护理点测试 (POCT) 市场规模、行业趋势、商机、策略、关键参与者分析和预测 2028

经验证的即时检测 (POCT) 市场研究报告提供有关模型、改进、目标行业、材料、限制和进步的数据。这是一份专业和全面的报告，专注于主要和次要驱动因素、市场份额、主要细分市场和地理分析。这份全球市场报告中包含的所有行业见解都将带来可行的见解和更好的决策。客户肯定可以信任本报告中提供的信息，因为它仅来自有价值和真实的资源。

市场分析和概述

在 2021 年至 2028 年的预测期内，全球床旁检测 (POCT) 市场预计将以 9.25% 的速度增长，预计到 2028 年将达到 497.7 亿美元。床旁数据桥 (POCT) ) 市场研究报告提供了对预计在整个预测期内占主导地位的各种因素的分析和见解，同时提供了它们对市场增长的影响。传染病流行率的上升正在加速即时检测 (POCT) 市场的增长。

床旁检测是指已知在床旁或周围进行的医学诊断测试。它使医生能够在几分钟内获得准确的、实验室质量的、实时的诊断结果。

增加来自全球多个来源的资金是即时检测 (POCT) 市场增长的主要驱动力之一。由于手术室、导管室、重症监护室、急诊室和新生儿重症监护室等部门的存在，冠状病毒等人群中目标疾病和传染病的发病率不断增加，对 POC 检测的需求不断增加，以提供高效、及时的患者care 正在加速即时检测 (POCT) 市场的增长。对家庭医疗保健的不断增长的需求促使制造商将用户友好的可穿戴产品推向市场，而面向智能手机的医疗保健解决方案、数字技术和基于视觉的车载解决方案的出现进一步影响了即时检测市场。 )。

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借助广泛的即时检测 (POCT) 市场报告，可以轻松更快地收集行业见解。使用经过验证的工具，如 SWOT 分析和波特五力分析，对于创建一流的市场研究报告非常有帮助。此外，这份市场报告阐明了主要市场参与者采用的各种策略。此外，市场份额分析和关键趋势分析是本行业分析报告的主要成功因素。站在客户的角度思考，一个由研究人员、预测人员、分析师和行业专家组成的团队努力工作，以制定这份市场研究报告。

分割：

在产品的基础上，即时检测 (POCT) 市场细分为血糖监测、心脏代谢检测、传染病检测、凝血检测、妊娠和生育力检测、肿瘤/癌症标志物检测、尿液分析检测、胆固醇检测、血液学测试、药物测试和粪便隐匿测试。 心脏代谢测试进一步细分为心脏标志物、血气/电解质测试套件、hba1c 测试套件和脂质测试。 传染病检测进一步细分为流感检测试剂盒、艾滋病检测试剂盒、丙型肝炎检测试剂盒、性传播疾病检测试剂盒、热带病检测试剂盒、医院感染、呼吸道和其他感染筛查试剂盒。

在技​​术的基础上，即时检测 (POCT) 市场被细分为侧向流动检测、试纸、微流体、分子诊断、免疫检测、凝集检测、流通、固相和生物传感器。

在处方的基础上，即时检测 (POCT) 市场分为 OTC 检测和基于处方的检测。

根据应用，即时检测 (POCT) 市场细分为心脏代谢检测、传染病检测、肾病检测、药物滥用 (DoA) 检测、血糖检测、妊娠检测和癌症生物标志物测试。

护理点测试 (POCT) 市场报告中涵盖的主要关键参与者是：

即时检测 (POCT) 市场报告中涵盖的主要参与者是 Abbott、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Siemens AG、Beckman Coulter, Inc.、BD、Johnson & Johnson Services, Inc.、仪器实验室、 PTS Diagnostics、Abaxis、Medtronic、Accriva Diagnostics、Opti Medical、Sienco, Inc.、Alpha Scientific Electronics、AccuBioTech Co., Ltd.、ACON Laboratories, Inc.、Acrongenomics Inc.、bioMérieux SA、Biomerica, Inc.、Binx Health、 Inc.、Alfa Scientific Designs, Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Medica Corporation、Nova Biomedical 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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即时检测 (POCT) 市场报告的吸引力：–

介绍了最新的市场动态、发展趋势和增长机会以及行业障碍、发展威胁和风险因素

预测的护理点测试 (POCT) 市场数据将有助于可行性分析、市场规模估计和开发

该报告可作为一份完整的指南，对所有重要的即时检测 (POCT) 市场进行微观监控

简明的市场观点将有助于理解。

坚果油市场竞争激烈的市场观点将帮助参与者做出正确的举动

国家层面分析

分析了护理点测试 (POCT) 市场，并按上述提到的国家、分销渠道、最终用户、连接性和草坪提供了市场规模洞察力和趋势。

床旁检测 (POCT) 市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和南美其他地区（作为南美的一部分）、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区 (APAC)、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、以色列、埃及、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲的一部分（多边环境协定）。

DBM 研究将提供什么好处？

最新的行业影响趋势和发展情景

开拓新市场

抓住强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析

协助分配营销投资

目录中的一些要点

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 03 部分：即时检测 (POCT) 市场格局

第 04 部分：护理点测试 (POCT) 市场规模

第 05 部分：按产品划分的即时检测 (POCT) 市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

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