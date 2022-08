按产品类型、应用、地区、国家、行业规模、机遇和 2029 年预测分列的杀螨剂市场分析

全球杀螨剂市场报告揭示了该行业的主要市场动态。杀螨剂市场研究报告的执行对于企业获得成功变得非常重要,因为它提供了许多好处,包括对收入增长和可持续发展计划的洞察力。大规模杀螨剂市场研究报告是对市场的绝对概述,它考虑了产品定义的各个方面、基于各种参数的市场细分以及已建立的商家格局。该行业报告还为企业提供公司简介、产品规格、产值、制造商的联系信息和公司的市场份额。而且,

Data Bridge Market Research 分析,在 2021-2028 年的预测期内,杀螨剂市场的复合年增长率 (CAGR) 将达到 5.88%。控制各种作物相关疾病的需求不断增长,对农业或农业新机械化技术的需求不断增长,特别是在发展中国家,政府和公司共同努力促进可持续农业实践,越来越多地使用先进的园艺和耕作方法,日益整合农业设备的先进 技术 和行业竞争力的增强是杀螨剂市场增长的主要因素。

杀螨剂市场报告中涵盖的主要参与者是Illumina, Inc.、Eurofins Scientific、LGC Limited、SGS SA、Thermo Fisher Scientific Inc.、Intertek Group plc、杜邦、ADAMA India Private Limited、Arysta LifeScience Corporation、FMC Corporation、BioWorks Inc. ., Marrone Bio Innovations., 河北威远生化有限公司, Koppert Biological Systems, Molecraft.., 浙江瑞富化工有限公司, STAR BIO SCIENCE, Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd., Novozymes, Cargill,合并了先正达作物保护股份公司、Certis USA LLC、安德马特生物控制股份公司、纽发姆、UPL、Valent BioSciences LLC 等国内和全球参与者。

杀螨剂是专门为杀死啮齿动物、老鼠和蜱虫而制造的化学杀虫剂。杀螨剂也称为杀螨剂,用途广泛,例如土壤处理和叶面喷洒。

公共和私人对农业基因组学研究能力的支出不断增加,谷物和粮食产量的增加,以及特别是在发展中经济体更多地采用综合虫害管理 (IPM) 将成为促进市场增长的主要因素。此外,对有效和高效的作物保护工具的需求不断增长,以提高作物生产力是促进市场增长的另一个重要因素。对水果和蔬菜食品需求的增长、不断增长的全球人口和不断增长的农业产量将进一步为市场创造有利可图的增长机会。

然而,生物技术的发展和对转基因作物的日益接受是对市场增长构成重大挑战的主要因素。此外,缺乏所需的基础设施、容易获得替代品和替代品、禁止使用几种化学农药、政府对审批程序的严格规定以及缺乏技术技能,尤其是在不发达经济体,将进一步减缓市场增长率。

全球杀螨剂市场范围和市场规模

全球杀螨剂市场根据作物类型、来源、配方和应用方式进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据作物类型,杀螨剂市场分为水果和蔬菜、谷物和谷物、油籽和豆类等。水果和蔬菜进一步细分为浆果、梨果、柑橘类水果、块根和块茎蔬菜以及其他水果和蔬菜。谷物和谷物进一步细分为玉米和小麦。油籽和豆类进一步细分为棉花、大豆、向日葵和油菜籽等。其他则进一步细分为草皮、观赏植物和经济作物。

在来源的基础上,杀螨剂市场分为生物和化学。

根据配方,杀螨剂市场分为干燥剂和液体剂。

根据应用方式,杀螨剂市场细分为叶面喷雾、土壤处理等。

全球杀螨剂市场是分析和市场规模,数量信息由国家按作物类型、来源、配方和应用方式提供,如上所述。

杀螨剂市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、德国、波兰、爱尔兰、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、新西兰、越南、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、巴西、阿根廷、智利、南美洲其他地区作为南美洲的一部分,阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、科威特、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

亚太地区在杀螨剂市场上占主导地位,并且由于农业领域土地的增加,在预测期内将继续繁荣其主导地位。亚太地区在预测期内继续大幅增长。越来越多地使用现代农业和园艺技术,增加个人可支配收入以及研发支出的激增是促进该地区增长的其他一些重要因素。

杀螨剂市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外,在提供国家数据的预测分析时,还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

后covid-19展望:

本部分的读者将了解大流行期间和大流行后全球杀螨剂市场情况如何变化。研究是根据生产、需求、消费和供应链等方面的变化进行的。市场专家还强调了有助于为参与者创造机会并在未来几年稳定整体市场的关键因素。

杀螨剂市场报告为读者提供了哪些见解?

➜ 基于产品类型、最终用途和地区的杀螨剂碎片化

➜ 综合评估上游原料、下游需求、市场现状

➜ 每个杀螨剂厂商的合作、研发项目、收购和产品发布

➜ 各国政府对杀螨剂消费的各项规定详细

➜ 大数据和分析、人工智能和社交媒体平台等现代技术对全球杀螨剂市场的影响。

