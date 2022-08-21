到 2029 年，全球食品機器人市場將達到 38.3 億美元

Data Bridge Market Research 在其題為“全球 食品機器人 市場”的報告中提供了有關該市場的全面信息和詳細研究。該報告涵蓋了推動該市場增長的關鍵因素、製造商尚未開發的有利可圖的機會、塑造市場增長的最新趨勢和發展以及有關不同細分市場的其他有價值的見解。

在創建食品機器人市場報告時採用了最好和最新的市場研究工具和技術，幫助客戶在競爭中保持領先一步。該報告對於客戶節省開銷並專注於他們的核心競爭力非常有價值。該報告包括經過仔細研究的商業數據，這些數據具有重要的市場因素，例如關鍵的人口統計和文化研究，這將有助於了解在哪裡成功營銷業務。行業專家和技術嫻熟的研究團隊在創建食品機器人營銷材料的同時努力揭示目標信息。

全球食品機器人市場分析和概述：

Data Bridge Market Research 分析，2021 年食品機器人市場價值增長 14 億美元，預計到 2029 年將達到 38.3 億美元，在 2022 年至 2029 年的預測期內，複合年增長率為 13.40%。

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食品機器人市場的主要參與者：Marel（冰島）、GEA Group（德國）、Buhler（瑞士）、JBT（美國）、The Middleby Corporation（美國）、Heat and Control, Inc.（美國）、Alfa Laval（瑞典），TNA Australia Pty Ltd. (澳大利亞), Bucher Industries (瑞士), Equipamientos Carnicos, SL (西班牙), Clextral (法國), SPX FLOW (美國), Bigtem Makine (土耳其), FENCO Food Machinery (意大利), Krones Group (德國), Finis Food Robotics BV（荷蘭）、Bettcher Industries, Inc.（美國）、Anko Food Machine Co. Ltd. （台灣）、Heat and Control, Inc.（美國）、BAADER（德國）和 Dover Corporation（美國）

市場定義

食品機器人是指在食品和飲料行業執行許多複雜操作的機器，例如揀貨、包裝和碼垛。由於一系列行業的技術突破，虛構的機器人已經成為現實。對提高生產力的需求增加推動了機器人的部署以實現任務自動化，從而使機器人成為各個行業不可或缺的一部分。

在過去的幾十年裡，全世界加工食品的消費量都有所增加。不斷增長的世界人口是這一增長的主要因素。因此，與農村地區的消費者相比，城市地區的消費者可以獲得更廣泛的食物選擇和更好的食物供應。這種城市化趨勢極大地促進了更高的生活水平和收入的增加，這反過來又對加工食品的可負擔性產生了更大的影響。

食品機器人市場動態

驅動程序

食品行業越來越多地採用數字化

數字化使用新的數字技術優化業務流程，例如大數據分析、IT/OT 融合、數字孿生、人工智能、3D 打印和自動化技術。物聯網和人工智能幫助企業實現高水平的食品安全，提高可追溯性，減少浪費，降低食品加工和包裝不同階段的成本和風險。近年來，數字化已成為自動化的關鍵推動力，人工智能通過提高勞動力生產力來提高運營生產力。各種法規管理著食品行業數字化的使用。

各種應用的需求不斷增長

由於其固有的優勢，例如質量控制、耐用性、衛生和保存，這些系統被廣泛用於各種應用，包括烘焙和 糖果 、肉類、海鮮、家禽、乳製品和穀物。該產品越來越多地用於最終用途行業，特別是在亞太地區，國內製造業和消費者收入水平的提高正在推動該行業的創新。

場合

改善全球糧食安全需要加強污染控制措施並減少糧食損失。標準和先進的機器人技術可以輕鬆實現這些解決方案。在預測期內，這應該會為設備製造商創造機會。

約束

由於缺乏熟練的勞動力，全球食品機器人市場正面臨著重大的商業挑戰。由於 COVID-19 爆發而實施的封鎖措施通過關閉所有經濟體的企業而造成了重大的市場限制。物聯網技術在食品加工領域的整合，例如 BAADER 將其食品機器人技術改造為現代數字解決方案以創建自動化食品鏈，預計將在未來幾年積極推動市場。

