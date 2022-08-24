分子诊断市场将出现 178 亿美元的最高增长，到 2029 年将以 12.8% 的复合年增长率增长

分子诊断市场 研究报告是一个经过验证且一致的信息来源，它提供了现有市场趋势、新兴产品、情况和推动业务走向成功的机会的全景视图。报告中评估了对特定预测期、市场驱动因素、市场限制和竞争战略的复合年增长率值上升或下降的估计。主要参与者正在分子诊断行业采取开发、产品发布、收购、合并、合资和竞争分析等行动。一流的分子诊断市场报告还确定了新兴趋势以及市场中的主要驱动因素、挑战和机遇。

在值得信赖的分子诊断市场报告中，行业趋势是在宏观层面上制定的，有助于理解市场和可能的未来问题。该报告详细介绍了分子诊断行业的新兴趋势以及关键驱动因素、挑战和机遇。该报告解释了顶级市场参与者和品牌的发展、产品发布、收购、合并、合资企业、趋势创新和商业政策的变化。市场分析还考虑了北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地理区域。分子诊断行业的老牌和新玩家都可以有效地利用大规模的分子诊断报告，以绝对了解市场。

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2021 年全球分子诊断市场价值 178 亿美元，预计到 2029 年将达到 466.5 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 12.8%。“试剂和试剂盒”在预测期内占分子诊断市场中最大的产品部分，因为这些产品由于经常使用而被频繁购买。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

分子诊断市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

疾病负担加重

COVID-19 患者日益加重的负担以及传染病和癌症患病率的增加是推动该市场增长的最重要因素。全球对分子诊断工具的需求正在增加，以诊断各种类型的疾病，这也有望加速市场的整体增长。

对测试、治疗和更快诊断的需求不断增加

此外，对即时检测的需求激增，以及对高价专科疗法和更安全药物的需求增加，预计也将推动市场增长。此外，消费者对更快诊断的意识不断提高，以及越来越多地采用分析仪软件进行分子诊断，这也缓冲了市场在预测期内的增长。

此外，预防医学的增长趋势、市场参与者为改善获得具有成本效益的资源而采取的越来越多的举措以及伴随诊断的重要性日益增加，预计也将促进市场的增长。

机会

资金和发展将提供机会

此外，随着各种技术的发展，正在推出具有高效技术的新产品，以按时提供最佳治疗，估计将为市场创造有利可图的机会。为识别生物标志物而增加的研究和开发导致了新分子诊断测试的开发政府机构和私人当局为开发分子诊断产品提供的资金激增将进一步为市场创造增长机会。

限制/挑战 全球分子诊断市场

仪器成本高

这些仪器非常昂贵。此外，维护和保险、实验室监督和间接费用（包括公用事业、空间和管理）是额外费用。因此，仪器的高成本预计会阻碍市场增长。

严格的规定

此外，政府机构为批准分子诊断产品制定的严格规则预计将在 2022-2029 年的预测期内挑战分子诊断市场。

分子诊断市场的主要参与者有：F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）、Hologic, Inc.（美国）、bioMérieux（法国）、Abbott（美国）、QIAGEN（荷兰）、赛默飞世尔Scientific（美国）、Siemens（德国）、Danaher（美国）、Myriad Genetics Inc.（美国）、Illumina Inc.（美国）、Agilent Technologies Inc.（美国）、BD（美国）、DiaSorin SpA（意大利）、Grifols SA（西班牙）、Quidel Corporation（美国）、Genetic Signatures（澳大利亚）、MDxHealth, Inc.（美国）、Exact Sciences Corporation（美国）、Biocartis（比利时）、TBG Diagnostics Limited（澳大利亚）、GenMark Diagnostics Inc.（美国） ), Luminex Corporation (美国), HTG Molecular Diagnostics Inc. (美国), Vela Diagnostics (新加坡), Amoy Diagnostics Co., Ltd. (中国), Molbio Diagnostics Pvt. Ltd.（印度）和geneOmbio（印度）

