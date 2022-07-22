酵母市场综合研究探索未来的巨大增长

这份市场研究报告为许多关键的业务问题和挑战提供了答案，并被证明是一种首选解决方案。该报告最重要的目标很少包括研究和预测全球市场的市场规模。此外，它还按类型、应用、最终用途和地区等各个细分市场定义、解释和预测市场。该报告还研究和比较了主要地区之间的市场状况和预测，即美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚和世界其他地区。此外，该报告通过 SWOT 分析、领先企业的价值和全球市场份额分析了市场关键参与者。

准备本业务报告时使用的关键数据和信息来自一致的来源，包括期刊、网站、研究论文、案例研究和杂志。该市场研究报告包含历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。本市场报告中涉及的研究有助于估计几个重要方面，包括但不限于对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。市场报告是行业发展的支柱。

到 2025年，全球酵母市场预计将达到 78 亿美元，从 2017 年的 43 亿美元增长，在 2018 年至 2025 年的预测期内以 10.5% 的复合年增长率增长。即将发布的市场报告包含 2015 年和 2016 年的历史数据，即计算基准年为 2017 年，预测期为 2018 年至 2025 年。

全球酵母市场按产品类型（面包酵母、啤酒酵母、葡萄酒酵母、饲料酵母、生物乙醇酵母、其他）、应用（食品、饲料、其他）、形式（干酵母、速溶酵母、新鲜酵母、其他）、按类型（酵母提取物、酵母自溶物、r 酵母衍生物、其他）、按地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）——行业趋势和到 2025 年的预测

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竞争分析：

全球酵母市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等来增加他们在这个市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太和南美酵母市场的市场份额。

市场定义：

酵母是一种通过裂变或出芽繁殖单个椭圆形细胞的微观真菌。它是从发酵的啤酒、面包面团和发酵剂中获得的。酵母菌通常以疾病的形式存在于植物、动物和人类中。它们还会导致食物变质。酵母主要有益于食品工业。酵母大量用于烘焙和酿造、表面熟化奶酪、酱油、维生素、酶、治疗维生素 B 缺乏引起的疾病、啤酒和葡萄酒等酒精饮料，以及使面包膨胀和变软。2016 年，Pharma Nord 在欧洲推出了 Bio-Chromium 批准的有机铬酵母产品，用于血糖控制。铬维持物具有独特的正常血糖水平，有助于人体吸收大量营养素，即碳水化合物、蛋白质和脂肪。此外，在 2017 年，

市场驱动力：

烘焙行业的发展

对方便食品的需求增加

酒类消费呈正增长趋势

生物乙醇作为燃料的需求增长

对特种酵母产品的需求不断增长 对环保产品的需求不断增长

酵母行业不断创新

严格的食品安全法规

市场细分：

全球酵母市场按类型、形式、应用、特种酵母按类型和地理位置进行细分。

根据类型，全球酵母市场分为面包师、酿酒师、葡萄酒、饲料、生物乙醇等。

根据形式，全球酵母市场分为干酵母、速溶酵母、新鲜酵母和其他酵母。

根据应用，全球酵母市场分为食品、饲料和其他。

根据特种酵母的类型，全球酵母市场分为酵母提取物和自溶物等。

根据地理位置，全球酵母市场报告涵盖了北美和南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等多个地区的 28 个国家/地区的数据点。本报告涵盖的一些主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、土耳其、俄罗斯、中国、印度、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、沙特阿拉伯、南非和巴西其他。

主要市场竞争对手：

在全球酵母市场运营的一些主要参与者是

汉森控股，

奥特奇公司，

乐斯福，

莱伯有限公司，

莱德曼，

安琪酵母有限公司

联合英国食品公司，

东方酵母股份有限公司

协同风味，

Nutreco NV,

嘉吉，

嘉里集团有限公司，

Archer Daniels Midland 公司合规等。

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