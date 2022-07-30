肺/呼吸给药市场机会、份额、增长和竞争分析和预测 2029

通过系统收集和评估医疗保健行业的市场信息，生成了肺/呼吸给药市场 调查报告，该报告以向业务解释各种事实和数据的形式呈现。这份市场研究报告包含对市场和众多相关因素的全面分析，范围从市场驱动因素、市场限制、市场细分、机遇、挑战和市场收入到竞争分析。它有助于公司采取果断行动来应对利基市场的威胁。一个由分析师、专家、统计学家、预测者和经济学家组成的优秀团队一直在努力生成一份先进且包罗万象的 XYZ 市场报告。

慢性阻塞性肺病（COPD）的患病率呈上升趋势。“慢性阻塞性肺病 (COPD) 是全球第三大死因，2019 年有 323 万人死亡，”世卫组织称。慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 病例的激增将进一步促进对肺/呼吸给药的需求，这将推动市场在预测期内的增长和扩张。

2021 年肺/呼吸给药市场价值 530.1864 亿美元，预计到 2029 年将达到 877.4562 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.5%。由于慢性阻塞性肺疾病（COPD）治疗的优惠报销政策以及高发病率和这种疾病的死亡率。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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肺/呼吸给药基本上是把药物输送到肺部来治疗呼吸道疾病。由于非侵入性方法、高血液循环、大吸收表面积和渗透率，这种途径通常是广泛优选的。

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 百万美元收入，单位数量，美元定价 涵盖的细分市场 按产品（配方类型、设备类型）、罐类型（普通罐、涂层罐）、应用（慢性阻塞性肺疾病、哮喘、囊性纤维化）、分销渠道（零售药店、医院药房、电子商务）、最终用户（医院、诊所、家庭护理机构） 覆盖国家 美国、加拿大、墨西哥、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾, 亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 涵盖的市场参与者 GlaxoSmithKline plc（英国）、Boehringer Ingelheim International GmbH（德国）、3M（美国）、AstraZeneca（英国）、Merck & Co., Inc.（美国）、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（以色列）、Thermo Fisher Scientific Inc. , (美国), Bruker (美国), Abbott (美国), Novartis AG (瑞士), Clarke International (英国), Koninklijke Philips NV (荷兰), Omron Corporation (日本), Briggs Healthcare (英国) 和 Sunovion Pharmaceuticals Inc. （我们） 市场机会 市场内不断增长的投资 政府和非政府举措 与肺部给药系统相关的技术进步

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肺呼吸给药市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

越来越多的呼吸系统疾病

支气管炎、肺结核和慢性阻塞性肺病等慢性病患病率的上升 是推动该市场增长的最重要因素。此外，吸烟的增加也会导致呼吸问题，这也有望加速市场的整体增长。

优于传统药物输送方法的优势

与常规药物递送方法相比，肺/呼吸药物递送系统是理想的药物方法。传统疗法存在多种局限性，例如起效晚和疗效低。此外，与肺/呼吸给药系统相关的好处，例如肺泡囊中的大表面积、高载药效率和高血管化使肺成为药物吸收的合适部位，预计将推动市场的增长。

此外，患者和医生对慢性病的认识不断提高，也缓冲了市场在预测期内的增长。肺给药装置和方法以及最小剂量要求的最新进展也预计将促进市场的增长。

机会

不断增长的意识和进步

此外，与肺部给药系统相关的技术进步，加上政府和非政府为提高对呼吸问题的认识而采取的举措，估计将为市场带来丰厚的机会。政府和非政府组织的各种投资将进一步为市场提供大量增长机会。

限制/挑战 全球肺/呼吸给药市场

监管问题

另一方面，与批准肺部给药系统相关的监管问题预计将阻碍市场增长。

高定价压力

此外，预计高定价压力将在 2022-2029 年的预测期内挑战肺呼吸给药市场。

此外，药物制剂稳定性差以及剂量重复性不当将阻碍市场的增长

这份肺/呼吸给药市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会，市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关肺呼吸给药市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

Covid-19 后对肺/呼吸给药市场的影响

肺/呼吸给药市场受到 COVID-19爆发的巨大影响。COVID-19 流行病给世界各地的医疗保健系统带来了压力，因此需要为人们创建新的诊断工具和治疗中心。全球大量诊所和医院已进行重组，以扩大 COVID-19 患者的医院容量，这可能会导致住院吸入给药行业的未来增长。医院数量的增加也将增加诊断的疾病数量。

患有哮喘和慢性阻塞性肺病等疾病的患者被认为死于 COVID-19 的风险增加。COVID-19 大流行可能影响了患者对呼吸道症状的反应，这极大地促进了全球市场的扩张。

最近的发展

据 Novartis Pharma KK（“Novartis Pharma”）称，202 年 6 月，日本厚生劳动省 (MHLW) 同时批准了针对日本患者的其他替代疗法。TabrectaTM（capmatinib，原名 INC280）是一种口服 MET 抑制剂，用于治疗具有 METex14 突变（NSCLC）的晚期和/或复发性不可切除的非小细胞肺癌（NSCLC）。

2020年9月，强生旗下杨森制药公司向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了用于治疗肺动脉高压的静脉（IV）注射剂UPTRAVI®（司来帕格）。

报告中回答的关键问题包括：

谁是该市场的主要市场参与者？

哪些不同行业的主要地区有望见证该市场的惊人增长？

该市场的区域增长趋势和主要创收区域是什么？

到预测期结束时，市场规模和增长率是多少？

这个市场趋势影响市场增长的关键是什么？

这个市场的主要产品类型是什么？

这个市场的主要应用是什么？

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肺/呼吸给药市场的一些主要参与者是

葛兰素史克（英国）

勃林格殷格翰国际有限公司（德国）

3M（美国）

阿斯利康（英国）

默克公司（美国）

梯瓦制药工业有限公司（以色列）

赛默飞世尔科技公司（美国）

用户（美国）

雅培（美国）

诺华公司（瑞士）

克拉克国际（英国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

欧姆龙公司（日本）

Briggs Healthcare（英国）

Sunovion Pharmaceuticals Inc（美国）

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