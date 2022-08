到 2028 年，北美酶标仪市场将创下 3.5131 亿美元的最高增长记录——按规模、份额、新机遇、应用、趋势、关键驱动因素和未来增长展望分析

北美酶标仪市场研究报告 是客户获取最新市场情报以支持战略投资决策的重要资源库。可靠的市场报告确定并研究了新兴趋势和行业面临的主要驱动因素和主要挑战。这份市场报告包含主要的关键参与者、大量领先参与者和新进入者的名单,包括但不限于平台提供商、服务提供商、设备制造商、开发商和内容提供商。北美酶标仪市场研究报告定义了上一年各个行业和国家的市场规模,并预测了其未来七年的价值。

Data Bridge Market Research 分析,北美酶标仪市场在预测期内将以 4.3% 的复合年增长率增长,预计到 2028 年将达到 3.5131 亿美元。

酶标仪已知是用于实验室、研究机构、实验室、医院、诊所的仪器,用于通过测量发射光来研究各个部分。酶标仪有多种类型,包括单模式酶标仪、自动化核酸纯化系统、自动化 ELISA 系统和多模酶标仪。

生命科学和研究实验室数量的增加是推动酶标仪市场增长的重要因素。此外,老年人口、慢性疾病发病率的上升,以及政府对研究和实验室工作的不断增加的倡议和支持,将成为影响市场整体增长的主要驱动力。同样,技术进步、健康意识的提高以及与药物发现的高通量筛选 (HTS) 相关的发展等因素将抑制市场的增长率。

在北美酶标仪市场运营的一些主要参与者包括 Molecular Devices, LLC、BioTek Instruments、Berthold Technologies GmbH & Co.KG、ecan Trading AG、Bio-Rad Laboratories, Inc.、PerkinElmer Inc、Promega Corporation、Awareness Technology , Inc, Biochrom, BMG LABTECH GmbH, Dynex Technologies, Inc., High Technology, Inc, Hercuvan Lab Systems, Hudson Robotics, Lonza, Rayto Life and Analytical Sciences Co.,Ltd. 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司、赛默飞世尔科技有限公司等。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

按地理区域:-

亚太地区:中国、日本、印度和亚太其他地区

欧洲:德国、英国、法国和欧洲其他地区

北美:美国、墨西哥和加拿大

拉丁美洲:巴西和拉丁美洲其他地区

中东和非洲:海湾合作委员会国家以及中东和非洲其他地区

北美酶标仪市场范围和市场规模

北美酶标仪市场根据井类型、产品类型、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中低增长的细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察,帮助他们做出战略决策,以确定领先的市场应用。

根据孔类型,酶标仪市场分为 96 孔、384 孔、1536 孔等。

根据产品类型,酶标仪市场分为多模式酶标仪、自动 ELISA 系统、自动核酸纯化系统和单模酶标仪。多模式酶标仪细分为基于过滤器的阅读器、基于单色器的阅读器和混合阅读器。单模酶标仪又分为吸光度酶标仪、荧光酶标仪和发光酶标仪。

根据应用,酶标仪市场细分为蛋白质和核酸检测、酶联免疫吸附测定等。

根据最终用户,酶标仪市场细分为生物技术和 制药 公司 、合同研究机构、诊断实验室、医院、学术和研究机构等。

根据分销渠道,酶标仪市场分为直接招标和零售。

