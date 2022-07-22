生物技术试剂市场综合研究探索了未来的巨大增长

这份市场研究报告为许多关键的业务问题和挑战提供了答案，并被证明是一种首选解决方案。该报告最重要的目标很少包括研究和预测全球市场的市场规模。此外，它还按类型、应用、最终用途和地区等各个细分市场定义、解释和预测市场。该报告还研究和比较了主要地区之间的市场状况和预测，即美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚和世界其他地区。此外，该报告通过 SWOT 分析、领先企业的价值和全球市场份额分析了市场关键参与者。

准备本业务报告时使用的关键数据和信息来自一致的来源，包括期刊、网站、研究论文、案例研究和杂志。该市场研究报告包含历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。本市场报告中涉及的研究有助于估计几个重要方面，包括但不限于对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。市场报告是行业发展的支柱。

全球生物技术试剂市场预计将从 2018 年的初始估计价值 658.2 亿美元上升到 2026 年的估计价值 1185.3 亿美元，在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 7.63%。市场价值的上涨可归因于私营企业对生物技术的大量投资。

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主要市场竞争对手：

目前在生物技术试剂市场上工作的主要竞争对手很少有雅培、安捷伦科技公司、丹纳赫公司、BD、Bio-Rad 实验室公司、通用电气、bioMérieux SA、LONZA、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、赛默飞世尔Scientific Inc., Hoefer, Inc., Meridian Bioscience, Inc., PerkinElmer Inc., Merck KGaA, Promega Corporation, Quality Biological, Siemens AG, Bio-Techne, TAKARA HOLDINGS INC., Sysmex Corporation, Tosoh Corporation, WATERS, WR Grace & Co.-Conn.、Ortho Clinical Diagnostics、Olympus Corporation 和 Fitzgerald Industries International 等。

竞争分析：

全球生物技术试剂市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的生物技术试剂市场的市场份额。

市场定义：全球生物技术试剂市场

生物技术试剂是用于检测或合成另一种物质以提供测试读数的物质或化合物。这些试剂用于研究、遗传学、分子生物学、诊断、免疫学和生物科学领域。生物技术试剂包括细胞培养、光谱、IVD、PCR、色谱、表达和转染、流式细胞术和电泳等技术，并在免疫表型、荧光显微镜、DNA分析和细胞周期分析等领域得到应用。

根据创新研究，在美国，大约 65% 的生物技术公司参与了药物开发，旨在为它们提供医疗目的和药品。预计各国越来越多的生物技术公司将成为市场增长的驱动力。

全球生物技术试剂市场按技术（生命科学、分析）、应用（蛋白质合成和纯化、基因表达、DNA 和 RNA 分析、药物测试）、地理（北美、亚太、欧洲、南美、中东和非洲） ) – 到 2026 年的行业趋势和预测

市场驱动力

对干细胞研究的兴趣日益浓厚

在商业和研究领域增加试剂的使用

市场限制

严格的试剂审批政府规定

试剂成本居高不下对市场构成制约

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细分：全球生物技术试剂市场

按技术 生命科学 分析型

按应用 蛋白质合成与纯化 基因表达 DNA 和 RNA 分析 药物测试



市场的主要发展：

2019 年 3 月，赛默飞以约 17 亿美元现金收购了 Brammer Bio。此次收购旨在通过病毒载体合同开发和制造组织 (CDMO) 获得买方在基因治疗领域的存在。

2019年2月，Bio-techne与利森印记签署精准医疗领域战略合作协议。该协议将帮助两家公司加快分子诊断在中国市场的发展。

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购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球生物技术试剂市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告中以上提供的所有细分均代表国家级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

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