场的预测数据将有助于可行性分析、市场规模估计和开发

该报告作为一个全面的指南，微观监控所有重要的购买即服务市场

对市场的简明看法将有助于理解。

核桃油市场的竞争观点将帮助参与者做出正确的选择

国家层面分析

对采购即服务市场进行了分析，并按国家、分销渠道、最终用户、连接性和上面列出的草坪提供了市场规模洞察力和趋势。

采购即服务市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和南美部分地区的南美其他地区、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰和比利时。、瑞士、土耳其、俄罗斯、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、其他地区亚太地区 (APAC) 在亚太地区 (APAC)、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、以色列、埃及、中东其他地区和非洲 (MEA) 在中东和非洲 (MEA)。

DBM 研究会带来什么好处？

影响行业和发展情景的最新趋势

开辟新市场

抓住强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析

协助分配营销投资

目录中的几点

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 03 部分：供应即服务市场格局

第 04 部分：供应即服务市场规模

第 05 部分：按产品划分的供应即服务市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

请求 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-procurement-as-a-service-market

关于数据桥市场研究

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