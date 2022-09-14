按规模、份额、趋势、增长、未来范围、收入和预测到 2028 年的移动即服务市场分析

最佳移动即服务市场研究报告提供了对全球市场的完整和准确的研究，同时主要关注当前和历史市场情景。主题专家和高素质的研究人员团队付出了数小时的辛勤工作，撰写了这份真实的市场研究报告。根据市场报告，驱动因素预计将对未来几年市场的发展产生巨大影响。市场上每个供应商的概述、SWOT 分析和策略提供了对市场力量的理解，以及如何利用这些力量来创造未来的机会。

移动即服务市场预计将 在 2021 年至 2028 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在预测期内以 33.1% 的复合年增长率增长。预测从 2021 年至 2028 年，预计到 2028 年将达到 7118.1329 亿美元。越来越多的采用支付系统的服务模式是推动移动即服务市场增长的主要动力。

出行即服务是一种以消费者为中心的人员交通模式。移动即服务也称为 MaaS，有时也称为传输即服务 (TaaS)。移动即服务是通过数字渠道整合汽车和自行车共享、出租车和汽车租赁/租赁等交通方式，允许消费者计划、预订和支付各种类型的移动服务。MaaS 开发的主要概念是根据旅行者的旅行需求为他们提供移动解决方案。

日益增长的城市化和智慧城市计划正在推动移动即服务市场的增长，对具有改进连接性和性能的先进产品的需求增加。市场参与者必须遵守他们销售产品的每个国家/地区的监管标准，这限制了移动即服务市场的增长。以较低成本提供舒适和清洁交通的电动汽车的增长正在为移动即服务市场创造机会。对私家车的生命周期成本和服务所有权的低意识将是移动即服务市场的主要挑战。

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在深入研究了各种关键细分市场（如市场规模、最新趋势、市场威胁和推动市场的主要驱动因素）之后，制定了一份关于移动作为可靠服务市场的报告。本市场分析报告是根据对全球市场的深入定性分析编写的。活动报告介绍了一项新的市场研究，探讨了与该市场相关的几个重要方面，涵盖行业环境、细分分析和竞争格局。

分割：

移动即服务市场根据服务类型、解决方案、运输类型、车辆类型、应用平台、需求类型、规模组织和使用进行细分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据服务类型，移动即服务市场分为共享汽车、共享巴士、火车、共享汽车、共享自行车、自动驾驶汽车等。2021 年，由于预订和便利的选择增加，增加了对轨道交通服务的需求，拼车业务在移动即服务市场中占有更大的份额。

基于该解决方案，移动即服务市场细分为导航解决方案、票务解决方案、技术平台、保险服务、电信连接提供商和支付引擎。2021 年，由于乘客安全的重要性不断提高，导航解决方案类别占据了市场的最大份额，并且人们对减少旅行时间的日益关注增加了对导航解决方案的需求。

根据交通类型，移动即服务市场分为公共和私人。2021 年，由于车辆流量的增加增加了对移动服务的需求，公共类别占最大市场规模。

根据车辆类型，移动即服务市场分为四轮车辆、公共汽车、 火车 和微型交通。2021年，四轮车市场份额最大，主要得益于交通基础设施投资的增长拉动了对出行服务的需求。

基于应用平台，移动即服务市场细分为IOS、Android等。2021 年，由于互联网普及率不断提高，移动设备在发展中经济体的使用量不断增加，Android 类别的市场规模最大，这导致对 Android 应用程序移动服务的需求不断增长。

根据需求类型，移动即服务市场分为第一英里和最后一英里连接、非高峰和轮班工作旅行、日常旅行、到机场或火车站的旅行、中转、城际和其他路线。. 2021年，由于车辆流量的增加，对出行服务的需求增加，城际出行类别的市场份额更高。

根据组织规模，移动即服务市场分为大型企业和中小型企业 (SME)。2021年，由于各家科技巨头在汽车共享和交通基础设施方面的投资不断增加，进入交通行业，大型企业市场份额更大。

根据使用情况，移动即服务市场分为企业和个人。2021 年，由于对货物和材料的安全、高效和具有成本效益的运输选择的需求不断增长，商业类别的市场份额更高。

DBM 研究会带来什么好处？

影响行业和发展情景的最新趋势。

开辟新市场

利用强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析。

协助分配营销投资

移动即服务市场报告中审查的领先公司是：

全球移动即服务市场报告中涵盖的主要参与者是 Moovit Inc.；（英特尔公司的子公司）、UbiGo Innovation AB、MaaS Global Oy、SkedGo Pty Ltd、moovel Group GmbH（戴姆勒公司的子公司）、Velocia、Communauto、北京小聚科技有限公司、Citymapper Limited、Cubic Corporation、SE Traffic Systems Innovation, Mobilleo, BRIDJ Pty Ltd, MOTIONTAG GmbH, ANI Technologies Pvt. Ltd.、Splyt Technologies Ltd.、BlaBlaCar、Lyft, Inc.、Uber Technologies, Inc.、Curb Mobility、GREENLINES TECHNOLOGY INC.、EasyMile、Ridecell, Inc.、Zoox, Inc.（Amazon.com, Inc. 的子公司） .)、Maxi Mobility SL、Gett、Bolt Technology OÜ 等全球和国内参与者。

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移动即服务市场报告的吸引力：-

展示了最新的市场动态、发展趋势和增长机会，以及行业壁垒、发展威胁和风险因素。

移动即服务市场预测数据将有助于可行性分析、市场规模估计和开发

该报告可作为一份综合指南，监控移动即服务市场的所有重要元素。

对市场的简明看法将有助于理解。

核桃油市场的竞争观点将帮助参与者做出正确的决定

国家层面分析

分析了移动即服务市场，并按如上所述的国家、分销渠道、最终用户、连接性和草坪提供了市场规模洞察力和趋势。

移动即服务市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和南美的其他南美地区、德国、意大利、英国、法国和西班牙。、荷兰和比利时。, 瑞士, 土耳其, 俄罗斯, 匈牙利, 立陶宛, 奥地利, 爱尔兰, 挪威, 波兰, 欧洲其他地区, 日本, 中国, 印度, 韩国, 澳大利亚, ​​新加坡, 马来西亚, 泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 越南, 其他地区亚太地区 (APAC) 中的亚太地区 (APAC)、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、以色列、埃及、中东其他地区和非洲 (MEA) 在中东和非洲 (MEA)。

目录中的几点

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 3 部分：移动即服务市场格局

第 4 部分：移动市场规模即服务即服务

第 5 部分：按产品划分的移动即服务市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户环境

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

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