货物检验市场趋势、商机、主要参与者策略、分析和预测 2028

最好的货物检验市场研究报告提供对全球市场的完整和准确的研究,同时主要关注当前和历史市场情景。主题专家和高素质的研究人员团队付出了数小时的辛勤工作,撰写了这份真实的市场研究报告。根据市场报告,驱动因素预计将对未来几年市场的发展产生巨大影响。市场上每个供应商的概述、SWOT 分析和策略提供了对市场力量以及如何利用这些力量来创造未来机会的理解。

预计 货物检验市场 将在 2021-2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析,在 2021-2028 年的预测期内,市场的复合年增长率为 4.1%,将达到 3,179,806.05 美元。石油和天然气副产品日益增长的需求直接改善了产品和服务的货物检验系统,可以防止重大事故,保护石油和天然气不被点燃或事故,导致全球货物检验市场

货物检验通过显着降低贸易各方损失的风险来保护散装货物的运输。这发生在运输、存储操作和存储转移期间。对粮食、原油、食用油、化学品和其他产品等大宗商品进行运输和库存质量和数量的计量、检查和分析。

海上贸易规模的不断扩大,增加了对全球货检市场的需求。在油轮上作业时,对货物检验员的担忧日益增加,这限制了全球货物检验市场的增长。增加对集装箱技术和数字化的投资为全球货物检验市场提供了增长机会。因停工造成的意外延误也成为全球货检市场增长的挑战。

在深入研究各种关键细分市场(如市场规模、最新趋势、市场威胁和推动市场的关键驱动因素)后,我们构建了一份可靠的货物检测市场报告。本市场分析报告是根据对全球市场的深入定性分析编写的。活动报告介绍了一项新的市场研究,探讨了与该市场相关的几个重要方面,涵盖行业环境、细分分析和竞争格局。

分割:

根据行业类型,货物检验市场分为采矿、金属、农业、石油、天然气、石化、化工、机械制造、汽车、医疗器械等。2021年,随着全球农产品进出口关税的增加,农业以最大的市场份额主导整个市场。

根据类型,货物检验市场分为 LNG、LPG、煤炭、 铁矿石 、粮食、化肥、滚装船、邮轮等。由于消费者和政府越来越关注食品和动物饲料的质量,到 2021 年,谷物细分市场将在有形细分市场中占据最高市场份额。因此,每家公司都对健康和安全、质量、环境和其他方面负责。.

在供应的基础上,货物检验市场分为产品和服务。2021 年,通过 3D 扫描仪和机器人技术等持续技术进步,提供更完善、更准确的检测服务,产品细分市场份额位居榜首。

货物检验市场根据检查类型分为燃料数量检验、燃料和舱口检验、货物检验、空白检验、损坏检验、装载/装卸/物流、货物编号检查空白检验、货物检验和预检验。装运检验、货物取样(油类)、货物测量(油类)、资产检查和检查、预检查检查、船前购买检查、租船/非租船检查、检查船舶状况和损坏、清洁度 ISM 准备审核,海上航行保修调查和其他审计。2021年,

在技​​术的基础上,货物检验市场分为非侵入式检验技术和无损评估(NDE)技术。到 2021 年,非侵入式检测技术部门将拥有最大的市场份额,因为它被认为是一个成熟的技术部门,因为它不仅可以发现而且提供有关这种特定缺陷的大小、方向和形状的准确信息。

根据港口类型,货检市场分为港口、内陆港口、热水港和陆港。2021 年,港口类型将主导港口类型细分市场,因为通过每个国家港口的贸易活动变得比其他港口类型更受青睐。

货物检验市场报告中涵盖的主要参与者是:

全球货物检验市场报告涵盖的主要参与者是 SGS SA、Bureau Veritas、Intertek Group plc、ALS Limited、Cotecna、Alex Stewart International、AHK Group Ltd、CWM Survey & Inspection BV、Camin Cargo Control、Swiss Approval International、Peterson . . and Control Union, AIM Control Inspection Group of Companies, Cargo Inspections International Limited, certispeceame, Wakefield Inspection Services, Marine Inspection LLC, Qtech Control Limited, CISCO, CWH Johnsons International, WK Webster, Brookes Bell LLP, TÜV SÜD, Hitachi, Ltd. , 史密斯检测集团有限公司 (Smiths Group plc 的子公司)、Eurofins Scientific 和其他国内和全球公司。

国家层面分析

对货物检验市场进行分析,并通过上述国家、分销渠道、最终用户、连通性和草提供市场规模洞察力和趋势。

货物检验市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和南美的部分地区、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时和瑞士。、土耳其、俄罗斯、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太其他地区(亚太地区) ) 亚太地区 (APAC)、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、以色列、埃及、中东和属于中东和非洲 (MEA) 的非洲其他地区 (MEA)。

