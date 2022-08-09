智能农业市场行业分析、规模、份额、增长、趋势和预测 2028

到 2028 年，智能农业市场规模将达到 112.012 亿美元，预计在 2021 年至 2028 年的预测期内以 8.60% 的复合年增长率增长。农业中高度采用先进技术是智能农业的因素市场在 2021 年至 2028 年的预测期内。

国际 智能农业市场 研究报告是获取智能农业市场行业当前以及即将推出的精确预测期内技术和财务细节的绝佳选择。该报告对智能农业市场行业的重要市场趋势、市场规模、销量和市场份额进行了分析和讨论。本市场报告中还提到了对特定预测期内 CAGR 值上升或下降的估计。SWOT 分析和波特五力分析是在准备获奖的智能农业市场分析报告时使用最广泛的两种技术。

为了组织这样一份世界级的报告，结合了最佳的行业洞察力、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。全面描述的市场细分方面基于从类型、应用程序、部署模型、最终用户到地理区域等多个因素，提供了关于产品消费的清晰概念。利用已建立的统计工具和连贯的模型来分析和预测市场数据，使本报告表现出色。此外，智能农业市场研究报告中评估的市场驱动因素和市场限​​制关注产品在近期市场环境中的使用情况，并提供对未来使用情况的估计。

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智能农业报告涵盖的主要参与者是 Ag Leader Technology、AGCO Corporation、CNH INDUSTRIAL NV、AgJunction、Raven Industries, Inc.、Precision Planting LLC.、SemiosBio Technologies Inc.、LexisNexis Risk Solutions Group、The Climate Corporation、Topcon、 Trimble Inc.、CropZilla、Certhon、DeLaval、AgEagle Aerial Systems Inc、Auroras srl、AgriData Incorporated、Deere & Company、Aker Technologies, Inc. 和 Grownetics, Inc. 以及其他国内和全球参与者。

全球智能农业市场范围和市场规模

智能农业 市场根据农业类型、解决方案、产品和应用进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据农业类型，智慧农业市场细分为精准农业、精准林业、畜牧监控、智慧温室、精准水产养殖等。精准水产养殖进一步细分为智能投喂系统、监控系统、水下遥控车等。

基于解决方案，智慧农业市场细分为网络管理、农业资产管理、监控与数据采集、物流与供应链管理、智慧水务管理等

根据产品，智能农业市场分为硬件、软件和服务。硬件进一步细分为自动化和控制系统以及传感和监控设备。自动化和控制系统进一步细分为显示器、引导和转向系统、GPS/GNSS 设备、无人机/无人机、灌溉控制器、手持移动设备/手持计算机、流量和应用控制设备等。传感和监测设备进一步细分为产量监测器、土壤传感器、水传感器、气候传感器等。软件进一步细分为基于网络的和基于云的。服务进一步细分为系统集成和咨询、支持和维护、连接服务、托管服务和专业服务

智能农业市场还根据应用细分为产量监测、田间测绘、作物侦察、天气跟踪和预报、灌溉管理、农场劳动力管理、财务管理、喂养管理、牛奶收获、育种管理、鱼类跟踪和船队导航、水质管理、HVAC 管理等。

智能农业 市场国家层面分析

智能农业市场是按国家、农业类型、解决方案、产品和应用提供的分析和市场规模、数量信息，如上所述。

智能农业市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、德国、波兰、爱尔兰、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他欧洲国家、日本, 中国, 印度, 韩国, 新西兰, 越南, 澳大利亚, ​​新加坡, 马来西亚, 泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC), 巴西, 阿根廷, 智利美国作为南美洲的一部分，阿联酋，沙特阿拉伯，埃及，科威特，南非，中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

由于该地区农业活动中越来越多地采用先进技术，北美引领智能农业市场。由于全球粮食需求的增加和对该特定地区智能农业实践的认识不断提高，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内以显着的增长率扩张。

智能农业市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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TOC 涵盖的要点：

智能农业市场概述： 它包含六个部分、研究范围、涵盖的重要制造商、按类型划分的市场片段、按应用划分的智能农业市场份额、研究目标和考虑的年份。

智能农业市场格局： 在这里，全球智能农业市场的对立被剖析，按价值、收入、交易和按组织、市场价格、残酷环境格局和最新模式、整合、发展、获得，以及顶级组织的整个行业的一部分。

制造商的智能农业概况： 在这里，全球智能农业市场的驱动参与者被认为取决于交易区域、关键项目、净优势、收入、成本和创造。

按地区划分的智能农业市场状况和展望： 在本部分中，报告按地区检查了净优势、交易、收入、创造、整个行业的一部分、复合年增长率和市场规模。在这里，基于北美、欧洲、中国、印度、日本和 MEA 等地区和国家，对全球智能农业市场进行了深入研究。

智能农业应用程序或最终用户： 探索研究的这一部分显示了非凡的最终客户/应用程序部分如何为全球智能农业市场增添力量。

智能农业市场预测： 生产方面：在本报告中，创作者重点关注了创造和创造价值猜想、关键制造商衡量标准以及按类型划分的创造和创造价值估计。

智能农业研究结果和结论： 这是报告的最后一部分，其中给出了调查人员的发现和探索研究的完成情况。

该报告可以回答以下问题：

北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、拉丁美洲的智能农业市场规模（销售额、收入和增长率）。

全球主要厂商智慧农业经营情况（销售额、收入、增长率和毛利率）。

全球主要国家（美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、俄罗斯、西班牙、中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、东南亚、中东、非洲、墨西哥、巴西、中美洲、智利、秘鲁、哥伦比亚）智能农业的市场规模（销售额、收入和增长率）。

智能农业的不同类型和应用，每种类型的市场份额和应用收入。

2022 年至 2028 年智能农业按地区和国家分列的全球智能农业市场规模（销售额、收入）预测。

上游原材料及制造设备，智慧农业产业链分析。

智慧农业的SWOT分析。

智慧农业新项目投资可行性分析。

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