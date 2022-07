北美血管成形术气球市场应用，到 2029 年按类型、公司、规模、份额趋势、需求和增长

北美血管成形术气球市场文件有对 CAGR 值的估计,这对于企业在一段时间内决定投资价值非常重要。该报告重点研究了市场定义、市场细分和市场竞争分析。通过本报告提供的准确和最先进的信息有助于企业了解消费者的类型、消费者的需求和偏好、他们对产品的看法、他们的购买意图、他们对特定产品的反应以及他们的对市场上已经存在的特定产品的不同口味。

北美血管成形术气球市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge 市场研究分析市场在上述预测期内以 1.4% 的复合年增长率增长。

北美血管成形术气球市场情景:

血管成形术球囊(也称为经皮腔内血管成形术)基本上是一种微创血管内手术,用于打开狭窄或阻塞的动脉或静脉以治疗动脉粥样硬化。它使用连接到插入动脉的导管上的气球,然后,气球在斑块沉积物变窄或关闭血流通道的同一位置充气。有不同类型的血管成形术球囊,包括普通旧球囊血管成形术、药物涂层球囊 (DCB) 血管成形术、切割球囊、评分球囊和支架移植球囊导管,广泛用于各种最终用途,如导管实验室、医院、专科诊所、门诊手术中心和诊断中心。

随着发达国家和发展中国家老年人口的增加,心血管疾病的发病率越来越高,心脏病成为死亡的主要原因,是推动血管成形术球囊市场增长的重要因素。上述预测期。此外,与传统手术相比,各种技术进步、医疗保健支出增加和对微创手术的偏好增加等因素,微创手术的各种好处,如减少手术疼痛、损伤、疤痕、住院时间、更高的准确性和快速的恢复时间正在鼓励更多的患者选择微创球囊血管成形术,估计会促进市场的增长。此外,目标疾病发病率的增加和有利的政府政策以及冠状动脉和外周干预措施的增加也促进了市场的整体增长。另一方面,与程序相关的高成本以及设备的刚度等因素估计会阻碍市场在 2022 年至 2029 年的预测期内的增长。高额的研发投资也是制约因素之一这阻碍了市场的整体增长。

此外,医疗专业人员和主要参与者对血管成形术球囊的好处的认识不断提高,技术进步和行业创新的不断增加,预计将为市场创造有利可图的机会。另一方面,与血管成形术相关的并发症阻碍了市场的增长,并有可能挑战市场的增长。

这份血管成形术气球市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关 Data Bridge 市场研究血管成形术球囊市场的更多信息,请联系我们获取分析师简介,我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

报告中涵盖的主要市场竞争对手

Cordis Corporation

Boston Scientific Corporation

BIOTRONIK SE & Co. KG

Medtronic

Abbott Laboratories

R. Bard, Inc.

BRAUN MELSUNGEN AG

Terumo Corporation

Koninklijke Philips NV

MicroPort Scientific

Palex Medical SA

Biomerics, LLC NIPRO

Medical Corporation

Cook Medical Incorporated

AngioDynamics, Inc

北美血管成形术气球市场范围和市场规模

血管成形术球囊市场根据类型、材料、球囊类型、疾病适应症和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据类型,血管成形术球囊市场分为普通旧球囊血管成形术、药物涂层球囊 (DCB) 血管成形术、切割球囊、评分球囊和支架移植球囊导管。

在材料的基础上,血管成形术球囊市场分为尼龙、聚氨酯、有机硅聚氨酯共聚物等。

根据球囊类型,血管成形术球囊市场分为半顺应性和非顺应性。

根据疾病适应症,血管成形术球囊市场细分为冠状动脉成形术、静脉成形术、颈动脉成形术、肾动脉成形术和外周血管成形术。

根据最终用户,血管成形术球囊市场细分为导管室、医院、专科诊所、门诊手术中心和诊断中心。

血管成形术气球市场国家水平分析

分析了血管成形术球囊市场,并按上述类型、材料、球囊类型、疾病适应症和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

血管成形术球囊市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥。

由于众多药品和生物技术公司的普遍存在,以及在 2022 年至 2029 年的预测期内,美国拥有良好的医疗保健设施,美国管理着血管成形术球囊行业。

血管成形术球囊市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外,在提供国家数据的预测分析时,还考虑了北美品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

血管成形术球囊市场还为您提供详细的市场分析,包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、血管成形术球囊市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对血管成形术球囊市场。数据可用于 2010 年至 2020 年的历史时期。

竞争格局和血管成形术气球市场份额分析

血管成形术气球市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、北美业务、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用占主导地位。以上提供的数据点仅与公司对血管成形术球囊市场的关注有关。

北美血管成形术气球市场行业趋势和到 2029 年的预测涵盖的关键指标

市场规模

市场新销量

市场置换销量

市场安装基数

品牌市场

市场程序量

市场产品价格分析

市场医疗保健成果

护理分析的市场成本

市场监管框架和变化

市场价格和报销分析

不同地区的市场份额

市场竞争对手的最新发展

