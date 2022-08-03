全球 北美建筑涂料市场报告揭示了该行业的主要市场动态。作为值得信赖的市场研究信息来源，有说服力的北美建筑涂料市场报告延伸到业务成功。该报告代表了对北美建筑涂料市场行业的专业和全面的研究，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、竞争对手分析、领先细分市场和地理分析。这份市场报告解释了当今企业所要求的市场分析的一系列方面。接受这样的北美建筑涂料市场报告已成为这个快速变化的市场的必要条件，该报告了解周围的市场状况。

在 2021 年至 2028 年的预测期内，建筑涂料市场预计将以 5.75% 的速度增长。关于建筑涂料市场的数据桥市场研究报告提供了有关预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解同时提供它们对市场增长的影响。石油和天然气行业的崛起正在推动建筑涂料市场的增长。

建筑涂料被定义为涂料类型，包括粉末、油漆和其他通常用于涂装房屋和建筑物的涂料。大多数建筑涂料是专门为室内外墙涂料、地坪涂料和屋顶涂料等用途而设计的。这些涂层为基础设施提供耐用、装饰和保护功能。

整个地区建筑项目数量的增加是 推动建筑涂料市场增长的主要因素之一。增加涂料的使用以防止栅栏、金属家具、 水箱的金属部件腐蚀和生锈 和散热器以及对环保涂料系统的高需求加速了市场增长。健康危害和环境问题的增加导致法规和对高耐久性和环保涂料的需求增加，耐用涂料进一步影响市场。此外，意识的增长、人均涂料消费量的激增、各种合规性的存在、各种最终用途行业的扩张以及基础设施支出的激增，都对建筑涂料市场产生了积极影响。此外，在 2021 年至 2028 年的预测期内，在新兴市场采用绿色涂料和投资为市场参与者提供了有利可图的机会。

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建筑涂料市场报告中涵盖的主要参与者是宣伟公司、NIPSEA 集团、巴斯夫 SE、亚洲涂料有限公司、艾仕得涂料系统有限责任公司、Brillux GmbH & Co. KG、科罗拉多州商业和住宅涂料、IFS 涂料、关西Paint Co., Ltd.、KEIM Mineral Coatings of America, Inc.、Kelly-Moore Paints、Masco Corporation、RPM International Inc.、Akzo Nobel NV 和 PPG Industries, Inc. 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

北美建筑涂料市场报告的范围：

该研究详细研究了全球北美建筑涂料市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见全球北美建筑涂料业务的未来竞争趋势。

建筑涂料市场根据树脂类型、技术、功能、用户类型和应用进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据树脂类型，建筑涂料市场分为丙烯酸、醇酸树脂、乙烯基、聚氨酯等。

根据技术，建筑涂料市场分为水性涂料、溶剂型涂料和粉末涂料。

根据功能，建筑涂料市场分为 油漆 、底漆、清漆、着色剂、密封剂、 粉末涂料 、清漆、陶瓷等。

根据用户类型，建筑涂料市场分为 DIY 和专业。

根据应用，建筑涂料市场分为住宅和非住宅。 住宅进一步细分为新建和改造和维修。

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北美建筑涂料市场区域分析/见解

分析了北美建筑涂料市场，并按上述国家、材料类型、最终用户和应用提供了市场规模洞察和趋势。

北美建筑涂料市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 以色列, 埃及, 南非, 中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在市场份额和市场收入方面占据市场主导地位，并将在 2022-2029 年的预测期内继续保持其主导地位。该地区的市场增长归因于该地区对纤维水泥北美建筑涂料的高需求。

另一方面，由于该地区纤维水泥北美建筑涂料市场参与者的显着存在，预计亚太地区在 2022-2029 年的预测期内将显示出可观的增长。此外，住宅和商业建筑建设的高要求也拉动了区域需求。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

报告中回答的关键问题。

北美建筑涂料市场的优势和劣势是什么？

有哪些不同的营销和分销渠道？

目前北美建筑涂料市场的复合年增长率是多少？

摆在市场面前的北美建筑涂料市场机会是什么？

北美建筑涂料市场的最大竞争对手是什么？

SWOT 和 Porter 的五种技术的主要成果是什么？

预测期内北美建筑涂料市场规模和增长率是多少？

目录：

2022-2029 年全球 北美建筑涂料市场研究报告 第 1 章： 北美建筑涂料市场概述 第 2 章： 全球 经济 对工业的影响



第 3 章： 制造商的北美建筑涂料市场竞争



第 4 章： 按地区分列的 全球北美建筑涂料 生产、收入（价值）

第 5 章 ：全球北美建筑涂料供应（生产）、消费、出口、进口（按地区）

第 6 章： 按类型划分的全球产量、收入（价值）、价格趋势

第 7 章： 按应用分列的全球市场分析

第 8 章： 制造成本分析

第九章： 产业链、采购策略和下游买家

第 10 章 ：营销策略分析，分销商/贸易商

第 11 章： 北美建筑涂料市场影响因素分析

第 12 章 ：全球北美建筑涂料市场预测

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