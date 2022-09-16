聚甲醛 (POM) 均聚物市场见证到 2029 年行业增长、区域分析和预测的广泛扩张

Data Bridge Market Research 分析，聚甲醛 (POM) 均聚物市场在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率将达到 5.00%。聚甲醛 (POM) 均聚物的增长，尤其是在 印度等发展中经济体 和中国，聚甲醛 (POM) 均聚物越来越多地用于各种终端用户应用，如交通运输、医疗、食品包装、消费品和电器以及其他终端用户应用，政府增加了对研发活动的投资，以及尤其是发展中国家的工业化激增是聚甲醛 (POM) 均聚物市场增长的主要因素。因此，2020 年 8.1 亿美元的市值，到 2029 年将飙升至 12.5657 亿美元。

聚甲醛 (POM) 是一种高性能工程热塑性塑料，由甲醛聚合而成。聚甲醛 (POM) 均聚物由于其结构和机械性能而用于广泛的工业应用。

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发达和发展中经济体建筑和建筑加工业对聚甲醛 (POM) 均聚物的需求上升是推动市场增长率的根本原因。聚甲醛 (POM) 均聚物的应用领域不断增加，例如电子和电气，特别是在发展中经济体，以及各种最终用户行业的增长和扩张，特别是在发展中经济体，也将直接和积极地影响市场的增长率。汽车行业越来越多地使用塑料替代金属，主要公司的研发支出增加，工业化速度加快， 生产 技术将进一步为市场的增长开辟道路。

然而，由于锁定和价格波动导致的原材料供需不足，将对市场的增长构成重大挑战。与研发能力相关的高成本、激增的地缘政治问题、冠状病毒爆发导致的不利市场条件、严格的环境法规、聚甲醛在塑料和应用范围中使用的健康问题以及严格的全球贸易限制将抑制市场增长率。此外，非标准的原料价格也会给市场带来困难。

竞争格局和聚甲醛 (POM) 均聚物市场份额分析

聚甲醛 (POM) 均聚物市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的聚甲醛 (POM) 均聚物市场有关。

在聚甲醛 (POM) 均聚物市场报告中运营的一些主要参与者是中国化工集团公司、SABIC、BASF SE、韩国工程塑料有限公司、杜邦、旭化成公司、​​利安德巴塞尔工业控股有限公司、LG Chem、BARLOG Plastics GmbH, Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Dow, RTP Company, Kingfa Science & Technology (India) Limited, Techmer PM (Polymer Modifiers), SpecialChem, Devol, Avient Corporation, Celanese Corporation, Westlake Chemical Corporation 和 Formosa Plastics Corporation 等。

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这份聚甲醛 (POM) 均聚物市场报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。要获得有关聚甲醛 (POM) 均聚物市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球 聚甲醛 (POM) 均聚物市场范围和市场规模

聚甲醛 (POM) 均聚物市场根据产品类型、等级、应用和最终用户行业进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品类型，聚甲醛 (POM) 均聚物市场分为片材、棒材和管材。

根据等级，聚甲醛 (POM) 均聚物市场分为标准、增强、冲击改性、回收、紫外线 (UV) 稳定和特殊等级。

根据应用，聚甲醛 (POM) 均聚物市场细分为齿轮、工程部件和医疗输送设备。

基于最终用户行业，聚甲醛（POM）均聚物市场细分为电气和电子、交通运输、医疗、食品包装、消费品和电器、建筑和其他最终用户行业。

聚甲醛 (POM) 均聚物市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

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Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

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