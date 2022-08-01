到 2029 年以 7.70% 的复合年增长率注册的骨科假肢市场报告提供了有关行业分析、份额、增长、规模、需求和收入分析的详细信息。

骨科假肢市场 报告估计了一般市场情况、市场增长情景、可能的限制、主要行业趋势、市场规模、市场份额、销量和未来趋势，包括。通过新技术、最新工具和创新计划促进获得有价值的市场洞察力的过程，以帮助您实现业务目标。这份可疑的营销报告中引用的信息和数据是从网站、期刊、并购和公司年报等公正的来源收集的。广泛的骨科假肢市场报告提供了详尽的市场见解，因此对于骨科假肢行业的一般和新兴市场参与者都非常有用。

令人信服的骨科假肢市场报告由行业专家、动态分析师、经验丰富的预测者和消息灵通的研究人员组成的团队进行了详尽的市场分析。不用说，根据所涉及的数据和信息的范围，这些报告使用多个图表、图形和表格进行了惊人的表征。他们还使用 SWOT 分析（生成市场研究报告时最成熟的工具）来研究影响因素，例如市场驱动因素、市场限制和竞争分析。公司可以通过可靠的矫形假肢报告中涵盖的信息和数据，全面了解一般市场状况和趋势。

Data Bridge Market Research 分析，预计骨科假肢市场在预测期内的复合年增长率为 7.70%。这表明 2021 年 7.8 亿美元的市值到 2029 年将飙升至 32.3 亿美元。由于糖尿病等内科疾病的发病率不断上升，“下肢假肢”在骨科假肢市场的产品类型细分市场中占据主导地位。它负责使下半身出现症状和脆弱。由 Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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该名称本身表明，骨科假肢是一种定制假肢，旨在替换断裂或受损的肢体。矫形假肢人工支撑和移动骨骼，缓解骨折或受损肢体的疼痛。

骨科假肢市场动态

司机

不断增长的超重人口基数

由于垃圾食品的大量消费、不健康的生活方式等多种因素，全球肥胖率的上升是推动市场增长的主要因素之一。肥胖直接影响膝盖，使走路、坐着和跑步变得困难。

研发能力

增加研发能力支出，特别是在发达国家和发展中国家与医疗器械和器械相关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。在材料科学领域进行研发的能力也在推动市场的增长。

增加对医疗设施的投资

专注于改善医疗设施的健康状况和改善整体医疗基础设施是推动市场增长的另一个重要因素。在新技术和改进技术的融资和应用方面，公共和私人参与者之间越来越多的伙伴关系和战略合作正在创造更多有利可图的市场机会。

机会

此外，针对针对性研究活动的公共和私人资金激增、CAD/CAM 技术和材料科学的不断 进步、全球技术进步推动的老年人口不断增长，以及产品创新和开发的增加，都将扩大有利可图的机会。 它适用于 2022-2029 年预测期内的市场参与者。此外，交通事故的激增、互联网普及率的提高、物联网在假肢开发中的日益便利、技术创​​新的骨科假肢的广泛使用以及对定制需求的增加——未来市场的增长将受到增长的推动。在骨科假体制作和人均医疗支出方面，将进一步扩大。

适用市场参与者：

Blatchford Group（英国）、Touch Bionics Inc.（英国）、The Ohio Willow Wood Co.（美国）、Össur（冰岛）、Fillauer LLC。(美国), Advanced Arm Dynamics, Inc. (美国), Stryker (美国), Exactech, Inc (美国), Globus Medical Inc. (美国), RTI Surgical Inc. (美国), Wright Medical Group NV (美国), Johnson & Johnson Services, Inc.（美国）、Arthrex Inc.（美国）、AlloSource（美国）、Braun Melsungen AG（德国）、Smith & Nephew plc（德国）、Zimmer Biomet（美国）、Hanger Inc.（美国）和 Otto Bock Healthcare GmBH（德国）

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区域增长分析：

北美（美国、加拿大、墨西哥）

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利）

亚太地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚）

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚等）

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚、南非）

骨科假肢市场报告的主要范围：

对全球骨科假肢市场的详细分析，对报告中的技术、产品类型、应用和其他关键部分进行了详尽的评估

在预测期内对市场进行定性和定量分析以及复合年增长率计算

市场动态的研究，包括可能影响市场增长的驱动因素、机会、限制和限制

骨科假肢行业区域及未来增长前景综合分析

竞争格局基准测试，包括公司概况、产品组合和业务扩展战略的主要覆盖范围

全球骨科假肢市场涵盖的战略要点目录：

第 1 章： 全球骨科假肢市场简介、基本信息和产品概述 第二章： 骨科假肢市场的 研究目标和研究范围 第 3 章： 骨科假肢市场动态 – 驱动增长因素、颠覆性力量、趋势和挑战与机遇 第 4 章： 市场因素分析、骨科假肢市场价值链、PESTEL & PORTER 模型、市场熵、专利/商标分析 第 5 章： 玩家分析竞争格局、骨科假肢市场的同种异体组分析、战略组分析、永久映射、BCG 矩阵和公司概况 第 6 章： 按类型、应用程序/垂直或最终用户、其他细分市场显示市场收入规模 第 7 章： 按国家/地区划分的市场评估，按国家/地区细分 第 8 章： 研究方法论 第 9 章： 数据源

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最近的发展

2022 年 2 月 Össur 推出了新的 Power Knee 微处理器人工膝关节系统。一种带有先进算法的电动“智能”假肢，可检测和学习人体运动模式并实时调整佩戴者的速度和节奏。

2021 年 12 月，WillowWood Global LLC 与成长型私募股权公司 Blue Sea Capital LLC 建立战略合作伙伴关系。此次合作将为公司增加资金，并帮助公司创造更多创新产品。

该报告可以回答以下问题：

谁是骨科假肢行业的全球主要参与者？您的运营情况如何（产能、产量、价格、成本、毛额和收入）？ 矫形假肢的种类和用途有哪些？每种类型和应用的市场份额是多少？ 骨科假肢的上游原材料和制造设备有哪些？骨科假肢的制造流程是怎样的？ 对骨科假肢行业的经济影响及骨科假肢行业的发展趋势。 2029 年骨科假肢市场规模和增长率是多少？ 推动全球骨科假肢行业的关键因素是什么？ 影响骨科假肢市场增长的主要市场趋势是什么？ 骨科假肢市场对市场增长的挑战是什么？ 全球骨科市场供应商面临的骨科市场机遇和威胁是什么？

浏览趋势报告：

https://www.marketwatch.com/press-release/intravenous-access-devices-market-to-witness-healthy-growth-of-usd-912123-million-by-2029-industry-trends-size-share- and-growth-analysis-2022-07-19?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/functional-dyspepsia-market-registered-at-cagr-of-360-till-2029-reports-provide-details-of-industry-analysis-share-growth-需求和规模 2022-07-19?mod=search_headline

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