牙科口内扫描仪市场研究、分析、研究、见解、展望、增长和预测 2021-2028

全球 牙科口内扫描仪市场 该研究报告对市场结构进行了全面分析，并对市场的各个细分市场和子细分市场进行了预测。该报告考虑了主要供应商的详细描述、竞争情景、广泛的产品组合和竞争对手采用的商业战略，以及他们的 SWOT 分析和波特的五力分析。本行业报告按地区研究市场，特别是北美、中国、欧洲、东南亚、日本和印度，重点关注全球市场上每个制造商的产量、价格、收入和市场份额的顶级制造商。高质量牙科口腔内扫描仪市场报告提供了产品规格、技术、

预计在 2021-2028 年的预测期内，全球牙科口腔扫描仪市场将以可观的速度增长。Data Bridge Market Research 分析，在 2021-2028 年的预测期内，市场将以 10.9% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将达到 10.693 亿美元。对牙科口内扫描仪的需求增加和牙周病的增加是推动预期的主要驱动力在预测期内推动市场需求。

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牙科口内扫描仪 (IOS) 是用于在牙科中捕获直接数字印模的牙科设备。它的工作原理类似于其他扫描设备，其中激光源被投射到牙齿部位以进行观察。口内扫描仪用于扫描牙弓和准备好的牙齿或种植体扫描体。口内扫描仪克服了使用印模托盘和托盘的传统扫描仪所面临的许多挑战。

许多行业专家为进行详细的市场分析提供了投入，这些分析已被非常认真地用于制作出色的牙科口腔扫描仪市场研究报告。市场报告还通过考虑收入、成本、毛利率和毛利率等重要因素，对产品规格、技术、应用、产品类型和生产分析进行了深入的概述。客户的观点是研究人员、预测人员、分析师和行业专家团队的核心，他们努力编写这份市场报告。在一份关于口腔内扫描仪的国际报告的帮助下，创建了一个强大的组织来做出更好的决策，并将公司推向成功的新高度。

该报告还将各种参与者分为具有详细记录和投资自由裁量权的新手和成熟的市场参与者，在激烈的竞争和快速发展的竞争岛屿中加强他们的立足点。

在牙科口内扫描仪市场细分中运营的一些主要参与者是： Dentsply Sirona.、Carestream Dental LLC.、PLANMECA OY、Align Technology, Inc.、Medit Corp.、3Shape A/S.、Acteon Group Ltd.、3DISC、Owandy放射科, 广东朗佳医疗器械科技有限公司, Midmark Corporation., 宁波润业医疗器械有限公司. Ltd.、ASAHIROENTGEN IND.CO., LTD、DURR DENTAL SE、Condor、GC EUROPE AG、Apixia Corp.、Shining 3D、Institut Straumann AG、VATECH 等国内和全球公司。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球牙科口腔内扫描仪市场范围和市场规模：

牙科口腔内扫描仪市场按品牌、模式、技术、应用、类型、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据品牌，全球牙科口腔扫描仪市场细分为 CEREC、iTero、Trios、i500、CS、Virtuo Vivo 等。预计 CEREC 细分市场将在 2021 年占据市场主导地位，因为它的学习曲线短且不需要电源的反对数功能。

在模式的基础上，市场分为独立式、台式机、便携式和壁挂式。随着牙周病等慢性牙科疾病变得越来越普遍，以及患者舒适使用的技术进步很高，预计台式细分市场将在 2021 年主导市场。

在技​​术的基础上，市场分为光学棒和共焦显微成像。共焦显微成像部分预计将在 2021 年主导市场，因为它具有灵活性，可用于扫描任何端线设计以进行牙齿准备。

根据应用，市场分为牙科修复、正畸、牙周病、牙髓病等。牙科修复领域预计将在 2021 年主导市场，因为人们吃快餐会导致口腔健康不佳。

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根据细分类型，市场分为无粉和有粉。无粉细分市场预计将在 2021 年占据市场主导地位，因为它易于使用且所需时间更短，因为在此扫描中跳过了粉末应用过程。

根据最终用户，市场分为牙科诊所和诊所、牙科诊断中心、牙科学术和研究机构等。由于牙科疾病患病率的上升和口腔健康意识的提高，预计牙科诊所和牙科诊所部门将在 2021 年主导市场。

在分销渠道的基础上，市场分为直接招标和零售。零售部门预计将在 2021 年主导市场，因为它为各种牙科诊所和牙科诊断中心提供优质且易于使用的扫描仪。

全球牙科口腔内扫描仪市场洞察：

这份牙科口腔内扫描仪市场报告提供了有关新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入流和市场变化方面的机会市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关全球牙科口腔内扫描仪市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究部以接收分析师信函。我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

口腔内扫描仪市场的区域分析：

如上所述，对口腔内扫描仪市场进行了分析，并按品牌、模式、技术、应用、类型、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息。

从地理上看，以下地区的消费、收入和市场份额以及增长率、历史和预测 (2021-2028) 的详细分析。

牙科口腔内扫描仪市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

牙科口内扫描仪竞争格局和市场份额分析：

牙科口腔内扫描仪市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球足迹、制造地点和设施、制造能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势。上面提供的数据点仅与专注于牙科口腔扫描仪市场的公司有关。

研究方法： 全球牙科口腔扫描仪市场 ：

使用具有大样本量的数据收集模块进行数据收集和基准年分析。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。此外，市场份额分析和关键趋势分析是市场报告中的关键成功因素。要了解更多信息，请致电分析师或放弃您的请求。

目录的一些要点：

第一章：报告概述

第二章：全球市场增长趋势

第三章：口腔内扫描仪市场的价值链

第 4 章：玩家资料

第五章：按地区分列的全球牙科口腔扫描仪市场分析

第六章：按国家/地区分列的北美牙科口腔扫描仪市场分析

第七章：欧洲牙科口腔扫描仪市场分析（按国家）

第八章：按国家/地区分列的亚太口腔内扫描仪市场分析

第九章：按国家/地区分列的中东和非洲口腔内扫描仪市场分析

第 10 章：按国家/地区分列的南美口腔内扫描仪市场分析

第十一章：按类型分列的全球牙科口腔内扫描仪市场细分

第十二章：按应用分列的全球牙科口腔内扫描仪市场细分

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感谢您阅读本文；您还可以获得北美、西欧或东南亚等个别章节或地区报告版本。

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