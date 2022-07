医疗机器人系统市场综合研究探索未来的巨大增长

这份市场研究报告为许多关键的业务问题和挑战提供了答案,并被证明是一种首选解决方案。该报告最重要的目标很少包括研究和预测全球市场的市场规模。此外,它还按类型、应用、最终用途和地区等各个细分市场定义、解释和预测市场。该报告还研究和比较了主要地区之间的市场状况和预测,即美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚和世界其他地区。此外,该报告通过 SWOT 分析、领先企业的价值和全球市场份额分析了市场关键参与者。

准备本业务报告时使用的关键数据和信息来自一致的来源,包括期刊、网站、研究论文、案例研究和杂志。该市场研究报告包含历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。本市场报告中涉及的研究有助于估计几个重要方面,包括但不限于对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。市场报告是行业发展的支柱。

越来越多的外科手术加上日益全球化的趋势导致了医疗机器人系统的发明。医疗机器人系统已经取代了手动手术,并彻底改变了传统手术的方式。医疗机器人手术已在世界范围内流行起来,并且可以在一天内处理大量手术。

Data Bridge Market Research 分析,预计医疗机器人系统市场在预测期内的复合年增长率为 17.80%。这表明,2021 年的市场价值为 97.7 亿美元,到 2029 年将飙升至 362.5 亿美元。“仪器和配件”由于经常购买仪器和配件而在医疗机器人系统市场的技术领域占据主导地位,而不是到机器人系统。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

下载独家样本报告(350 页 PDF 和所有相关图表)@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-robotic-systems-market

主要玩家:-

iRobot Corporation(美国)、Medrobotics Corporation(美国)、Titan Medical Inc.(加拿大)、Hansen Technologies(澳大利亚)、Renishaw plc(英国)、Intuitive Surgical(美国)、Medtronic(爱尔兰)、DENSO Robotics Incorporated(美国)、 Accuray Incorporated(美国)、Stryker(美国)、Varian Medical Systems, Inc.(英国)、Stereotaxis, Inc.(美国)、Ekso Bionics(美国)、CYBERDYNE INC.(日本)、BIONIK(美国)、Smith+Nephew plc(英国)、Zimmer Biomet(美国))、Omnicell。Inc.(美国)、ARxIUM(加拿大)等。

全球医疗机器人系统市场,按部署类型(本地、基于云)、产品和服务(仪器和配件、机器人系统和服务)、应用(神经科、骨科、腹腔镜、特殊教育)、最终用户(医院、门诊手术中心、康复中心等)——行业趋势和到 2029 年的预测

竞争格局与医疗机器人系统市场份额分析

医疗机器人系统市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗机器人系统市场有关。

市场定义

从名称本身可以看出,医疗机器人系统是基于人工智能原理的先进医疗系统,从而在医疗过程中利用机器人技术和自动化。根据需要和手术部位设计了广泛的医疗机器人系统。医疗机器人系统在外科手术过程中提供更高的准确性和精度。

医疗机器人系统市场动态

驱动程序

不断上升的技术进步

手术设备和技术的技术进步为市场的增长开辟了道路。例如,Versius 是由剑桥 CMR Surgical 创建的医疗机器人,目前在法国、意大利、英国和印度的医院中使用。此外,3D 成像、远程导航、机器人导管控制系统 (CCS)、 运动传感器 等方面的技术进步将进一步推动市场增长。

研发能力

研发能力的不断增加,特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出,将进一步创造有利可图的市场增长机会。为将先进技术整合到医疗设施中而进行的研发能力以及某些地区的渗透率也提高了市场增长率。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动市场增长率。 此外,由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张, 尤其是在发展中经济体,将创造有利可图的市场增长机会。此外,研究活动保证的高投资回报也将有利于市场。

此外,骨科和心脏手术数量的增加、个人可支配收入水平的激增、医院引入技术驱动的产品、对先进医疗产品和设备开发的投资增加以及人们对精确腹腔镜手术的需求不断增加,都对市场增长率。

机会

Furthermore, upsurge in the public-private funding for target research activities, growing awareness about the benefits of robotically assisted surgeries, rising geriatric population base and rising product innovations and development owing to technological advancements all around the world will extend profitable opportunities for the market players in the forecast period of 2022 to 2029. Additionally, surging number of strategic collaborations, rising internet penetration rate, growing number of hospitals and laboratories, growing cases of road accidents and increasing per capita expenditure on health care will further expand the market’s growth rate in the future.

