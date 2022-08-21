在 2022 年至 2029 年的預測期內，運動營養市場預計將呈現 10.46% 的健康復合年增長率

由 Data Bridge 市場研究數據庫進行的 350 頁的定性研究，標題為 “全球運動營養市場”市場數據表、餅圖、圖表和數字分佈在頁面上，易於理解的詳細分析。革命性的市場需要最好的業務和業務解決方案才能在市場中蓬勃發展。這份運動營養報告包含有關該行業的市場定義、分類、應用、承諾、市場驅動因素和市場限制的綜合數據，所有數據均來自 Porte 五力分析。本運動營養報告中涵蓋的市場定義給出了特定產品在市場驅動因素和限制方面的範圍。

市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析，2021 年運動營養市場價值 161.1 億美元，預計到 2029 年將達到 357.1 億美元，預測期內復合年增長率為 10.46%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

獲取帶有完整圖表、表格和數字的示例報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-sports-nutrition-market

市場總結：-

營養是許多運動訓練計劃的重要組成部分，主要是力量和耐力運動。運動營養是指運動員為滿足身體營養需要而攝入的食品和飲料。運動營養可以提高運動員的表現，為身體提供必需的維生素、礦物質、脂肪、碳水化合物和蛋白質。

運動營養在健身愛好者和健身愛好者中很受歡迎，因為它有助於肌肉生長、新陳代謝、能量水平、心臟健康和體重管理。此外，根據 Outlook Nutrition 發表的一篇文章，在冠狀病毒大流行期間，膳食補充劑的銷量正在增加，因為這些補充劑有助於梳理或增強針對 COVID-19 的免疫系統。

運動營養市場的主要參與者有：嘉吉公司（美國）、ADM（美國）、杜邦（美國）、贏創（德國）、巴斯夫（德國）、帝斯曼（國家-巴斯）、味之素公司。 , Inc. (日本), Novozymes (丹麥), Chr. Hansen Holding A/S (丹麥), TEGASA (西班牙), Nutreco (荷蘭), Kemin Industries Inc. (美國), Adisseo (法國), Alltech (美國), Global Nutrition International (法國), Centafarm SRL (意大利), Bentoli（美國）和 Novus International（美國）

近期行業發展

其母公司 Lovate Health Sciences 旗下的運動營養品牌 Hydroxycut 於 2022 年 1 月推出了“Cut”，這是一款幫助消費者降低體脂率的能量飲料。

可口可樂公司於 2020 年 3 月推出了能量飲料“Powerade”。該公司推出了多種口味的產品。該戰略是通過開發新產品來擴大公司的產品組合。

荷美爾於 2019 年 4 月完成了以 4.65 億美元將 CytoSport 蛋白質業務出售給百事可樂公司。此次出售給百事可樂公司預計將使 CytoSport 及其旗艦產品進一步增長，增加百事公司在體育領域的市場份額. 食品超市。

訪問完整的 350 PDF 研究報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sports-nutrition-market

全球運動營養市場範圍

運動營養市場根據產品類型、最終用戶和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，幫助他們做出戰略決策，識別市場的主要應用。

產品類型

蛋白粉

粉末狀iso飲料

膠囊/片劑（肌酸、BCAA 等）

粉末補充劑

即飲蛋白質奶昔

Iso和其他運動飲料

碳水化合物飲料

蛋白質棒

能量棒/碳水化合物

其他補充劑

終端用戶

運動員

健美運動員

休閒用戶

生活方式用戶

運河分佈

大分佈和大分佈

小零售

藥店和專賣店

健身場所

在線的

其他

要獲得有關運動營養市場的更多見解，請訪問 @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-sports-nutrition-market

運動營養市場動態

驅動程序

肥胖病例增加和公眾意識提高

運動營養產品越來越受歡迎，尤其是在運動員和從事劇烈體育活動的人群中。更加註重保持健康和健康，並增加對運動、健身俱樂部、體育俱樂部和健身房的參與。這些是運動營養行業的一些主要增長因素。​​​

