到 2029 年，植物性飲料市場將以 9.57% 的複合年增長率增長，主要參與者：Glanbia plc。（愛爾蘭）、Now Health Group, Inc.（美國）、Nutiva Inc（美國）、The Simply Good Food Co（美國）

“全球植物性飲料市場”的綜合行業研究 由 Data Bridge Market Research 發布，其中包括報告中分析的增長分析、區域營銷、挑戰、機遇和驅動因素。關於草藥飲料市場的一流報告包含對影響相關產品和服務供需的因素以及市場參與者考慮的挑戰的評估。該報告從市場視角開始，同時進行數據集成和能力研究，並得出適當的結果。他預測未來市場將強勁增長。該文件簡要介紹了研究報告的前景、目錄、表格和數字列表、主要市場參與者的前景和主要區域。

植物性飲料市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析稱，植物性飲料市場價值 179 億美元，預計到 2029 年將達到 371.9 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 9.57%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

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市場總結：-

植物飲料也稱為植物飲料或植物飲料。植物性飲料是使用植物材料（如種子、穀物和水）作為載體製成的。這些經常用作乳製品飲料的替代品，並且受到乳糖不耐症消費者的青睞。最受歡迎的草藥飲料是杏仁飲料。

在過去的二十年中，由於消費者對激素使用、過敏原和某些乳製品的不健康狀況的擔憂做出反應，某些類別的乳製品消費量有所下降，這些在多種文化中曾被認為是均衡飲食的必要條件。這改變了奶農的全球格局，因為他們努力跟上不斷變化的消費者態度和消費者態度的區域差異，同時利用潛在的乳製品消費機會。植物性飲料在消費者中具有健康光環，吸引了乳製品供應商的關注。

草藥飲料市場報告中涵蓋的主要參與者是 Glanbia plc。（愛爾蘭）、Now Health Group, Inc.（美國）、Nutiva Inc（美國）、The Simply Good Food Co（美國）、Iovate Health Sciences International Inc.（加拿大）、MusclePharm Corporation（美國）、Kerry Group Plc（愛爾蘭）、CytoSport, Inc.（美國）、The Nature’s Bounty Co.（美國）、Reliance Vitamin Company, Inc.（美國）、Herbalife Nutrition, Inc.（美國）、Danone SA（法國）、General Nutrition Centers (GNC) Holdings, Inc.（美國）、Orgain Inc.（美國）、True Nutrition（美國）

DBMR 分析師 了解競爭優勢，並分別為每個競爭對手提供競爭分析。

近期行業發展

星巴克最近宣布，它正在加倍擴大其素食主義者的規模，將新的特色植物奶飲料納入其產品陣容。該公司通過推出冰烤香草燕麥奶昔濃縮咖啡飲料來慶祝春天的到來。新的無奶飲料將被添加到該品牌不斷增長的無奶奶昔濃縮咖啡飲料和純素飲料清單中。

雀巢是瑞士領先的食品巨頭，通過推出該公司最受歡迎的巧克力麥芽飲料 Milo 的新大豆版本，在泰國飲料市場蓬勃發展。

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植物性飲料市場動態

驅動程序

與生活方式相關的慢性病和乳製品飲料不耐受的患病率增加

推動市場增長的關鍵因素之一是與生活方式相關的慢性病和動物蛋白不耐受症的日益流行。此外，全球廣泛採用純素飲食習慣正在推動市場的增長。隨著消費者對動物健康意識的增強以及全球乳糖不耐症人群的增加，全球對植物性飲料的偏好發生了轉變。因此，市場前景更加樂觀。

全球乳糖不耐症人口增加

乳糖不耐症是全球市場的最新機遇之一。世界上絕大多數人口將保持乳糖不耐症。世界人口的這一部分將始終需要一種不含乳糖的替代品，而植物性飲料行業可以提供這種替代品。另一種可能性是可持續生活方式運動，該運動提倡對氣候和動物安全的飲料。隨著人們為減少國家碳足跡做出更環保的選擇，全球市場正在密切關注植物性飲料市場的巨大機遇。

場合

此外，植物性飲料、雞蛋和肉類等新產品的開發正在推動增長。這些產品富含必需營養素，味道幾乎與動物同類產品相同。其他因素，例如名人和運動員開展廣泛的促銷活動，鼓勵人們食用素食產品以保持健康的生活方式，以及通過擴大零售渠道使產品更容易獲得，應該會更加刺激市場。

約束

然而，波動的原材料價格和高昂的產品成本預計將限制草藥飲料市場的增長。雖然植物性飲料在發達國家廣泛使用，但該行業在發展中國家擴大銷售方面面臨挑戰。

這份基於植物的飲料市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國內和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場法規的變化、戰略市場增長分析、市場規模、市場增長類別、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。要獲得有關草藥飲料市場的更多見解，

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關於這份市場報告的重要事實：

該研究報告揭示了該公司概況、產品概況、市場份額、供需報告、供應鏈分析和進出口細節

行業報告吸引了領先市場參與者認可的不同方法和程序，以做出關鍵的業務決策

本研究提出了一些參數，如產值、營銷策略分析、分銷商/貿易商和影響因素。

報告中提供了歷史和當前數據，根據這些數據進行未來預測並進行行業分析

報告中提到了進出口細節以及每個地區的消費價值和生產能力。

波特五力分析、價值鏈分析、SWOT分析是用於市場增長分析的其他重要參數。

該報告通過初級和次級研究方法為客戶提供基於行業評估的市場事實和數據。

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經常問的問題

預計應用領域的增長率是多少？

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市場會有多大？

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誰是這個市場的主要領導者？

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最佳交易報告：

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關於數據橋市場研究：

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