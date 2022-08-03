稀土元素市场 全球产业有望在 2028 年实现收入增长

全球 稀土元素市场报告揭示了该行业的主要市场动态。作为值得信赖的市场研究信息来源，有说服力的稀土元素市场报告延伸到业务成功。该报告代表了对稀土元素市场行业的专业和全面的研究，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、竞争对手分析、领先细分市场和地理分析。这份市场报告解释了当今企业所要求的市场分析的一系列方面。接受这样的稀土元素市场报告以了解周围的市场状况已成为这个快速变化的市场的必要条件。

稀土元素市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析市场在上述预测期内以 10.63% 的复合年增长率增长。

稀土元素（REE）是许多高科技 设备的重要组成部分，它们基本上是元素周期表中存在的各种化学元素。它们在特定位置的这些元素的可用性是有限的，因此从矿山中提取这些元素非常复杂。

全球范围内对稀土元素实施和利用绿色技术的需求以及各组织和公司对提高对稀土元素的认识和技术的关注等因素是推动稀土元素市场增长率的根本原因。此外，由于这些元素在各种生产活动中用作催化剂，与这些元素相关的高需求也将直接和积极地影响稀土元素市场的增长率。然而，对从不同地区提取稀土元素的非法活动越来越多的担忧以及 对各种最终用户和适用行业的持续供应不足的担忧阻碍了稀土元素市场的增长。

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稀土元素市场报告涵盖的主要参与者是五矿稀土有限公司；Alkane Resources Ltd, ARAFURA RESOURCES, Lynas Corporation Ltd, China Rare Earth Holdings Limited, Avalon Advanced Materials Inc., IREL(INDIA) LIMITED, Greenland Minerals Ltd, NEO, Rare Element Resources Ltd, Frontier Rare Earths Limited, Canada Rare Earth Corporation, Iluka Resources Limited、Northern Minerals、Krakatoa Resources Limited、Ucore Rare Metals Inc.；Namibia Critical Metals Inc. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

稀土元素市场报告的范围：

该研究详细研究了全球稀土市场的主要参与者，重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局，帮助参与者预见未来全球稀土元素业务的竞争趋势。

稀土元素市场根据元素和应用进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

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稀土元素市场区域分析/见解

分析了稀土元素市场，并按上述国家、材料类型、最终用户和应用提供了市场规模洞察力和趋势。

稀土元素市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在市场份额和市场收入方面占据市场主导地位，并将在 2022-2029 年的预测期内继续保持其主导地位。该地区的市场增长归因于该地区对纤维水泥稀土元素的高需求。

另一方面，由于该地区纤维水泥稀土元素市场参与者的突出存在，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内显示出可观的增长。此外，住宅和商业建筑建设的高要求也拉动了区域需求。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

报告中回答的关键问题。

稀土元素市场的优势和劣势是什么？

有哪些不同的营销和分销渠道？

目前稀土元素市场的复合年增长率是多少？

摆在市场面前的稀土元素市场机会有哪些？

稀土元素市场上最大的竞争对手是什么？

SWOT 和 Porter 的五种技术的主要成果是什么？

预测期内稀土元素市场规模和增长率是多少？

目录：

2022-2029 年全球 稀土元素市场研究报告 第 1 章： 稀土元素市场概述 第 2 章： 全球 经济 对工业的影响



第 3 章： 制造商的稀土元素市场竞争



第 4 章： 按地区分列的 全球稀土元素 产量、收入（价值）

第 5 章 ：按地区划分的全球稀土元素供应（生产）、消费、出口、进口

第 6 章： 按类型划分的全球产量、收入（价值）、价格趋势

第 7 章： 按应用分列的全球市场分析

第 8 章： 制造成本分析

第九章： 产业链、采购策略和下游买家

第 10 章 ：营销策略分析，分销商/贸易商

第 11 章： 稀土元素市场影响因素分析

第 12 章 ：全球稀土元素市场预测

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