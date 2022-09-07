中东和非洲急性冠状动脉综合征市场主要参与者、增长机会、应用、未来挑战和应用

在 2022 年至 2029 年的预测期内，中东和非洲的急性冠状动脉综合征市场 预计将出现显着增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2022 年至 2029 年的预测期内，该市场的复合年增长率为 3.9%预计到 2029 年将达到 2.6677 亿美元。中东和非洲急性冠状动脉综合征市场增长的主要驱动力是慢性病患病率增加，如冠心病、缺血性心脏病和血管疾病，老年人口不断增加，市场参与者提供的广泛产品，引领急性冠状动脉综合征市场在未来增长。

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报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020 年（2019 年至 2014 年可定制） 定量单位 营业额（百万美元），价格（美元） 涵盖的细分市场 按类型（无 STR 升高的心肌梗塞、STR 升高的心肌梗塞和不稳定型心绞痛）、 诊断 （压力测试、血液检查、影像学等）、 治疗 （药物和手术）、最终用户（医院和诊所、诊断中心、学术研究所和其他） 覆盖国家 南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列以及中东和非洲其他地区。 涵盖的市场参与者 AstraZeneca、Daiichi Sankyo Company、Johnson & Johnson Service Inc.、Amgen Inc.、Pfizer Inc.、Regeneron Pharmaceuticals Inc.、Sanofi、CSL Behring、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Boehringer Ingelheim International GmbH、Baxter、Dr. Reddy Laboratories、Merck & Co., Inc. 和 Novartis AG 等。

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急性冠状动脉综合征市场 动态

驱动程序

慢性疾病的患病率增加，例如冠心病、缺血性心脏病和血管疾病

随着公司不断从事研发活动，了解慢性心脏和血管疾病的流行率将有助于找到新的解决方案，而心脏病学和血管设备的开发将有助于与美国市场参与者建立更多的合作和伙伴关系。，欧洲和亚太地区。这意味着用于发现和开发急性冠状动脉综合征治疗方法的研发投资的增加正在推动市场的增长。

老年人口不断增长

报告各自心血管疾病的老年人数量很高。出于这个原因，预计未来几年全球（主要是在中东、非洲和亚太地区）不断增长的老年人口将在预测期内为市场增长创造机会。

市场参与者提供的广泛产品

介入心脏病学和外周血管设备领域领先公司的战略产品发布和合作为在各个地区扩展业务提供了机会。这一战略使公司能够加强其在市场上的足迹。因此，该战略举措有望成为市场参与者加速其市场收入增长的黄金机会。

机会

心血管疾病技术进步的增加

随着技术的快速发展，它改善了心血管疾病的管理方式。此外，最近的医疗保健监控应用程序和小工具改善了患者和医疗保健提供者之间的联系，以更新治疗计划并改善健康结果。因此，预计这将在预测期内为中东和非洲的冠状动脉综合征市场创造重要机会。

此外，新兴市场（中国、巴西、俄罗斯、印度和南非）的政府正在改革公共医疗保健，并允许更容易获得药物。这两个因素协同工作意味着市场发展的更大自由度和新兴市场临床研究的创新增加。

限制/挑战

在低经济国家，治疗手术成本的上升以及疾病管理和支持服务的缺乏是急性冠状动脉综合征市场增长的制约因素和挑战。

心脏病学设备的复杂性和成本增加以及大量投资将增加成本。成本上升将导致医院和诊所对患者的治疗延迟，并且这些产品的审批非常严格且耗时，许多产品由于不遵守可能阻碍市场增长的法规而难以获得批准。.

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最近的发展

2021 年 11 月，默克宣布成功完成对 Acceleron Pharma Inc. 的收购。这是公司在心血管疾病领域悠久而引以为豪的传统基础上继续发展其心血管产品组合和管道的重要战略机遇。并进一步加强了公司的业务。由开创性的 Acceleron 研究推动的发展战略。

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急性冠状动脉综合征市场区域分析/概述

中东和非洲急性冠状动脉综合征市场进一步细分为主要国家，包括南非、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列和中东其他地区、东和非洲。

就市场份额和市场收入而言，中东和非洲的南非在急性冠状动脉市场上占据主导地位，并将在预测期内继续保持其主导地位。这是由于该国完善的医疗保健基础设施。

报告的国家部分还提供了影响市场的个别因素以及影响当前和未来市场趋势的市场监管变化。数据点，例如新品和替代品销售、国家人口统计数据和进出口关税，是用于预测每个国家/地区市场情景的一些主要指标。此外，还考虑了中东和非洲品牌的存在和可用性，以及他们面临的来自本地和国家品牌的激烈竞争所面临的挑战，以及销售渠道的影响，同时提供了对国家数据的前瞻性分析.

竞争格局与中东和非洲急性冠状动脉综合征市场份额分析

中东和非洲急性冠状动脉综合征市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司在急性冠状动脉综合征市场的重点有关。

在中东和非洲急性冠状动脉综合征市场运营的一些主要参与者是 Movianto（美国）、Sharp（美国）、Thermo Fisher Scientific Inc.（美国）、Catalent, Inc（美国）、PCI Pharma Services（美国） , Almac Group (UK), PAREXEL International Corporation (USA), Bionic Ltd. (英国)、Alium Medical Limited (英国)、MYODERM (英国)、Clinigen Group plc (英国)、Ancillare, LP (美国)、SIRO Clinpharm (印度) CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT HOLDINGS, INC. （美国）Biocair（英国）等。

突出以下关键因素：

:- 公司描述 – 对公司运营和业务部门的详细描述。

:- 商业战略 – 分析师对公司商业战略的综合。

:- SWOT 分析 – 对业务优势、劣势、机会和威胁的详细分析。

:- 公司历史 – 与公司相关的关键事件的进展。

:- 主要产品和服务-公司的主要产品、服务和品牌列表。

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:- 重要地点和子公司 – 公司主要地点和子公司的列表和联系方式。

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市场亮点： Premium Insights

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本市场研究报告中涵盖的要点

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（按品牌）市场

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医疗保健结果市场 医疗保健市场

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监管框架和变化

价格和报销分析

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