社交媒體營銷的興起

隨著消費者越來越關注產品中成分的使用，在運動營養產品的生產中使用有機成分正在市場上獲得關注。此外，不積極從事劇烈體育活動的休閒消費者的需求增加正在推動市場的增長。

場合

健身中心數量的增加和女性參與度的增加預計將推動市場的增長。千禧一代人口的增長和社交媒體營銷的增加將進一步增加許多機會，從而在預測期內推動運動營養市場的發展。

約束

低成本替代品的可用性、負面宣傳和副作用將阻礙運動營養市場在預測期內的增長。

這份運動營養市場報告提供了有關最新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響的詳細信息，分析了新興收入來源、市場變化方面的機會法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關運動營養市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

查看詳細 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-sports-nutrition-market

在研究中進行的投資將使您獲得以下信息：

運動營養市場 [全球 – 按地區劃分]

區域分佈[北美、歐洲、亞太、南美、中東和非洲]

按國家劃分的市場規模[主要市場份額的主要國家]

主要參與者的市場份額和收入/銷售額

市場趨勢 – 新興技術/產品/初創公司、PESTEL 分析、SWOT 分析、波特五力等。

市場規模

按應用/行業垂直的市場規模

市場預測/預測

瀏覽相關報告：-

https://www.marketwatch.com/press-release/compostable-packaging-market-size-hitting-new-highs-explored-with-cagr-of-620-opportunities-revenue-industry-trends-and-forecast- par-2029-2022-08-17?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/bakery-packaging-market-size-to-record-substantial-reach-usd-625394-million-with-42-cagr-till-2028-2022-08- 17?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/baby-food-market-growth-to-accelerate-at-53-cagr-with-size-worth-usd-5034-billion-forecast-by-2029- 2022-08-17?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/vending-machine-market-will-accelerate-rapidly-with-excellent-cagr-of-955-by-2029-influencing-players-azkoyen-group-bianchi- Industry-Spa-Bulk-Vending-Systems-Compass-Group-2022-08-17?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/baby-food-market-growth-to-accelerate-at-53-cagr-with-size-worth-usd-5034-billion-forecast-by-2029- 2022-08-17?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/travel-retail-market-growth-at-1395-cagr-covid-19-impact-analysis-emerging-technologies-industry-trends-business-insights-size- Segments-et-previsions-au-2028-2022-08-17?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/hemp-oil-market-will-accelerate-rapidly-with-excellent-cagr-of-3580-by-2028-influencing-players-aurora-cannabis-inc- cv-sciences-inc-endoca-gaia-herbs-2022-08-17?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/vegan-cosmetics-market-to-receive-overwhelming-growth-of-702-by-2029-analysed-by-industry-trends-growth-strategies-size- share-and-regional-global-analysis-2022-08-17?mod=search_headlinehttp://thewiredmedia。

關於數據橋市場研究：

預測未來的一種絕對方法是了解今天的趨勢！

Data Bridge Market Research 將自己描述為一家非常規和新奇的市場研究和諮詢公司，具有無與倫比的彈性和綜合方法。我們致力於發掘最好的市場機會並為您的企業在市場上蓬勃發展提供有效的信息。Data Bridge 努力為複雜的業務挑戰提供適當的解決方案，並啟動一個輕鬆的決策過程。Data Bridge 是一套純粹的智慧和經驗，於 2015 年在浦那制定和構建。

Data Bridge Market Research 擁有 500 多名來自不同行業的分析師。我們為全球超過 40% 的財富 500 強公司提供服務，並在全球擁有超過 5,000 家客戶的網絡。Data Bridge 知道如何創建滿意的客戶，他們依賴我們的服務並確定地依賴我們的辛勤工作。我們對我們光榮的 99.9% 的客戶滿意度評分感到滿意。

聯繫我們：-

數據橋市場研究

美國：+1 888 387 2818

英國：+44 208 089 1725

香港 : +852 8192 7475

電子郵件： -corporatesales@databridgemarketresearch.com