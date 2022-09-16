到 2028 年木材和强化木地板市场份额、行业趋势和全球预测

在 2021 年至 2028 年的预测期内，木材和强化木地板市场的估计价值将达到 1025.4 亿美元，并以 5.40% 的速度增长。不断增长的商业和住宅建筑活动是推动丁基橡胶市场增长的重要因素。

木地板和复合地板 是一种用于覆盖建筑物表面的地板方法。强化地板是一种与层压工艺相融合的多层人造地板产品。它看起来像木头或石头，透明保护层下方有一个照相贴花层，内层由三聚氰胺树脂和纤维板材料制成。

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家庭和商业的装修活动增加 空间是推动市场增长的重要因素，数字印刷形式的强化木地板的可用性也在增加，多种颜色选择和尺寸，以及定制化、可支配收入增加、家庭现代化倾向增加、成本效益和低维护率的普及产品、对木质地板的偏好上升、发达国家和发展中国家工业化程度的提高和城市化程度的提高、生活方式的改变和技术发展的加快是推动木质和强化木地板市场的主要因素。此外，持续的研发活动和不断提高的现代化水平将在 2020-2027 年的预测期内进一步为木材和强化木地板市场创造新机遇

当全球化日益发展时，许多企业呼吁进行全球市场研究，以获得可操作的市场洞察力并支持决策制定。木材和强化木地板报告包含有关全球木材和强化木地板市场及其所有关联公司的一章及其概况，其中提供了与其在财务、产品组合、投资计划以及营销和业务战略方面的前景有关的宝贵数据。木材和强化木地板市场研究报告中涵盖的信息有助于企业了解专利、许可协议和其他法律限制如何影响公司产品的制造和销售。

木材和强化木地板市场的顶级制造商是Mohawk Industries、Shaw Industries Group, Inc.、CLASSEN、Tarkett USA & Canada、Power Dekor、AFI Licensing LLC、Kastamonu Entegre、Krono Original.、Formica Group、Nature-Flooring、Samling集团公司、Mannington Mills, Inc.、爱格集团、SWISS KRONO AG、ALSAPAN Siège social、Der International Flooring Co., Ltd、KAINDL FLOORING GMBH、MeisterWerke Schulte GmbH、Hamberger Industriewerke GmbH.、ROBINA FLOORING SDN。BHD 在其他国内和全球参与者中。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

这份木材和强化木地板市场报告根据类型、应用和地区涵盖了重要的细分市场。区域分析部分包括欧洲、北美、中东、非洲和亚太地区等关键区域。它显示了重要的业务指标，包括人口密度、质量、发展和整体市场情景。它还讨论了涵盖关键行业主题的重要数据，例如市场扩张和市场形势发展。这份深入的木材和强化木地板市场报告还揭示了重要技术，并帮助组织更好地了解客户的购买习惯。它显示了预测期内的全球市场情景。

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木地板和强化木地板市场范围和市场规模

木材和强化木地板市场根据产品、应用和类型进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据 产品，木地板和复合地板市场分为木地板和复合地板。木地板进一步细分为红橡木、白橡木和枫木。

根据 应用，木地板和强化木地板市场分为住宅、商业和工业。

木地板和复合地板市场也根据类型分为甲板地板、实木地板和工程地板。

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