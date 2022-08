有源传感器市场将以 13.40% 的复合年增长率增长，预计到 2029 年将达到 423.3 亿美元

最好的有源传感器市场调查报告提供了对全球市场的全面而准确的研究,同时主要关注当前和历史市场情景。主题专家和高技能研究人员团队投入了数小时的工作,以汇总一份关于有源传感器行业的真实市场研究报告。根据市场报告,预计驱动因素将对未来几年的市场发展产生巨大影响。市场上每个供应商的概述、SWOT 分析和策略提供了对市场力量以及如何利用这些力量来创造未来机会的理解。

行业概况

各种传感器在许多垂直行业都有应用,例如消费电子产品、IT 和电信以及汽车。持续的技术进步和采用已导致有源传感器在消费产品中找到应用。

2021 年全球有源传感器市场价值 154.8 亿美元,预计到 2029 年将达到 423.3 亿美元,在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 13.40%。由于车辆中用于检测机械振动的产品使用量增加,汽车在各自市场中占最大的垂直行业。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场场景等市场洞察,数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消耗分析和杵分析。

一流的有源传感器市场报告通过提供消费者需求、偏好、态度以及他们对特定产品不断变化的品味的专业知识,在竞争激烈的市场中茁壮成长。

驱动程序

加速度计

的高采用率 由于这些传感器提供的好处,例如安装简单、高频响应良好和低成本,加速度计的采用率增加,这是推动有源传感器市场增长的主要因素之一。这些传感器还用于测量高端工业应用中机器人机械的高振动水平。

对微机电系统 (MEMS)

的需求 对基于微机电系统 (MEMS) 的振动传感器的需求增加,包括航空航天和国防以及汽车等,加速了市场增长。此外,这些传感器能够控制高速活动期间对关键材料造成的损害。

在导航系统

中的使用 在没有 GPS 的导航系统(如潜艇和卫星)中激增,进一步影响了市场。采用自动化状态监测技术开发智能工厂对市场产生积极影响。

此外,快速工业化、投资激增和制造业的发展对活跃的传感器市场产生了积极影响。

机会

此外,在 2021 年至 2029 年的预测期内,开发更多应用程序的研究活动为市场参与者提供了盈利机会。此外,对智慧城市项目的高额投资将进一步有助于扩大市场。

限制/挑战

另一方面,对大量零部件制造的高初始投资需求的增加预计将阻碍市场增长。此外,预计严格的法规将在 2022-2029 年的预测期内挑战有源传感器市场。

细分:全球有源传感器市场

技术

超声波传感器

微波传感器

断层扫描传感器

嵌入式传感器

MEMS加速度计

MEMS陀螺仪

MEMS磁力计

传感器组合

功能

全自动

半自动

应用

消费电子

智能手机

平板电脑

游戏机

游戏 AR和VR应用

可穿戴设备

其他

汽车应用

安全气囊展开系统

高级驾驶辅助系统 (ADAS)

悬架和水平调整

振动监测

电子稳定控制

工业应用

火灾报警器和烟雾探测器

照明控制(室外/室内)

服务机器人

自动化

其他

医疗保健

商业

住宅

航空航天和国防

天气和大气监测

地球观测和测绘

天文和行星探索

通信

导航

空中导航

海上导航

陆地导航

其他

最终用途

采矿

工程与建筑

国防与安全

媒体与娱乐

旅游与旅游

军事

农业

主要市场竞争对手/参与者

STMicroelectronics(瑞士)

TE Con​​nectivity(瑞士)

Qualcomm Technologies, Inc.(美国)

NXP Semiconductors。(荷兰)

英飞凌科技股份公司(德国)

德州仪器公司。(美国)

Robert Bosch GmbH (德国)

Microchip Technology Inc. (美国)

Honeywell International Inc. (美国)

ROHM Co. LTD. (日本)

台积电(台湾)

TDK Corporation。(日本)

KIONIX, Inc. (美国)

Murata Manufacturing Co., Ltd. (日本)

Northrop Grumman LITEF GmbH (德国)

Sensonor (挪威)

浏览完整报告

回答的关键问题

COVID-19 对全球有源传感器市场增长和规模有什么影响?

谁是领先的关键参与者,他们在全球有源传感器市场的主要业务计划是什么?

全球有源传感器市场五力分析的主要关注点是什么?

全球有源传感器市场的经销商面临哪些不同的前景和威胁?

主要供应商的优势和劣势是什么?

表中的内容:

第 1 部分:执行摘要

第 02 部分:报告范围

第 3 部分:全球有源传感器市场格局

第 4 部分:全球有源传感器市场规模

第 05 部分:按产品划分的全球有源传感器市场细分

Part 06:五力分析

第 7 部分:客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09:决策框架

第 10 部分:驱动因素和挑战

第 11 部分:市场趋势

第 12 部分:供应商格局

第 13 部分:供应商分析

