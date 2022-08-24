欧洲数字治疗 (DTx) 市场规模、机会、行业增长、风险、分析、主要领导者和 2028 年预测

经过验证的欧洲数字治疗 (DTx)市场研究报告提供了有关模型、增强功能、目标行业、材料、限制和进步的数据。这是一份专业和全面的报告，专注于主要和次要驱动因素、市场份额、主要细分市场和地理分析。这份全球市场报告中包含的所有行业见解都将带来可行的见解和更好的决策。客户肯定可以信任本报告中提供的信息，因为它仅来自有价值和真实的资源。

市场分析和概述

数字治疗 (DTx) 市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在预测期内以 23.4% 的复合年增长率增长。预测 2021 年至 2028 年是预计到 2028 年将达到 106.3936 亿美元。糖尿病、高血压等慢性病患病率的上升以及政府机构意识的提高将促进数字治疗 (DTx) 的市场增长。

数字疗法 (DTx) 使用基于证据的远程评估软件直接向患者提供治疗干预，以治疗、管理和预防广泛的行为、精神和身体障碍。它们单独使用或与药物、设备或其他疗法混合使用，以优化患者护理和健康结果。增加对临床测试安全有效的疗法的远程访问是治疗期间数字疗法 (DTx) 的特性之一。

数字治疗 (DTx) 市场增长的驱动力之一是公司为扩大产品线和赚取利润而取得的技术进步。与数字治疗 (DTx) 应用相关的隐私问题可能会拖累数字治疗 (DTx) 市场的增长。两家公司之间的合作将有助于市场的增长，并将成为数字治疗 (DTx) 市场的机会。必须保持数字治疗 (DTx) 的质量，以便为客户提供更好的治疗和适当的护理，因此，必须正确完成，因此这对数字治疗 (DTx) 市场来说将是一个挑战，因为许多有时无法满足需求。

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借助有关欧洲数字治疗 (DTx) 市场的广泛报告，可以轻松更快地收集有关该行业的见解。使用经过验证的工具，如 SWOT 分析和波特五力分析，对于创建一流的市场研究报告非常有帮助。此外，这份市场报告阐明了主要市场参与者采用的各种策略。此外，市场份额分析和关键趋势分析是本行业分析报告的主要成功因素。站在客户的角度思考，一个由研究人员、预测人员、分析师和行业专家组成的团队努力工作，以制定这份市场研究报告。

分割：

根据产品和服务类型，数字治疗 (DTx) 市场分为硬件产品、解决方案/软件和服务。 2021 年，随着智能手机用户数量的增加，预计解决方案/软件领域将主导市场。

根据应用，数字治疗 (DTx) 市场分为治疗/护理相关应用和预防应用。 2021年，治疗/护理相关应用领域预计将占据主导地位，因为它可以提供良好的治疗并改善人们的生活方式。

根据购买方式，将数字治疗（DTx）市场细分为团购组织和个人。到 2021 年，预计个人细分市场将主导市场，因为许多人个人正在接受数字医疗平台并在大流行情况下更喜欢它们。

根据销售渠道，数字治疗 (DTx) 市场分为 B2B 和 B2C。到 2021 年，B2C 细分市场预计将主导市场，因为这些服务大多直接受到客户的青睐。

欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告中涵盖的主要关键参与者是：

欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告中涵盖的主要参与者包括 Kaia Health、Natural Cycles USA Corp、Noom, Inc.、GAIA AG 和 Smartpatient gmbh、SAMSUNG、Voluntis、ResMed、Fitbit, Inc. 等国内和全球玩家。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告的吸引力：–

介绍了最新的市场动态、发展趋势和增长机会以及行业障碍、发展威胁和风险因素

预测的欧洲数字治疗 (DTx) 市场数据将有助于可行性分析、市场规模估计和开发

该报告可作为完整的指南，对所有重要的欧洲数字治疗 (DTx) 市场进行微观监控

简明的市场观点将有助于理解。

坚果油市场竞争激烈的市场观点将帮助参与者做出正确的举动

国家层面分析

分析了欧洲数字治疗 (DTx) 市场，并按国家、分销渠道、最终用户、连接和草坪提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和作为南美一部分的南美其他地区、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰，比利时，瑞士，土耳其，俄罗斯，匈牙利，立陶宛，奥地利，爱尔兰，挪威，波兰，欧洲其他地区，日本，中国，印度，韩国，澳大利亚，新加坡，马来西亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾，越南，亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、以色列、埃及、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分.

DBM 研究将提供什么好处？

最新的行业影响趋势和发展情景

开拓新市场

抓住强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析

协助分配营销投资

目录中的一些要点

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 3 部分：欧洲数字治疗 (DTx) 市场格局

第 4 部分：欧洲数字治疗 (DTx) 市场规模

第 5 部分：按产品划分的欧洲数字治疗 (DTx) 市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

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