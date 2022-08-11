人工智能 (AI) 即服务市场趋势、高复合年增长率、行业规模、新创新、未来范围和 2028 年预测

久经考验的人工智能 (AI) 即服务市场研究报告提供了有关模式、改进、目标业务部门、材料、限制和进步的数据。这是一份专业和全面的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。这份全球市场报告中包含的所有行业见解都将带来可行的想法和更好的决策。客户当然可以信赖本报告中提供的信息，因为这些信息仅来自宝贵和真实的资源。

Data Bridge Market Research 分析， 人工智能（AI）即服务市场 在 2021-2028 年预测期间的复合年增长率将达到 36.72%，预计到 2028 年将达到 715.8857 亿美元的市场价值。

人工智能 (AI) 即服务账户作为第三方提供的分包人工智能产品。它通过限制初始投资并降低风险，让公司或最终用户可以在多种用途中试验人工智能。

基于云的应用程序和服务以及大数据的高度采用是加速人工智能 (AI) 即服务市场增长的主要因素。此外，技术的新发展、对 Api 和 Sdk 形式的人工智能服务的高需求、创新创业公司数量的增加以及对工业自动化的高投资也有望推动人工智能 (AI) 的增长。作为服务市场。然而，缺乏熟练员工以及缺乏熟练和经验丰富的员工限制了人工智能（AI）作为服务市场，而数据安全所涉及的敏感性将挑战人工智能（AI）作为服务市场的增长。

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借助范围广泛的人工智能 (AI) 即服务市场报告，可以更轻松地更快地收集行业信息。使用 SWOT 分析和波特五力分析等演示工具非常有助于创建这样的一流市场研究报告。此外，这份市场报告阐明了市场主要参与者使用的各种策略。此外，市场份额分析以及关键趋势分析是本行业分析报告的主要完成因素。

分割：

在云的基础上，人工智能 (AI) 即服务市场被细分为公共、私有和混合。

基于技术，人工智能 (AI) 即服务市场分为机器学习 (ML) 和深度学习，以及自然语言处理 (NLP)。

根据服务类型，人工智能 (AI) 即服务市场被细分为软件工具和服务。软件工具进一步细分为数据存储和归档、建模器和处理、云和基于 Web 的应用程序编程接口 (API) 等。其他进一步细分为模型验证器、决策报告/预测器/训练和报告存储。服务进一步细分为专业服务和托管服务。

根据组织规模，人工智能 (AI) 即服务市场分为中小型企业、大型企业。

在最终用户的基础上，人工智能 (AI) 即服务市场细分为 BFSI、零售、医疗保健、IT 和电信、制造和能源。

DBM 研究将提供什么好处？

最新的行业影响趋势和发展情景

开拓新市场

抓住强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析

协助分配营销投资

人工智能 (AI) 即服务市场报告中涵盖的主要参与者是：

在人工智能 (AI) 即服务市场报告中运营的主要参与者是 Advanced Micro Devices, Inc.、Aicure, LLC、Arm, Ltd.、Atomwise, Inc.、AYASDI AI LLC、百度公司、ClariFI, Inc.。 、Cyrcadia Health、Enlitic, Inc.、H2O.ai、Google LLC、Hyperverge Inc.、IBM、英特尔公司、IRIS AI AS、Lifegraph Ltd.、微软、Nividia Corporation、Sensley Inc. 和 Zebra Medical Vision, Inc.，其中。

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国家层面分析

分析了人工智能 (AI) 即服务市场，并按国家、分销渠道、最终用户、连接和草坪提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

人工智能 (AI) 即服务市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和南美其他地区（作为南美的一部分）、德国、意大利、英国、法国、西班牙，荷兰，比利时，瑞士，土耳其，俄罗斯，匈牙利，立陶宛，奥地利，爱尔兰，挪威，波兰，欧洲其他地区，日本，中国，印度，韩国，澳大利亚，新加坡，马来西亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾，越南、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、以色列、埃及、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲的一部分 ( MEA）。

目录中的一些要点

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 03 部分：人工智能 (AI) 即服务市场格局

第 04 部分：人工智能 (AI) 即服务市场规模

第 05 部分：按产品划分的人工智能 (AI) 即服务市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

第 9 部分：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

目录中提到了新的业务战略、挑战和政策，请求 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-as-a-service-market

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