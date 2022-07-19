2022 年医学影像市场中的人工智能对主要制造商的分析以及到 2029 年的预测

这份市场研究报告为许多关键的业务问题和挑战提供了答案，并被证明是一种首选解决方案。该报告最重要的目标很少包括研究和预测全球市场的市场规模。此外，它还按类型、应用、最终用途和地区等各个细分市场定义、解释和预测市场。该报告还研究和比较了主要地区之间的市场状况和预测，即美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚和世界其他地区。此外，该报告通过 SWOT 分析、领先企业的价值和全球市场份额分析了市场关键参与者。

准备本业务报告时使用的关键数据和信息来自一致的来源，包括期刊、网站、研究论文、案例研究和杂志。该市场研究报告包含历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。本市场报告中涉及的研究有助于估计几个重要方面，包括但不限于对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。市场报告是行业发展的支柱。

全球医学影像人工智能市场，其中医学影像人工智能是其中的一部分，预计将从 2018 年的初始估计价值 214.8 亿美元上升到 2026 年的预计价值 2648.5 亿美元，复合年增长率为 36.89%在 2019-2026 年的预测期内。

获取样本报告 + 所有相关图表和图表 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market&pm

主要市场竞争对手：医学影像市场中的全球人工智能

目前市场上的主要竞争对手是 BenevolentAI、OrCam、Babylon、Freenome Inc.、Clarify Health Solutions、BioXcel Therapeutics、Ada Health GmbH、GNS Healthcare、Zebra Medical Vision Inc.、Qventus Inc.、IDx Technologies Inc.、K Health、Prognos 、Medopad Ltd.、Viz.ai Inc.、Voxel Technology、Renalytix AI plc、Beijing Pushing Technology Co. Ltd.、PAIGE、mPulse Mobile、Suki AI Inc.、BERG LLC、Zealth Inc.、OWKIN INC. 和 Your。医学博士。

在 2019-2026 年的预测期内，全球医学影像市场的人工智能预计将以显着的复合年增长率增长。该报告包含 2018 年基准年和 2017 年历史性年份的数据。这种市场价值的上升可归因于人工智能在医学成像中的应用，诊断程序的可视化效果更好，并得出了结论性的结果。

竞争分析：医学影像市场中的全球人工智能

全球医学影像市场的人工智能高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩展、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括人工智能在全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的医学成像市场的市场份额。

市场的主要发展：

2018年9月，Zealth Inc.（Notable Healthcare）宣布获得公司A轮融资，公司融资资本扩大至1930万美元。通过此次扩张，该公司有望推动其产品组合，并通过其最近推出的面向医生的语音驱动人工智能可穿戴设备产品扩大市场份额。

2017 年 9 月，智能机器人与系统国际会议举办了第 30 届 IROS，2017 会议，讨论机器人在医疗保健、医学成像和干预方面的用途和应用。会议于 2017 年 9 月 24 日至 28 日在加拿大温哥华举行。

市场定义：医学影像市场中的全球人工智能

医学成像可以描述为涉及创建视觉辅助工具和人体图像表示的诊断过程，并涉及监测人体器官的性能和功能。随着人工智能 (AI) 在医疗保健和医学成像中的整合，诊断和整个过程的执行方式发生了变化。人工智能协助外科医生执行图像捕获过程以及如何诊断这些图像以得出结论并针对每个人和患者进行个性化治疗。人工智能主要包括两种类型，机器人和机器学习。机器学习涉及算法在计算机系统中的识别和应用，以呈现图像。然而，

以令人印象深刻的 30% 折扣获取您的报告！请点击这里@https ://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market&pm

市场驱动力：

预计进行的诊断程序数量增加将推动市场增长

个性化治疗、改进程序和患者治疗的能力和成就也有望推动市场增长

市场限制：

人工智能缺乏集成和实际应用预计将抑制市场增长

高成本和不愿采用这些系统也有望抑制市场增长

细分：医学影像市场中的全球人工智能

通过提供 硬件 处理器 微处理单元 (MPU) 图形处理单元 (GPU) 现场可编程门阵列 (FGPA) 其他 记忆 网络 软件 人工智能平台 应用程序接口 (API) 机器学习框架 人工智能解决方案 服务 集成服务 开发服务

按技术 深度学习 计算机视觉 自然语言处理 (NLP) 其他 按部署类型 本地 云

按应用 X 射线 计算机断层扫描 (CT) 磁共振成像 (MRI) 超声波 分子成像

按临床应用 胸部 肺 神经病学 心血管 肝 前列腺 冒号 肌肉骨骼 其他

按最终用户 医院 诊所 研究实验室 其他



如需更多见解，请获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market&pm

购买本报告的理由：

全球人工智能在发达和新兴市场的医学影像市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告中以上提供的所有细分均代表国家级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

接触：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com