這份食品機器人市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關食品機器人市場的更多見解，請聯繫數據橋市場研究以獲得分析師簡介，

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這份食品機器人市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、變化市場法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和主導地位應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關食品機器人市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析說明。

最近的發展

Gea 將於 2021 年 10 月推出其新型 Xtru Twin 140 擠出機，完善其高產能輸出設備系列。最現代的 Xtru Twin 140 每小時可生產超過 3 噸顆粒和 10 噸寵物粗磨食品。

SPX FLOW 於 2021 年 6 月推出了新的 APV Pilot 4T 均質機設備，允許客戶在一個緊湊的單元中測試各種配方。該產品將使食品和飲料製造商受益。APV 有助於將不混溶的液體均質化為乳液

食品機器人研究的目標：

* 描述食品機器人技術最熱門的進展，促進最傑出參與者採用的股票和策略；

* 探索配給區間內可預期增長最快的區域；

* 通過連接食品機器人業務的高增長部分，重新​​考慮利益相關者的機會；

* 確定和預測客戶參與結果、食品機器人出席指標、垂直行業並剖析影響需求增長的各種宏觀和微觀經濟因素；

* 達成當地商業決策並重視捐贈和營銷材料，並獲得對食品機器人需求前沿的所有參與者的競爭性了解；

* 描述關鍵需求參與者，並根據業務洞察、產品犧牲、原生存在和業務計劃進行相關分析，以掌握競爭環境；

* 探索應該規範食品機器人的類型

* 借助對兩位守護者的五種力量的討論，對這一要求的多重視角進行評估；

* 跟踪和審查類似於食品機器人組合和成員資格、協議和合同的競爭進展

要深入了解市場分析，請瀏覽食品機器人市場報告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-food-robotics-market

全球食品機器人市場範圍

食品機器人市場根據類型、應用、有效載荷和最終用途進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

錐度

說清楚

笛卡爾

梯子

平行

圓柱形

協作

其他

應用

調色板

打包

翻新

選擇和放置

治療

充電用途

巴斯

中等的

重的

最終用戶

飲料

肉

家禽

海鮮

乳製品

糕點店

水果和蔬菜

糖果

其他

食品機器人市場的國家層面分析

食品機器人市場報告中涵蓋的國家是北美的美國、加拿大和墨西哥，巴西、阿根廷和南美其他地區，德國、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭和比利時。, 瑞士, 土耳其, 俄羅斯, 歐洲其他地區, 日本, 中國, 印度, 韓國, 澳大利亞, 新加坡, 馬來西亞, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 亞太地區其他地區 (APAC) 亞太地區 (APAC),沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、埃及、以色列、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的國家市場的個別市場影響因素和監管變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

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食品機器人市場報告回答了以下問題：

* 到預測期結束時，食品機器人市場將產生多少收入？

* 預計哪個細分市場的市場份額最大？

* 有哪些影響因素及其對食品機器人市場的影響？

* 目前哪些地區對全球食品機器人市場的貢獻最大？

* 哪些指標可能推動食品機器人市場？

* 主要食品機器人市場參與者擴大其地域影響力的關鍵策略是什麼？

* 食品機器人市場的主要進步是什麼？

* 監管標準如何影響食品機器人市場？

TOC 中提到了新的業務戰略、挑戰和政策，Request TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-food-robotics-market

目錄：全球食品機器人市場

第 1 部分：執行摘要

第 2 部分：食品機器人市場報告的範圍

第 3 部分：全球食品機器人市場格局

第 04 部分：全球食品機器人市場規模

第 05 部分：按產品劃分的全球食品機器人市場細分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客戶環境

Part 08: 地理景觀

Part 09：決策框架

第 10 部分：驅動因素和挑戰

第 11 部分：市場趨勢

第 12 部分：供應商格局

第 13 部分：供應商分析

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