全球香烟包装市场最新信息、增长率、未来趋势和预测

预计 在 2021 年至 2028 年的预测期内,卷烟包装市场将经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 59.7159 亿美元的估计价值,并在上述国家以 3.60% 的复合年增长率增长。预测期。

报告中分析的顶级参与者是:

在卷烟包装市场报告中运营的一些主要参与者是 ITC Limited、Novelis Aluminium、International Paper、Smurfit Kappa、Bihlmaier Gmbh、MM PACKAGING GmbH、WestRock Company、Amcor plc、ITC Limited、Mondi、British American Tobacco、Mondi、 International Paper., Smurfit Kappa, Innovia Films, Sonoco Products Company, Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, JT International AG, Altria Group, Inc., Tekni-Plex., AMVIG Holdings Limited., Marden Edwards Ltd 和 PGP 等。

阅读完整研究研究详细索引@https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-香烟包装市场 ?AMpaid

主要市场细分:

在材料的基础上,卷烟包装市场分为纸、塑料等。

根据类型,市场分为硬包和软包。

根据包装类型,卷烟包装市场分为初级和次级。

审查涵盖整个市场的主要地理区域,加入:

北美(美国、加拿大和墨西哥)、欧洲(德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区)、亚太地区(中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚) 、南亚美洲(巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区)、中东和非洲(沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、南非以及中东和非洲其他地区)

