到 2029 年，北美药房自动化市场将在全球范围内达到 36 亿美元，复合年增长率为 8.40%

北美药房自动化市场调查报告可帮助企业定义自己的策略，包括现有产品的开发、为未来产品考虑的修改、现有和新市场中产品的销售、营销、促销和分销。该市场研究报告还有助于企业了解在预测期内影响市场的各种驱动因素和限制因素。在全面的北美药房自动化市场报告中进行的研究和分析具有一致的知识，让企业清楚地了解现有的产品、市场的预期、竞争环境以及可以做些什么来超越竞争对手。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年北美药房自动化市场 价值 18.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 36.0 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 8.40%。市场报告策划数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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使用机械化技术实现医疗和保健工作流程的数字化被称为药房自动化。这些系统通过执行多个角色来帮助自动化日常任务并减少人工交互。混合液体和粉末以进行复合、药物计数、维护客户数据库和库存管理只是其中的一部分职责。它们还有助于减少药品包装和分销中的错误。此外，药房自动化跟踪麻醉品和其他受管制药品，跟踪使用模式，并确保最佳运营效率。

北美药房自动化市场动态

驱动程序

越来越需要尽量减少用药错误

减少用药错误的日益增长的需求是推动药房自动化市场增长的主要因素。用药和配药错误是世界范围内再次入院的两个最常见原因。药物错误可能由多种原因引起，包括医生和药剂师之间的订单沟通不充分，药房存储程序不安全，以及使用类似标签引起的混乱。减少这些错误的最有效方法之一是使用自动化系统。

增加医疗基础设施投资

影响药房自动化市场增长率的另一个重要因素是不断增长的医疗保健支出，这有助于改善其基础设施。

此外，药房的去中心化将扩大药房自动化市场。此外，高可支配收入和不断增加的劳动力成本将导致药房自动化市场的扩大。与此同时，老年人口的增加和慢性病患病率的增加将提高市场的增长率。

机会

提高药剂师的意识

此外，药剂师意识的提高推动了市场的增长。这将为药房自动化市场的增长提供有益的机会。由于患者负担增加，药剂师发现由于药房内旧的操作方法导致用药错误增加和患者等待时间延长。医疗保健专业人员越来越意识到药物错误和不良后果，他们的担忧也在增加。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将为预测期内药房自动化市场的增长提供有利机会。

限制/挑战

另一方面，药品审批流程的延迟以及医药师之间的订单沟通不畅等都会阻碍市场的增长速度。发展中经济体缺乏熟练的专业人员和缺乏医疗基础设施将挑战药房自动化市场。此外，在 2022-2029 年的预测期内，严格的监管程序和药房的不当储存做法将起到抑制作用并进一步阻碍市场的增长速度。

这份药房自动化市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关药房自动化市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

患者流行病学分析

药房自动化市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率、依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响分析，以创建一个更强大的队列多元统计模型，用于预测增长期的市场。

在北美药房自动化市场运营的一些主要参与者是：

Talyst, LLC（美国）

KUKA AG（德国）

Cerner 公司（美国）

ArxIUM（美国）

OMNICELL, INC.（美国）

Capsa Healthcare（美国）

Parata Systems, LLC（美国）

ScriptPro LLC（美国）

RxSafe, LLC。（我们）

RxMedic Systems, Inc（美国）

MedAvail Technologies, Inc.（加拿大）

Asteres Inc.（美国）

PerceptiMed, Inc.（美国）

全文（加拿大）

麦克森公司（美国）

创新协会（美国）

美国资源伯根公司（美国）

环球物流控股公司（美国）

高园株式会社（美国）

东商株式会社（日本）

全球医疗保健交易所，LLC。（我们）

协同医疗（美国）

汤山（日本）

E-SANTÉ Technology (法国)

Genesis Automation LTD（美国）

格里福尔斯，SA（西班牙）

BD（美国）

百特（美国）要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-pharmacy-automation-market

COVID-19 对北美药房自动化市场的影响

自 2019 年 12 月出现以来，COVID-19 病毒已传播到地球上几乎每个国家，促使世界卫生组织 (WHO) 宣布其为突发公共卫生事件。

在整个 COVID -19 大流行期间，市场一直受到有益影响。这是由于从医护人员到患者的感染传播增加以及全球对药品的需求增加。因此，医院和药房更喜欢自动化解决方案来防止病毒传播。此外，对处方药的需求有所增加，这为使用药房自动化系统降低感染率提供了机会。

最近的发展

2022 年 3 月，Deenova 宣布为其屡获殊荣的 D3 机电一体化解决方案产品线推出三款创新产品。这些新增的 D3 AIDE-Pick、AIDE-Cut 和 AIDE-Pack 以独特的方式加入了 Deenova 旗舰解决方案 D1 All-In-1 Robot、D1 All-In-1 Station、D1 All-In-1 Trolley 和 Orbit ，创新和全面的药房自动化方法。

北美药房自动化市场范围

药房自动化市场根据产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

系统

软件

服务

根据产品，药房自动化市场分为系统、软件和服务。

药房类型

独立

链

联邦

根据药房类型，药房自动化市场分为独立、连锁和联邦。

药房规模

大型药房

中型药房

小型药房

根据药房规模，药房自动化市场分为大型药房、中型药房和小型药房。

应用

药品调剂与包装

药品仓储

库存管理

根据应用，药房自动化市场细分为药品配药和包装、药品存储、库存管理。

最终用户

住院药房

门诊药房

零售药房

在线药房

中央填写/邮购药房

药房福利管理机构

其他

在最终用户的基础上，药房自动化市场细分为住院药房、门诊药房、零售药房、在线药房、中央填写/邮购药房、药房福利管理组织等。

分销渠道

直接招标

第三方经销商

在分销渠道的基础上，药房自动化市场分为直接招标和第三方分销商。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-pharmacy-automation-market

北美药房自动化市场区域分析/见解

分析了药房自动化市场，并按国家、产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

北美药房自动化市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了北美品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和北美药房自动化市场份额分析

药房自动化市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、北美业务、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用占主导地位。以上提供的数据点仅与公司关注的药房自动化市场相关。

顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmacy-automation-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-pharmacy-automation-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-pharmacy-automation-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-pharmacy-automation-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kleefstra-syndrome-market

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