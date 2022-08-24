农业生物技术市场机会、未来行业趋势、战略、收入、挑战、主要参与者和 2029 年预测

成熟的农业生物技术市场研究报告提供了有关模式、改进、目标行业、材料、限制和进步的数据。这是一份专业和全面的报告，专注于主要和次要驱动因素、市场份额、主要细分市场和地理分析。这份全球市场报告中包含的所有行业见解都将带来可行的见解和更好的决策。客户肯定可以信任本报告中提供的信息，因为它仅来自有价值和真实的资源。

市场分析和概述

Data Bridge Market Research 分析称，在 2022-2029 年的预测期内，农业生物技术市场的复合年增长率 (CAGR) 预计为 10.44%。水果和蔬菜的产量提高，特别是在中国和印度等发展中经济体，越来越关注最新的市场趋势，越来越多地应用先进 和现代农业和耕作方法，国家高速增长新兴技术加上创新 技术的高度采用行业竞争力的提高是农业生物技术市场增长的主要因素。

也称为农业生物技术，农业生物技术是应用广泛的科学工具和技术来改造活的有机体或有机体的一部分以开发用于特定农业目的的微生物的农业科学。农业生物技术应用背后的目标是改善种子和植物质量、改善土壤健康、改善动物健康和畜牧业以及开发生物燃料。

由于对粮食的需求不断增长和世界人口不断增加，全球转基因作物的生产和育种增加，这是提高农业生物技术需求和应用的另一个重要因素。此外，在这些作物的种植中越来越多地应用生物技术，通过改变它们的特性来提高在大小、颜色或产量方面的产值，这将创造更大的机会。农业产业的增长和扩张，特别是在发展中经济体，是农业生物技术应用需求增长的原因。生物技术、组织培养和分子育种在农业中的日益普及正在为农业产业创造利润。

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借助范围广泛的农业生物技术市场报告，可以更轻松地更快地收集行业信息。使用 SWOT 分析和波特五力分析等演示工具非常有助于创建这样的一流市场研究报告。此外，这份市场报告阐明了市场主要参与者使用的各种策略。此外，市场份额分析以及关键趋势分析是本行业分析报告的主要完成因素。通过从客户的角度思考，一个由研究人员、预测人员、分析师和行业专家组成的团队精心制定了这份市场研究报告。

分割：

根据类型，农业生物技术市场分为分子诊断、分子标记、组织培养、疫苗、基因工程等。

在应用的基础上，农业生物技术市场分为转基因作物、花卉栽培、营养补充剂、生物燃料、抗生素开发、疫苗开发等。

根据生物类型，农业生物技术市场分为植物、动物、微生物等。

在技​​术的基础上，农业生物技术市场被细分为基因组编辑工具、核糖核酸干扰 [RNAi]、生物芯片、脱氧核糖核酸 [DNA] 测序和合成生物学。

根据产品，农业生物技术市场分为作物保护产品、转基因种子和合成生物学产品。作物保护产品进一步细分为生物刺激剂和生物农药。转基因种子进一步细分为大豆、水果和蔬菜、玉米、棉花等。

农业生物技术市场报告中涵盖的主要关键参与者是：

农业生物技术市场的主要参与者包括 KWS SAAT SE & Co. KGaA、中国化工、Corteva.、Limagrain、MITSUI & CO., LTD.、AgPlenus ltd.、Biomica、Evogene Ltd.、Canonic ltd.、拜耳AG、Valent BioSciences LLC、Nufarm Limited、Marrone Bio Innovations.、Performance Plants Inc.、ADAMA Ltd.、Cargill, Incorporated.、DuPont.、Kemin Industries, Inc.、Novozymes 和 DSM 等。

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农业生物技术市场报告的吸引力：-

介绍了最新的市场动态、发展趋势和增长机会以及行业障碍、发展威胁和风险因素

预测的农业生物技术市场数据将有助于可行性分析、市场规模估计和发展

该报告可作为一份完整的指南，对所有重要的农业生物技术市场进行微观监测

简明的市场观点将有助于理解。

坚果油市场竞争激烈的市场观点将帮助参与者做出正确的举动

国家层面分析

分析了农业生物技术市场，并按上述国家、分销渠道、最终用户、连接性和草坪提供了市场规模洞察力和趋势。

农业生物技术市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和作为南美一部分的南美其他地区、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚洲其他地区-亚太地区 (APAC)、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、以色列、埃及、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

DBM 研究将提供什么好处？

最新的行业影响趋势和发展情景

开拓新市场

抓住强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析

协助分配营销投资

目录中的一些要点

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

Part 03：农业生物技术市场格局

第 04 部分：农业生物技术市场规模

第 5 部分：按产品划分的农业生物技术市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

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