Restraints/Challenges Global Medical Robotic System Market

另一方面,与研发能力相关的高成本、有限的基础设施和机器人辅助手术的高成本预计将阻碍市场增长。此外,在 2022-2029 年的预测期内,预计发展中经济体缺乏有利的报销方案和技术渗透、对高资本投资和维护的需求以及缺乏合适的基础设施在低收入和中等收入国家将挑战市场.

这份医疗机器人系统市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关医疗机器人系统市场的更多信息,请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介,我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对医疗机器人系统市场的影响

COVID-19 对市场产生了重大的负面影响。政府对择期手术实施的临时禁令关闭了市场增长的大门。根据 CovidSurg Collaborative 的数据,在这一阶段的高峰期,全球约有 2800 万例手术被取消。这随后导致对该技术部署的需求下降,这显然将其转化为低收入。Intuitive Surgical 报告称,达芬奇手术减少了约 20%,而这发生在 2020 年第二季度。然而,随着经济从大流行中崛起,由于患者人数的增加,预计市场将迅速复苏。

最近的发展

2020 年 11 月——人工智能技术解决方案公司宣布,其全资子公司机器人辅助设备 (RAD) 已收到来自全球前 20 大医疗设备公司的订单,该公司拥有约 50,000 名员工,RAD 预计将成为几个 HSO (健康筛查选项)单元将部署在其客户的制造设施之一。

目录:

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

如需更多见解,请获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-robotic-systems-market

全球医疗机器人系统市场范围

医疗机器人系统市场根据部署类型、产品和服务、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

部署类型

本地

基于云

根据部署类型,医疗机器人系统市场分为本地和基于云的市场。

产品与服务

仪器及配件

机器人系统

服务

在产品和服务的基础上,医疗机器人系统分为仪器和配件、机器人系统和服务。机器人系统部分进一步细分为手术机器人、康复机器人、无创放射外科机器人、医院和药房机器人以及应急机器人系统。 手术机器人 进一步细分为骨科手术机器人、神经外科机器人系统、腹腔镜机器人系统和可操纵机器人导管。康复机器人进一步细分为辅助机器人、假肢、矫形器、治疗机器人和外骨骼机器人系统。无创放射外科机器人进一步细分为truebeam stx放射外科系统、cyberknife机器人放射外科系统和伽玛刀perfexion放射外科系统。医院和药房机器人进一步细分为远程医疗机器人、IV 机器人、药房机器人和推车运输机器人。应急响应机器人进一步细分为 ls-1 机器人系统和自动脉冲加机器人系统。

应用

神经病学

骨科

腹腔镜

特殊教育

根据应用,医疗机器人系统市场细分为 神经内科、骨科、腹腔镜和特殊教育。神经病学进一步细分为探路者手术系统、神经伙伴手术系统和文艺复兴手术系统。骨科进一步细分为 iblock 手术系统、robodoc 手术系统、navio PFS 手术系统、mako RIO 手术系统和 stanmore sculptor 手术系统。腹腔镜进一步细分为徒手内窥镜支架系统、达芬奇机器人手术系统和telelap ALF-x手术系统。

最终用户

医院

门诊手术中心

康复中心

其他

在终端用户的基础上,医疗机器人系统市场是医院、门诊手术中心、康复中心等。

阅读更多@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-robotic-systems-market

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

医疗机器人系统市场还为您提供详细的市场分析,包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、医疗机器人系统市场不同类型产品的安装基础、技术使用生命线曲线的影响以及医疗保健监管情景的变化以及它们对医疗机器人系统市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

关于数据桥市场研究:

Data Bridge Market Research将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司,具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会,并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案,并启动一个轻松的决策过程。

接触:

数据桥市场研究

美国:+1 888 387 2818

英国:+44 208 089 1725

香港:+852 8192 7475

电子邮件:Corporatesales@databridgemarketresearch.com