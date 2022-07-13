到 2029 年的医药物流市场分析、规模、份额、上升趋势和新技术研究

市场报告就收入和发展中的业务部门对市场进行了自上而下的评估。为了深入了解行业，这份市场研究报告是一个很好的解决方案。此处进行的市场分析突出了依赖于见证最快业务发展的各个细分市场以及估计的预测框架。可靠的报告描述了市场分析、市场定义、市场细分、市场的主要发展、主要参与者或竞争对手分析以及详细的研究方法。

一份国际营销报告将广泛的行业分析与准确的估计和预测结合在一起，提供了具有最大行业清晰度的完整研究解决方案。这里包含的所有数据和信息都有助于企业启发他们的战略决策。一支由创新分析师、热心预测者、知识渊博的研究人员和经验丰富的行业专家组成的团队更加努力地、24*7 地构建这份最优秀的市场报告。此外，可靠报告的所有信息都得到了最受青睐的工具的支持，即企业可以大胆依赖的 SWOT 分析和波特五力分析。

市场分析：全球医药物流市场

到 2026 年，全球医药物流市场预计将增至 981.9 亿美元，在 2019-2026 年的预测期内实现稳定的复合年增长率。市场价值的上升可归因于在医药产品消费增加的情况下，对更有效和高效的物流服务的需求不断增长。

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全球医药物流市场按类型（冷链、非冷链）、服务（物流、程序）、应用（化学制药、生物制药、专业制药）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东东和非洲）– 到 2026 年的行业趋势和预测

主要市场竞争对手：全球医药物流市场

目前在全球医药物流市场工作的主要竞争对手中很少有 Agility；加拿大航空；PCI 医药服务；大陆货运 OU；CEVA物流；申克股份公司；德国邮政公司；联邦快递；嘉里物流网络有限公司；LifeConEx；Genco 航运与贸易；农商集团；美国联合包裹服务公司；DSV；VersaCold 物流服务；美国资源卑尔根公司；库恩 + 纳格尔；裕森物流有限公司；恒星; 顺丰速运；泛泛国际运输（控股）有限公司 和 CH Robinson Worldwide, Inc.

市场定义：全球医药物流市场

医药物流是物流服务的一个专业分支，其中服务提供商专注于提供运输、储存、适当处理和将药品从制造地点运送到所需地点。医药物流要求根据当局提供的产品规定指定服务。

竞争分析：全球医药物流市场

全球医药物流市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的医药物流市场份额。

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市场驱动力

慢性病患病率增加导致药品销售和消费增加；预计这一因素将推动市场的增长

需要采用统一的配送服务来降低物流服务的整体成本；预计这一因素将促进市场的增长

加强服务的验证和安全性，因为它可以防止假药通过供应链进行分发；预计这一因素将推动市场的蓬勃发展

对温控、冷链仓储等专业增值服务的需求增加；预计这一因素将增加市场的增长

市场限制

需要在药品供应链中完全匿名的协调和相互关联的物流服务；预计这一因素将抑制市场的增长

遵守世界不同地区不同的严格规定的要求；预计这一因素将阻碍市场增长

细分：全球医药物流市场

按类型

新鲜食品的）低温运输系统

非冷链

按服务

后勤 海洋货运 空运 铁路货运 陆上 融合的

程序 采摘 贮存 检索系统 处理系统



按应用

化学制药

生物制药

专业制药

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市场的主要发展：

2019 年 4 月，Stellar 宣布他们已通过其业务运营部门 Innovative Logistics Services Pvt 收购了 Patel Roadways。有限公司进行全现金交易。此次收购扩大了 Stellar 的公路运输能力，因为他们将能够为印度地区的 350 多家分支机构提供物流服务，因为他们希望扩大其卡车车队和服务产品，尤其是增值服务。

2016 年 11 月，美国联合包裹服务公司 (UPS) 宣布已同意收购 Marken。此次收购将进一步扩大 UPS 提供的物流服务，尤其是针对制药、生命科学和医疗保健行业。Marken 将作为 UPS 的子公司开始运营。此次收购将有助于扩大符合当局规定的医疗保健和临床试验物流设施。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球医药物流市场的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

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