获得此报告的原因：

市场细分分析，包括纳入经济和政策方面影响的定性和定量研究

整合影响市场增长的供需力量的区域和国家层面分析

每个细分市场和子细分市场的百万美元市值和百万单位数据

涉及主要参与者市场份额的竞争格局，以及参与者在过去五年中采用的新项目和战略

全面的公司简介，涵盖主要市场参与者采用的产品、关键财务信息、最新发展、SWOT 分析和策略

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全球分子诊断市场范围

分子诊断市场根据产品、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

试剂和试剂盒

仪器

服务和软件

在产品的基础上，分子诊断市场细分为试剂和试剂盒、仪器和服务以及软件。这些仪器被细分为桌面仪器和便携式和 PoC 仪器。由于经常使用这些产品，因此试剂和试剂盒占据了最大的市场份额。

技术

质谱 (MS)

毛细管电泳

下一代测序 (NGS)

芯片和微阵列

基于聚合酶链式反应 (PCR) 的方法

细胞遗传学

原位杂交（ISH 或 FISH）

分子成像

其他

根据技术，分子诊断市场分为质谱（MS）、毛细管电泳、下一代测序（NGS）、芯片和微阵列、基于聚合酶链反应（PCR）的方法、细胞遗传学、原位杂交（ISH或 FISH）、分子成像等。

应用

肿瘤学

药物基因组学

微生物学

产前检查

组织分型

血液筛查

心血管疾病

神经系统疾病

传染性疾病

其他

根据应用，分子诊断市场细分为肿瘤学、药物基因组学、微生物学、产前检查、组织分型、血液筛查、心血管疾病、神经系统疾病、传染病等。肿瘤学细分为乳腺癌、结肠直肠癌、肺癌、前列腺癌和其他癌症。传染病被细分为 COVID-19、肝炎、HIV、CT/NG、HAI、HPV、肺结核、流感等。

最终用户

医院

临床实验室

学者

市场报告要点总结：

该报告强调了最近的趋势和 SWOT 分析 该报告重点关注未来几年分子诊断市场的增长机会 它提供竞争分析以及领先市场参与者的市场份额，以及参与者在过去五年中实施的项目启动和战术方法

TOC的主要亮点：全球分子诊断市场

全球分子诊断市场概述

制造商的全球分子诊断市场竞争

按地区分列的全球分子诊断能力、产量、收入（价值）

全球分子诊断供应（生产）、消费、出口、按地区进口

全球分子诊断产品生产、收入（价值）、价格趋势（按类型）

按应用分列的全球分子诊断市场分析

全球分子诊断制造商简介/分析

分子诊断制造成本分析

产业链、采购策略与下游买家

营销策略分析，分销商/贸易商

市场影响因素分析

全球分子诊断市场预测

研究结果和结论

附录

目录中提到了新的业务战略、挑战和政策，请求 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-molecular-diagnostics-market

这份分子诊断市场研究/分析报告包含对以下问题的解答

哪种制造技术用于分子诊断？该技术正在发生哪些发展？哪些趋势导致了这些发展？ 谁是这个 全球分子诊断市场的全球主要参与者？ 他们的公司简介、产品信息和联系信息是什么？ 分子诊断市场的全球分子诊断市场现状如何？分子诊断市场的产能、产值、成本和利润是多少？ 当前分子诊断行业的分子诊断市场现状如何？这个行业、公司和国家的市场竞争是什么？什么是考虑应用和类型的分子诊断市场分析？ 考虑到产能、产量和产值，全球分子诊断行业的预测是什么？成本和利润的估计是多少？市场份额、供应和消费将如何？进口和出口呢？ 什么是上游原料和下游产业的分子诊断市场链分析？ 对分子诊断行业有何经济影响？什么是全球宏观经济环境分析结果？全球宏观经济环境发展趋势如何？ 分子诊断市场的分子诊断市场动态是什么？什么是挑战和机遇？ 分子诊断行业的进入策略、经济影响对策和营销渠道应该是什么？

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